И да, у них тоже есть галочка.

«Монако» завёл страницу во «ВКонтакте». Там есть и другие клубы Европы

Русский след в истории «Монако» обретает всё большую роль. Вслед за переходом Александра Головина клуб сделал осознанный шаг навстречу нашей аудитории — завёл страничку в российской соцсети.

«Ежедневно “Монако” будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а также даст возможность окунуться в историю красно-белых и княжества», — говорится на официальном сайте клуба.

«Монако» открыл официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте»

За несколько часов в сообщество вступили более тысячи человек, а в первой записи можно найти видео с полузащитником сборной России.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монако».

В поиске соцсети группу пока найти не так просто — есть более популярные фан-страницы. Судя по ссылкам с офсайта и содержанию, вот та самая страница. Галочка на ней пока отсутствует — видимо, группа проходит процесс верификации.

И в чём прикол?

У многих может возникнуть вопрос: ну и что? В соцсетях и без того полно любительских групп, которые ведут фаны, и делают это вполне неплохо. В целом так, но приписка «официальное» не всегда является обычной формальностью.

Самое главное, что может предложить паблик с галочкой — эксклюзивная информация. Нередко случаются ситуации, когда пресс-служба делает материалы специально для соцсетей — минуя официальный сайт.

Кто-то вспомнит «Фейсбук» и «Твиттер», но есть надежда на то, что группа «ВКонтакте» получит больше материалов с участием Головина, совместного интерактива и прочих плюшек. Просто потому что интерес к Александру в России и Европе несоизмерим (особенно учитывая присутствие в команде Фалькао).

Ещё один приятный момент обозначен в самом заявлении — «Монако» обещает переводить клубный контент на русский язык.

Европейские клубы в наших соцсетях

В российской соцсети вообще представлено мало популярных клубов. Может, дело в особых (скорее всего, экономических) отношениях с одной американской компанией. А может, и смысла не видят.

Одной из первых на сайте «ВКонтакте» появилась группа «Баварии» — в 2013-м. Сейчас в ней состоит почти полмиллиона человек. Между прочим на какое-то время «Бавария» договорилась о бесплатном показе матчей на русскоязычную аудиторию, хоть продолжалось это недолго.

Ещё одним немецким клубом в VK является «Шальке-04». Тут всё понятно — достаточно взглянуть на их майки, чтобы понять откуда такой интерес к российской аудитории. Интерес не то чтобы взаимен — в группе 46 тыс. участников. В своём коммьюнити соперник «Локо» по ЛЧ регулярно пиарит российский фан-клуб (есть и такой). Он существует несколько лет и к лету насчитывал около 60 человек.

Свои новаторы нашлись и в Англии. Первым (тоже в 2013-м) сотрудничать с детищем Дурова начал «Ливерпуль». «Нам действительно приятно видеть, что болельщиков клуба, говорящих по-русски, так много», — говорилось в приветственном слове клуба. Увы, сейчас сообщество заморожено. С 5 октября в группе можно наблюдать одно единственное сообщение о том, что она «находится в процессе реформирования».

Годом позднее примеру «Ливерпуля» последовал «Ман Сити». Группу открыли накануне игры с ЦСКА. «Привет друзья, я Яя Туре. Следите за «Манчестер Сити», — обратился к подписчикам ивуариец на русском языке. С похожими словами выступил Фернандиньо. Технари грамотно прокачали страницу: сейчас на ней более 350 тыс. подписчиков и солидная активность.

Испанские топ-клубы в российскую Сеть соваться не стали — обошлось официальной страничкой Ла Лиги. У Италии нет даже этого.