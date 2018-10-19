Кокорин team. Андрей Малахов сыграл странный матч

Но заказчик ошибся – для футболистов всё стало только хуже. Они будут сидеть.

18 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили официальные обвинения в побоях и хулиганстве, лишившись шанса на мирное урегулирование дела. Не помогла им ни поддержка известных футболистов, ни серия положительных материалов в СМИ, апогеем которых стало интервью мамы Кокорина программе «Прямой эфир».

Спецвыск шоу вышел в понедельник. Гостей в студии не было, зрители сидели как манекены, а сам Андрей Малахов делал лишь короткие подводки к беседе со Светланой Кокориной. Разговор состоялся в московской квартире арестованного футболиста, и ведущий назвал это интервью одним из самых эмоциональных и искренних в этом году.

Шоу действительно удалось. Лично я ловил себя на мысли, что речь в программе идёт не о мужиках, закрытых на два месяца после коллективного избиения, а об узниках совести, которым грозит пожизненное. И это ложное послевкусие было столь явным, что возникал логичный вопрос: кто и зачем мне его навязывает? Уверен, то же самое чувствовали и многие из вас.

Кокорин и Мамаев всё же стали «хулиганами». Они заплатят более 20 млн евро? Возможно, футболистам придётся заплатить очень много денег, чтобы не сесть.

Сколько времени или сколько стоит?

В среду я решил ещё раз пересмотреть программу, сосредоточившись именно на ведущем. Царь эфиров Андрей Малахов выглядел немощно: заискивал, отторгал острые темы, подменял понятия. Самый же удивительный сюжет его программы случился ближе к концу. Разобьём его на 10 пунктов.

1. «После паузы вы узнаете, — анонсировал Малахов из студии, — как она (мама футболистов) прокомментирует то, что произошло вчера во время матча Россия – Турция, когда многие на стадионе одели футболки Кокорина».

Стыдная ошибка ведущего, перепутавшего «ОДЕЛИ» с «НАДЕЛИ», означает одно: программа записывалась в прямом эфире. Зафиксируем время — 17:30 понедельника.

2. Пауза кончилась – и мы уже не в студии, а в квартире Светланы.

«Вчера, говорят, — Малахов как бы удивлён, — на стадионе в Сочи во время игры сотни болельщиков были с майкой «Кокорин», поддерживая вашего сына».

Выделяем слово «вчера» и замечаем, что вместо «сотен людей» нам показывают троих болельщиков.

3. Мама Кокорина рыдает.

«Я очень благодарна. Это очень дорого. Слышала от прабабушки, что люди милосердны. Русская душа – она широкая и очень добрая».

Запоминаем, что Светлана говорит об акции в прошедшем времени и обращаем внимание, что за её окном черным-черно.

4. Видим трагическое лицо Малахова и останавливаем запись.

Как получается, что интервью с мамой Кокорина о вчерашних событиях записывается в тёмное время суток, если сегодняшняя программа начинается засветло, в 17:20?

5. Смотрим интервью внимательнее и на редком общем плане видим кухонные часы.

На них — 19:29. Если всё верно, то о вчерашней поддержке сына мама говорит в начале матча России с Турцией.

6. Цепляемся за детали и в самом конце напарываемся на шокирующую ошибку: Малахов с Кокориной действительно смотрят матч России с Турцией.

Что, ещё одно совпадение на канале «Россия 1»?

7. Теперь задаём вопросы.

Почему Малахов спрашивает об акции, о результатах которой он не должен и не может знать (в эфире об этом не было ни слова)? Есть ли у него машина времени? Почему вместо сотен людей в майках Кокорина нам показывают троих? Почему ни один оператор или фотограф, работавший на матче, не нашел групп поддержки арестованных футболистов?

8. Получаем ответы.

В понедельник вечером в гостях шоу «Игра была равна» на 93,2 fm, где я работаю ведущим, приходила Дарья Шишканова – подруга Кокорина, первой вступившаяся за ребят после их приключений. В эфире она мимоходом привела пример заговора против футболистов:

«Мне рассказали — не буду говорить кто, чтобы не создать лишних проблем, – что в Сочи был матч, где ребята из окружения раздавали майки с фамилиями Кокорин и Мамаев. Так вот им не позволили и задержали. Из ФСБ или откуда там. Вот я хочу спросить, за что их задержали, что они нарушили?..»

9. Делаем выводы.

Есть подозрения, что Малахов знал об акции, готовящейся окружением Кокорина, и сам был её активным участником, вбрасывая информацию о сотнях случайных людей, поддержавших Сашу и Пашу. Не предусмотрел он одного: задержания активиста, после которого показывать, кроме троих болельщиков, было некого.

Но ни это, ни несовпадения времени и места авторов не смутило. Народ же опять всё съел и остался с правильным послевкусием.

10. Вопрос: кто автор идеи зайти в «Прямой эфир»?

Друзья, сам Кокорин, Андрей Малахов или кто-то ещё?

Послевкусие. Рецепт «Прямого эфира»

Фактические несовпадения и неисправленные ошибки – это не так страшно. Фальшивый тон ведущего намного хуже. Приведу несколько случайных, но показательных цитат.

1. «Я собирал в Петербурге мнения людей, человек 50, кто их знает, и все говорят: Кокорин – добрейший парень в жизни, улыбчивый».

Легко представить, что человек с графиком ведущего «Прямого эфира» весь день бродит по городу и спрашивает: «Вот как тебе Кокорин»? И все такие: «Добрейший человек».

Наверное, так же было и в 2016 году, когда Малахов писал Тине Канделаки в «Твиттере» после скандала в «Твиге»: «Дорогая, они (Кокорин и Мамаев) как неделю бухают у бассейна в «Monte-Carlo Bay». Только ленивый мне про них не рассказал».

Наверное, сообщения были таким же: «Андрюша, Кокорин бухает у бассейна, ну какой же добрейший парень, улыбчивый».

Малахов использует один из самых грязных методов воздействия на аудиторию – обобщение, за которым ни единого доказательства.

2. «Близкие к Светлане Кокориной говорят, что она постарела на много лет. Я смотрю нашу беседу, и когда мы присели на кровать Саши Кокорина, там сзади не было светильников. Никто не поверит, что для него это было не главное. «Да ладно, — говорил Саша. — Успеем ещё купить».

А сейчас бросаются в глаза два провода, что тоже характеристика для человека, который может позволить себе купить любой светильник».

Ещё один минус от Малахова. Отсутствие светильников в давно пустующей комнате выдаётся обществу как свидетельство того, что жажда денег и земные искушения Кокорину безразличны.

При этом фото из частных самолётов, машины за десятки миллионов с номерами «Вор» и «Хам», дома и украшения – всё это ведущий обходит стороной.

Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии — ВОР, ХАМ и КАА

Важно отметить: нас не должно касаться, что покупает футболист на свои деньги. Но мы можем задать вопрос: что или кто влияет на работу Андрея Малахова?



3. «Все говорят при этом про вашу удивительную скромность, — Малахов очень нервничает и постоянно сбивается. — Вы вроде мама футболиста, очень скромны, никогда не замечены, хм хм, в мегарастратах. Даже салоны красоты сдержанно и редко посещаете».

То же самое. Андрей рисует образ бессребреников, не замечая перед собой часы «Hublot Classic», цена которых, в зависимости от материала и дополнений, варьируется от 300 тыс. рублей до бесконечности.

И опять, здесь нет вопросов к маме. Светлана, судя по неправильно установленному времени, этим аксессуаром не пользуется, да и не отрицает, что сын часто делает ей дорогие подарки.

4. «Напомню, что Александр Кокорин – автор самого быстрого гола в истории сборной России (студия ахает) на 19-й секунде».

Малахов обходит стороной факты – мяч был забит Люксембургу шесть лет назад.

Кокорин вообще представлен как положительный герой сборной и надежда всего русского футбола.

Естественно, ни о путешествиях между «Динамо», «Анжи» и «Зенитом» с раздуваемой зарплатой, ни о сборной на Евро-2016, ни о титулах, ни о реализации таланта – обо всём этом в шоу нет ни слова. Об Александре либо хорошо, либо ничего.



5. «Сегодня наградили пострадавших в драке с Кокориным и Мамаевым чиновника Минпромторга Сергея Гайсина и его коллегу Дениса Пака. В документе отмечается, что их наградили за проект по созданию автомобиля для первых лиц страны. Светлана Кокорина рассказывает, кого она винит в случившемся…»

Подмена понятий от Малахова: не в результате «нападения и избиения», а именно «в драке». То есть в результате конфликта и по желанию обеих сторон.

Кстати, мама Александра использует этот вопрос, чтобы рассказать о постоянных провокациях, оскорблениях и низком желании народа выместить на богатых и успешных Кокорине и Мамаеве свою злобу.

«Ведь они не трогали других людей и таксиста, который вёз их до «Кофемании» к Паку», — говорит Светлана. И мы радуемся их великодушию.

6+. «Ваших сыновей, оставив в заключении на два месяца, наказали очень жёстко, потому что вот недавно за изнасилование дали два года условно».

Малахов продолжает отбеливание и использует события на Кузбассе, где мутное и страшное дело об изнасиловании действительно закончилось условным сроком. Правда, не двух, а четырёхлетним. Ведущий делает замечательно сравнение для масс, будто теперь можно спокойно бить и насиловать, не получая за это никакого наказания.

Зато Малахов прошёл мимо истории, с которой знаком намного лучше. Бывший пермский депутат Телепнев и его друг получили два года колонии поселений за то, что в ночном клубе ударили по лицу диджея Смэша.

Статья обвинения (112 ч.2 «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», до 5 лет) там была мягче, чем аж три у Кокорина (самая серьёзная — 213, ч2, «Хулиганство», совершенное группой лиц по предварительному сговору, до 7 лет), но подсудимому не помогло даже то, что он многодетный отец (третий ребёнок скоро должен родиться).

Подводки и вопросы из «Прямого эфира» можно приводить ещё долго. Там ещё много забавных моментов: например, что у Кокорина, регулярно выкладывающего фото из Барселоны, Ибицы и Сан-Тропе, не было ни одного выходного с марта. Если интересно – посмотрите шоу под нужным ракурсом и насладитесь. А ещё подумайте, в каком времени и в одном ли пространстве с Малаховым вы живёте.

«Оба они злятся, это очевидно». Физиогномист разобрал допрос Мамаева и Кокорина Эксперт изучил поведение Кокорина и Мамаева. Стало яснее.

Малахов – минус, а кто плюс?

Но кто же решил говорить о деле Кокорина и Мамаева сахарным языком Малахова?

1. Кокорин и его друзья.

На Александра работает одно из сильнейших пиарагентств России – КРОСС. Во всяком случае, именно от них был сделан релиз адвоката адвоката Олега Попова. Это топ-уровень по цене и качеству – КРОСС принимает заказы на уровне президентских и губернаторских выборов.

Вполне возможно, что сам Александр понятия не имеет о происходящем, а просто переводит деньги и предоставляет полномочия своим представителям.

2. Клуб.

«Зенит», в отличие от «Краснодара», не обращался в палату по разрешению споров с просьбой рассмотреть возможность расторжения контракта с Кокориным.

Также в программе Малахова не прозвучал яркий и показательный диалог президента Сергея Фурсенко с пранкерами, где были фразы как об «уродах», так и о нежелании «отмазывать футболистов».

Плюс Малахов в ходе шоу передавал идею, что на добрейшего Сашу влияет Мамаев.

Однако сложно даже вообразить, что «Зенит» мог запустить настолько топорную, дорогую, недальновидную и бессмысленную кампанию.

3. Сам Малахов.

Не стоит отрицать и мизерную вероятность, что «Прямой эфир» на «России 1» мог просто выйти в пику обвинительным программам на Первом канале. Тем более хайп на мамином интервью удался.

Сатана пришёл за футболом. Когда закончится этот трэш с новостями? Приспешники ада стучатся в двери футболистов. Тук-тук.

К чему всё привело?

Журналисты почувствовали фальшь. С каждым новым шоу остаётся всё меньше и меньше авторов, готовых оправдывать Павла и Александра (а их было много).

Обыватели, которых опять выставили непутёвыми завистниками, обозлились ещё сильнее – это видно в комментариях к одной из самых заминусованных программ Малахова в истории.

Избитые же Пак, Гайсин и Соловчук вряд ли захотели прощать тех, кто в очередной раз выставил их провокаторами.

Кокорин, тратил он деньги на «Прямой эфир» или нет, вновь проиграл. И раз уж любое выступление со стороны Александра или Павла с Мамаевым больше похоже на горделивое противопоставление себя ватному народу, то друзьям футболистов хочется посоветовать одно – хотя бы помолчать.

Потому что они все не ведают, что творят.