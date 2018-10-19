На футбольном поле бразильского виртуоза отличает большее постоянство, чем в личной жизни.

Она снова рассталась с Неймаром! Кто эта своенравная красотка?

Бразильская модель и актриса Бруна Маркезини дала интервью бразильскому Vogue, в котором сообщила о разрыве отношений с Неймаром. При этом она отметила, что испытывает к нападающему «ПСЖ» только самые тёплые чувства. Что же это за девушка, в очередной раз отвергающая любовь одного из лучших футболистов мира?

Бруна Маркезини – актриса. Первое её появление на экране случилось ещё в 1999 году в рекламе.

Красоту девочки было трудно не заметить, и уже в восемь лет она получила приглашение сняться в сериале «Женщины в любви».

Бруна уже успела отметиться в 13 сериалах и завоевала несколько национальных премий за свои роли.

А вот в личной жизни у девушки всё не так стабильно. Отношения Неймара и Маркезини начались в 2013-м, но за пять лет пара несколько раз расходилась.

Первое расставание произошло в феврале 2014 года. Впрочем, уже в июле Бруна была замечена на тренировке сборной Бразилии.

Девушка находилась рядом с возлюбленным и после его травмы на домашнем чемпионате мира.

Второе расставание произошло в 2016 году, но спустя несколько месяцев молодые люди снова сошлись.

Летом 2017-го Неймар пошёл на ответственный шаг и сделал Бруне предложение. 21-летняя актриса ответила отказом, и пара рассталась в третий раз.

Не прошло и полгода, как таблоиды сообщили, что пара снова вместе, а летом 2018 года сыграет свадьбу на острове Фернанду-ди-Норонья, где прошёл их первый романтический отпуск.

«Я очень её люблю. Кто знает, что будет завтра?» — говорил Неймар после воссоединения. В итоге пара в очередной раз распалась.

Различные СМИ сообщали, что Неймар и Маркезини рассталась из-за разных политических взглядов: сейчас в Бразилии проходят выборы президента страны. Однако Бруна опровергла эту информацию: «Это было обоюдное решение, и мы пришли к этому не из-за политики».