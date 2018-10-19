Скальпы ЦСКА и «Спартака» есть, теперь очередь «Локо». Прогнозы на 11-й тур

Очередной тур нашего конкурса получился довольно результативным.

Наш читатель из Санкт-Петербурга Семён Авдеев угадал счета матчей «Арсенал» – «Уфа» и «Рубин» – «Урал», а также разницу в играх «Крылья Советов» – «Динамо» и «Зенит» – «Краснодар» — 3. Итог — 16 баллов.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)

Игорь Гамула угадал счёт матча «Арсенал» — «Уфа» и разницу в играх «Крылья Советов» — «Динамо» и «Рубин» — «Урал». Это 11 очков.

Евгений Кустов предсказал разницу в играх «Рубин» — «Урал», «Енисей» — «Спартак» и «Зенит» — «Краснодар», заработав в туре 9 баллов.

И у нас смена лидера.

Таблица после 10-го тура

Читатели – 106 очков

Специалисты – 103 очка

Журналисты – 89 очков.

«Анжи» погибает. Сколько клубов должно умереть, чтобы система изменилась? Мы ещё на один шаг ближе к локауту.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, знаменитый советский и российский футболист:

«Анжи» — ЦСКА – 1:1

«Анжи» всех удивляет. Несмотря на все проблемы, побеждает, берёт очки. Рискну и поставлю, что не проиграют и ЦСКА. Почему бы им и у ЦСКА не отобрать очки? Плюс на матче будет Хабиб.

«Локомотив» — «Ростов» — 2:1

Сейчас «Локомотив» выправил ту ситуацию, которая была вначале. С прямым конкурентом – «Ростовом» — они должны набрать три очка. Домашние стены помогут.

«Оренбург» — «Енисей» — 1:1

«Енисею» тяжело, идёт на последнем месте. Но они много игр проиграли, не заслуживая поражения. Должно же команде Аленичева повезти, чтобы они хотя бы не проиграли.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:1

У самарцев новый тренер, обычно в таких ситуациях не проигрывают. Сами команды очень ровные. Фаворита здесь не вижу. Ставлю на ничью.

«Уфа» — «Рубин» — 1:2

«Уфа» начала выправлять ситуацию. Но у «Рубина» есть Бердыев, с которым казанцы уже на пятом месте. Думаю, класс «Рубина» возьмёт своё, и казанцы победят.

«Динамо» — «Зенит» — 0:2

«Зенит» сильнее по всем показателям. Им может помешать только тот факт, что многие футболисты были в сборных. Но по игре и составу питерцы сильнее. Если все игроки «Зенита» вернулись в хорошем тонусе, шансов у «Динамо» будет немного.

«Спартак» — «Арсенал» — 2:1

«Спартак» не то чтобы снова набрал ход, но если не брать очки у «Арсенала», то трудно будет претендовать на что-то дальше. К тому же играют при своих трибунах.

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1

Две открытые команды играют, произойти может всё. «Ахмат» после победы над «Спартаком» не может победить. В этом матче тоже победить не смогут, но и не проиграют.

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Прогноз читателей

Владимир Паршин (Москва):

«Анжи» — ЦСКА – 2:1

«Анжи» принял решение играть, а этот процесс махачкалинцам удаётся. На злости и перед своими болельщиками они победят.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:1

Карпин хорошо играет в Москве, он уже обыграл «Спартак» и ЦСКА. Думаю, отберёт очки и у «Локо».

«Оренбург» — «Енисей» — 2:1

«Оренбург» смотрится намного интереснее «Енисея», плюс преимущество своего поля.

«Урал» — «Крылья Советов» — 1:1

«Урал» в последних турах играет хорошо и берёт очки, но у «Крыльев» новый тренер и будет эмоциональный всплеск. Победить не победят, но очки отберут.

«Уфа» — «Рубин» — 1:1

«Рубин» давно не проигрывает, но в гостях не побеждает. И у «Уфы» три матча без поражений, команда прибавляет. Будет ничья.

«Динамо» — «Зенит» — 0:1

У «Динамо» три поражения подряд с нулём голов, а «Зенит», несмотря на поражение от «Анжи», главный фаворит чемпионата. И умеет играть на классе.

«Спартак» — «Арсенал» — 2:0

«Спартак» трудно прогнозировать, но «Арсенал» довольно давно не побеждал, и команда Карреры должна справиться.

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1

«Краснодар» в этом чемпионате хорош и очки с середняками, кажется, брать научился. Посмотрим.

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

Прогноз журналистов

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» – ЦСКА – 0:2

Махачкалинский клуб отказывается сдаваться, игроки готовы играть даже без денег. Такой боевой настрой и присутствие на матче Хабиба Нурмагомедова должны осложнить жизнь ЦСКА. Но «армейцы» и так обидно проиграли перед паузой на сборные «Локомотиву», чтобы терять очки ещё и здесь. Победа москвичей должна быть убедительной.



«Локомотив» – «Ростов» – 0:0

Команда Валерия Карпина уже собрала в Москве скальпы ЦСКА и «Спартака», теперь очередь «Локомотива». Проблема в том, что наверняка обе команды выйдут с мыслями о том, что нулевая ничья – нормальный исход. «Локомотив» стабильно тяжело переживает игры после сборных, «Ростов» же ничья на выезде не расстроит. Заранее жаль только болельщиков: если матч пойдёт по такому сценарию, смотреть его будет сложно.



«Оренбург» – «Енисей» – 1:0

Учитывая серию «Енисея» без побед, каждая новая неудача может стать для Дмитрия Аленичева последней. Проблема в том, что, играя в атаку, его команды в Премьер-Лиге очки набирают редко. А сидеть в обороне не позволяет ситуация в таблице. «Оренбург» дома должен дожимать «Енисей».



«Урал» – «Крылья Советов» – 1:1

На домашнем стадионе «Урал» в чемпионате не проигрывает с августа. Конечно, сменившие главного тренера «Крылья» будут стремиться набрать очки, но вряд ли у них получится победить: много «Урал» пропускает только в гостях.

«Уфа» – «Рубин» – 0:1

Второе за неделю башкиро-татарское дерби, пусть и не настолько раскрученное, как хоккейный аналог. Строительство нового «Рубина» идёт довольно медленно, но уверенно: всего одно поражение в чемпионате, на последних минутах от «Зенита». «Уфа» в первую очередь тоже постарается не проиграть, поэтому много голов точно не будет. Скорее всего, на исход просто повлияет более высокий класс форвардов «Рубина».



«Динамо» – «Зенит» – 0:2

Практически нет причин, по которым «Динамо» способно обыграть «Зенит» в этот раз. Общая игровая форма против, статистика тоже. Последний раз бело-голубые побеждали «Зенит» именно в футбол ещё в 2014 году. Потом была ещё одна победа, но техническая. Вообще, главное, чтобы встреча этих команд не закончилась какими-нибудь очередными скандалами из-за болельщиков. А победит «Зенит».



«Спартак» – «Арсенал» – 2:0

Очередная игра, после которой «Спартак» обязательно признают или живым, или развалившимся. Третьего варианта быть не может, полутонов болельщики не замечают.



В играх с «Вильярреалом» и «Енисеем» команде Карреры удавались очень мощные отрезки. Против «Арсенала» пары таких включений на полную должно хватить.



«Краснодар» – «Ахмат» – 2:0

В случае «Краснодара» реально интересно посмотреть, повлияет ли на команду вся история с Павлом Мамаевым. Он, в отличие от Кокорина, по началу этого сезона был лидером краснодарского клуба. В центре поля у «Краснодара» достаточно игроков, но определённые сложности из-за отсутствия Мамаева могут возникнуть. Хорошо, что сейчас было время перестроиться, а соперник не самый сложный.