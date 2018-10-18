«Балансирую на лезвии ножа». Пронзительное интервью с тренером «Анжи»

Корреспондент «Чемпионата» побывал на тренировке «Анжи» и рассказал о жёстких условиях, в которых существует команда: по полю бегают посторонние, не хватает ворот, а футболисты остались без тёплой одежды. Обо всём этом здесь:

«Точка кипения давно пройдена». Что на самом деле творится в «Анжи» Григорий Телингатер пожил один день внутри распадающегося «Анжи».

А теперь интервью с главным тренером «Анжи» Магомедом Адиевым, который оказался в печальном положении. Сегодня 18 октября – именно этот день игроки обозначили руководству как дедлайн по выплате зарплаты. Деньги так и не появились. Тренер просит футболистов сыграть завтра с ЦСКА, несмотря ни на что.



– Как управлять коллективом в такой обстановке? – вопрос Адиеву.

– Это мой первый клуб на таком высоком уровне. Мне не с чем сравнивать.



– Вы же работали в «Ахмате».

– Да, но я лишь входил в тренерский штаб и такой ответственности не нёс. Понятно, что там были другого уровня перелёты, проживание, сборы и зарплата вовремя – чувствовалось, что находишься в РПЛ. В «Анжи» такого ощущения нет.

– Что больше всего напрягает?

– Проблемы возникают постоянно. Ты в них так погружаешься, что не успеваешь подготовиться к вечерней тренировке. Хотя я знал, куда иду, и не жалуюсь. Понимаю, что президенту клуба тяжело в одиночку улучшить условия. Перед матчами меня спрашивают, как настроение. А каким оно может быть? Игра – самое прекрасное, что у нас есть, наша отдушина.



– Футболисты открыто говорят о готовности бойкотировать матчи.

– Общаюсь с игроками лично и на собраниях. Объясняю, что в любой ситуации наше нутро – футбольное. Остальное – оболочка. Проживание, перелёты… Понятно, что мы хотим экипировку, как в РПЛ, а не в ПФЛ. Но главное – матчи. В них надо биться, а для этого приходится отбросить проблемы. Все разговоры уводят от подготовки к ЦСКА. Анализ соперника есть, но не в том объёме, в каком нужен.



– У других тренеров РПЛ есть платная подписка на статистику Instat или Wyscout. А у вас?

– У нас такого нет. Но в селекционно-аналитическом отделе есть ребята, которые работали в Instat. Они через свои старые связи пытаются добывать информацию. У меня нет прямого доступа к аналитическим базам.

– В команде долги по зарплатам от четырёх месяцев. Есть недопонимание между игроками и начальством. В такой ситуации главный тренер должен занимать сторону руководства или футболистов?

– Я балансирую на лезвии ножа. С одной стороны, благодарен руководству, что доверили мне клуб РПЛ. С их стороны это был рискованный шаг. Так что с моей стороны будет благодарность в любом случае. С другой стороны, есть команда, которая полностью выполняла мои требования. Даже при шести поражениях подряд парни всё равно верили в мои идеи, тактику и схему – не было отсебятины. Могли бы на это свалить при поражениях, но не стали. По тренировкам к ним тоже нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала – этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.



– Но какая-то позиция у вас есть?

– Позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает всё для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть. И там, и там приходится вести миротворческий диалог. Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.

– Почему?

– Всё-таки придёт самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег. Тем более так совпало, что будет столько народу из-за Хабиба и ЦСКА. Возможно, руководители Дагестана придут. Если мы игрой докажем, то, возможно, кто-то к нам лицом развернётся. Надеюсь, что достучался до ребят. То, что они едут в Махачкалу, уже о многом говорит. Хотя ещё может случиться что угодно. Надеюсь, что они в этот день останутся футболистами. Хотя на одних моих уговорах команда долго не продержится.



– Допустим, кто-то из игроков «Анжи» опоздал на тренировку или, даже хуже, нарушил режим. Как штрафовать людей, которые давно не получают зарплату?

– Я не сторонник денежных санкций. Есть другие способы.



– Непопадание в состав и на скамейку?

– Да, можно ещё выводить из состава на тренировках. Если даже после бесед человек продолжит вести себя неуважительно по отношению к коллективу, я его выставлю за дверь, кем бы он ни был. Штрафы? Да, это тоже вариант, но не для нашей ситуации. При мне в «Анжи» их не было.



– Что за разногласия возникли между вами и Белоруковым?

– Мы поговорили перед тренировкой и всё уладили.



– А что именно было?

– Я дал понять, чем был недоволен. Белоруков со своей стороны предоставил исчерпывающие разъяснения как лидер команды. Мы друг друга поняли, пожали руки. Вопрос исчерпан. О нюансах распространяться не хочу. Коллективу я дал объяснение этой ситуации, потому что видел небольшое напряжение. Считаю, что тренер должен объяснять футболистам свои решения.

Фото: «Чемпионат»

– На тренировке «Анжи» впечатлил Александр Павленко. Он тренируется наравне со всеми – и игровые упражнения, и штанга – хотя он даже не попал в заявку и точно не сыграет в этом году.

– Александр Евгеньевич проявляет себя большим профессионалом. Летом у меня было большое желание заявить его как футболиста. Увы, из-за запрета на регистрацию новых футболистов мы не смогли подписать его, как и некоторых других. В качестве дани уважения я пригласил его в тренерский штаб и угадал. Он действительно достойный помощник.



– Планируете заявить Павленко как футболиста на вторую часть чемпионата?

– Договорённость такая: до зимы он мне помогает, я ему дал определённый фронт работы, плюс он поддерживает форму. В конце года мы садимся и обсуждаем его дальнейшее будущее. Если есть возможность, заявляем его как игрока. Если нет — останется в качестве тренера. Возможно, играющего.



– Постоянно говорят о долгах перед футболистами, но ведь они есть и перед тренерским штабом?

– Да. Всё то же самое.



– Получается, что вы до сих пор ни разу не получили зарплату?

– Были какие-то выплаты, как и футболистам, но это не закрывает даже одной зарплаты. Мы все в одинаковом положении находимся.

– Как в таком предсмертном состоянии «Анжи» умудрился в последних четырёх матчах трижды выиграть и один раз сыграть вничью? Победа над «Зенитом» в меньшинстве – вообще космос.

– Каждое набранное очко списывают на везение. Я иногда смотрю ТВ и вижу непонимание у людей: как это не проиграли? Стараются быстренько перейти к другим играм. Я даже после поражений говорил, что мы конкурентоспособны – вижу, как парни стараются на тренировках. Понятно, что нам требовалось время, раз 90% состава обновилось.

– Обидно слышать про везение?

– Оно есть, но без готовности футболистов побед не случалось бы. Ни перед одним соперником мы заранее не падаем на колени.



– «Краснодар» вас буквально уничтожил. Едва ли не каждую минуту шла опасная атака на ваши ворота.

– Это был действительно провал. Моё тренерское поражение. Выбрал неправильные сочетания. Встречу проиграли не ребята, а я – вечером за письменным столом. Но в остальных матчах мы были конкурентоспособны. Поначалу каждый неудачный эпизод выбивал нас.



– А теперь?

– Сейчас структура игры сформировалась, и уже даже удаление не сказывалось. А ещё, как бы прискорбно это ни звучало, болельщики наконец-то начали нас мощно поддерживать. Раньше такой атмосферы не было. При 1:1 зрители погнали вперёд, и это придало энергии. Игра вырисовывается. Плюс вернулись в общую группу травмированные Гапон и Тетрашвили. В предыдущих играх у меня не было большого выбора. Теперь хоть какой-то манёвр появился.