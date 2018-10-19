«Нефть и газ» Акинфеева. Самые неожиданные места учёбы российских игроков

Голкипер ЦСКА поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина по направлению «менеджмент». Стало известно, что Акинфеев был зачислен на очно-заочное отделение, а на вступительных экзаменах набрал 78 баллов. Наивысший результат среди зачисленных по направлению «менеджмент» — 82 балла. Интересно, что у Игоря уже есть высшее образование. В 2003 году он выбрал Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК). Окончил её Акинфеев в 2008 году, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

Спасибо, Игорь Акинфеев! Это было круто Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Один из самых нестандартных игроков в истории российского футбола отличался от большинства коллег по цеху и при выборе вуза. Аршавин закончил университет технологии и дизайна в Петербурге. Его специальность – инженер по производству одежды. Андрей учился на факультете технологии и дизайна одежды, который окончил в 2007 году. Говорят, Аршавин честно посещал лекции, сидел за швейной машинкой на практике. Диплом экс-зенитовца назывался «Проектирование производственного процесса спортивной одежды для активного отдыха».

Лишний вес и растренированность. Аршавиным уже недовольны в Казахстане? А ведь ещё недавно его называли лучшим игроком Казахстана.

Повернись жизнь чуть по-другому, полузащитник «Крыльев Советов» мог бы сейчас не играть в футбол, а писать о нём. И о том, как ловят пьяных спорстменов. Уроженец Петербурга – выпускник факультета журналистки СПБГУ. Темой его диплома было развитие электронных версий спортивных СМИ.

«На журналистику поступил, потому что мне показалось, что именно в этой профессии я могу реализовать себя, – признавался Башкиров. – Годы обучения подтвердили, что журналистика действительно интересна для меня. Она способствует развитию личности, самосовершенствованию, а также позволит в будущем влиять на людей, формировать их мнение».

Двух игроков «Крыльев» задержали за алкоголь и наркотики. Они издеваются? У Башкирова нашли в крови алкоголь, а у Тигиева — наркотики.

Андрей Егорычев

Полузащитник «Урала» выделяется креативными решениями на футбольном поле, тонкими передачами. Это тот случай, когда умный игрок ещё и образованный человек. Егорычев окончил обычную школу с серебряной медалью. После этого учился в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. На выходе получил красный диплом. Тема диплома Андрея – «Проект автодорожного моста через реку Оку в городе Калуге». Более того, после университета он недолго работал по специальности в архитектурном бюро, спроектировав несколько надземных пешеходных переходов и обсерваторию в Курской области.

Полузащитнику «Зенита» и сборной России интересна экономика. В 2017 году Кузяев окончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного экономического университета по специальности «управление государственными и частными предприятиями». Тема его работы называлась «Разработка инновационного проекта в условиях ресурсных ограничений». Но на этом Далер не остановился и поступил в аспирантуру по направлению «экономика». По словам футболиста, он старается не пропускать занятий – утром тренируется, вечером учится. Может, по окончании карьеры заслуженный мастер спорта уйдёт в науку?

Защитник «Крыльев Советов», арендованный самарским клубом до конца сезона у «Спартака», рассказывал о своёй учёбе в интервью для «Чемпионата»:

«В Костроме мы сначала жили в общежитии Машиностроительного техникума, по три-четыре человека в комнате. Мы там учились. У меня диплом есть – наладчика аппаратно-программного обеспечения. Если не сложится с футболом, пойду работать по специальности».

До прошлого года у Тигиева складывалось с футболом хорошо. Главное молодому защитнику избегать тяжёлых травм и опасных для карьеры историй вроде той, в которую он попал на днях в Самаре.