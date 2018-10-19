«Я ушёл из сборной из-за травм. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате»

Игорь Акинфеев стал студентом. И не стал комментировать ситуацию с Кокориным и Мамаевым.

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «менеджмент». На вступительных экзаменах он набрал 78 баллов (наивысший результат среди зачисленных по направлению «менеджмент» — 82 балла).

После зачисления в ВУЗ голкипер дал интервью YouTube-каналу РГУ имени Губкина.

— Вы совсем недавно покинули сборную, а теперь поступили в магистратуру РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина… Это взаимосвязано?

— Видите, какой удачный трансфер для вас. А если серьёзно, то, конечно, никак не связаны. Для меня искать новое никогда не было обузой. И когда встал выбор, куда поступать, то в том числе сказалось, что у нас база недалеко. В Ватутинках, на Калужке.

— Вы поступили на очное или заочное отделение? Может быть, вечернее?

— На вечернее.

— С чем всё-таки связан ваш уход из сборной? Многие объясняют это травмами.

— И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Люди у нас привыкли искать чёрную кошку в тёмной комнате, но это не так.

Шансы Гилерме сыграть за сборную растут. И дело не только в уходе Акинфеева Ещё три месяца назад он не проходил в сборную России даже вторым запасным вратарём. А теперь может стать основным.

— Какие у вас самые яркие воспоминания от студенческой жизни?

— Я закончил любимую всеми футболистами Малаховку. Когда я туда поступал мне было интересно наблюдать за людьми, которые не были спортсменами. Там надо было 5 раз попасть в перекладину, 20 раз подтянуться — это азы. И вот ребята с этим всем мучились. А я ставил себя на их место и представлял, что чего-то не знаю на экзамене. И были такие случаи. Сидишь на диктанте, молодой, думаешь, что всё знаешь и сейчас сделаешь красиво. В школе ведь учился, все знаешь. И понимаешь, что не знаешь, как писать это слово. Вот тут эти ребята смеялись уже надо мной. Была самоирония с обоих сторон, люди все разные. Спортсмены это воббще отдельная каста, люди, которые каждый день учатся в институте — это совсем другое дело. Это был интересный опыт.

— У нас в ВУЗе насыщенная студенческая жизнь. Есть конкурс для самых умных и креативных парней — «Мистер Газ».

— Я в курсе уже.

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

— Не планируете участвовать?

— Я только поступил. Дайте мне время на адаптацию и потом я уже буду во всех конкурсах участвовать.

— Вы уже знаете кричалку нашего университета?

— Слышал, но не запомнил.

— «Кто мы — нефть, кто мы — газ, кто мы, кто мы — нефтегаз».

— Шпаргалку на руке сделаю.

— Вас не раз звали в такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Бавария», но вы всю жизнь верны ЦСКА. Если отбросить сентиментальные рассуждения, что это родной дом, что выделяет вашу команду из числа других?

— Меня отец привёз в ЦСКА совсем маленьким и там прошла вся моя жизнь. Я учился, тренировался и рос там. И вот уже 22 года армеец. Меня переполняет гордость. Возможно, если бы меня привезли в другой клуб, то я бы вам сейчас заливал другое. Но сложилось так, как сложилось. И я ни о чём не жалею. Это вообще хорошее качество для человека — не жалеть. Мы совершаем ошибки, глупые поступки, но мы их сами совершаем, на этом надо учиться, а не махать кулаками после драки.

— Что вы говорите своей команде перед выходом на поле как капитан?

— Обычно говорит главный тренер, мы добавляем пару-тройку слов для концентрации при стандартах. И напоминаем друг другу, что мы должны быть одним целым.

— По статистике, только 30 процентов россиян верило в победу над Испанией. Как изменилось отношение людей после чемпионата мира?

— Изменилось колоссально и в лучшую сторону. Люди полюбили футбол, полюбили сборную. А сборная продолжает радовать болельщиков игрой. Это единение, считаю, очень сильно пошло на пользу футболу. И, самое главное, ребята, которые сейчас в сборной прекрасно понимают, что этот уровень надо держать и стараться забраться повыше.

— Вашим любимым предметом в школе была география. В какой точке мира мечтаете побывать?

— Где я только не был.

— У футболистов не всегда получается увидеть страну в полном объёме.

— Я не люблю экскурсии, так что мне хватает окна автобуса или такси, чтобы всё проехать и посмотреть. Потому что ты понимаешь, что нет у тебя возможности приехать в Барселону, где 60 процентов русских туристов, расправить плечи и пойти в собор. Или просто погулять по улицам. У нас скоро игра в Риме, которую я пропускаю, может получиться погулять. Хотя там будет много наших болельщиков и это будет трудно. В Риме я был раз 20, но в городе толком не был.

Сын вратаря или болельщик «Реала»? Кто заменит Акинфеева в Риме В распоряжении Виктора Гончаренко есть два молодых голкипера.

— Ваше мнение по поводу ситуации с Кокориным и Мамаевым?

— Я такие вещи не комментирую.

— Чтобы вы сказали себе 20-летнему?

— Сказал бы, что молодец, продолжай в том же духе и у тебя всё получится.