«Локо» снова играет без форварда. И побеждает

1. Смолов, Фарфан и Эдер остались вне заявки. У первых двух травмы, а португалец дисквалифицирован после удаления в последней игре с ЦСКА. В общем, с напами «Локомотиву» пока жутко не фартит. Сёмин выбрал вариант, проверенный прошлым сезоном — Алексей Миранчук сыграл оттянутого форварда, меняясь позициями с партнёрами. Против команды, пропустившей меньше всех в сезоне, с созиданием было не хуже, чем в прошлых матчах. Как гласит известный рекламный панч: «И зачем платить больше»?

2. Выбор исполнителей на предматчевые выступления так же непоследователен, как игра «Локомотива». Смущает Noize MC после «Тараканов»? А Найка Борзова перед Кастой не хотите? В общем, жанровые рамки здесь пляшут примерно так же, как кривая результатов. Ну и пусть: главное, что публика всё ещё тянется. Ушли морозы, и народ снова идёт на стадион. Оправдываться за посещаемость тем, что «будни», теперь никому не придётся.

Скальпы ЦСКА и «Спартака» есть, теперь очередь «Локо». Прогнозы на 11-й тур 11-й тур может стать последним в истории «Анжи». Пробуем предсказать.

3. Гостевая форма «Локомотива» снова становится основной. Есть у «Локомотива» традиция — называть красную форму домашней, а играть в ней лишь по особому поводу. В том сезоне в белую форму переоделись на фарт, и помогло. В этом, видимо, тоже всё идёт к тому же. Инициатором, скорее всего, выступил Юрий Палыч. Для него это важно — после игры с «Динамо» тренер был недоволен тем, что маркетологи поместили Крыховяка на афишу. И знаете, что — поляка удалили! Так что никаких шуток на тему суеверий, ну их.

4. Карпин «надрессировал» своих игроков. К сожалению, нечасто доводится видеть вживую «Ростов», но то, насколько его футболисты держатся своей позиции на поле, впечатляет. Особенно это бросается в глаза при позиционной защите — игроки синхронно выстраиваются в один и тот же рисунок. Сверху это выглядит как сжимающаяся пружина, которая компактно складывается перед своей штрафной. В таких ситуациях игроки «Локомотива» не один раз зарывались в толпе и теряли мяч. Трио Гулиев-Салетрос-Юсупов в порядке.

5. Абаев пропустил от бывшего клуба. Все острые моменты хозяева создали после того, как рушился сценарий типичного навала — то обрез, то неожиданная передача. Вот и гол Антона Миранчука получился отчасти курьёзным — мяч прилетел из аута с фланга, а угол был очень острым. Тем не менее бывший кипер «Локо» пропустил свой пятый мяч в сезоне. «Ростов» наравне с ЦСКА пропускают меньше всех в этом розыгрыше. При этом у Ильи позади уже шесть сухих игр в РПЛ.

6. С диктором случился конфуз. И не только с ним, но и с защитниками «Локомотива». В первой же атаке «Ростова» после пропущенного гола гостям удалось забить ответный мяч. Как раз в этом момент у диктора была традиционная перекличка с Южной трибуной. «Самый лучший коллектив!», — должен был кричать голос из динамиков, но уже после первого слова стадион замолчал. В ворота влетел мяч.

7. У Гилерме железные… нервы. Во втором тайме «Локо» активизировался и стал проводить ещё больше времени на чужой половине. Общему порыву поддался вратарь Гилерме. Новичок клуба Льва Яшина взял мяч в своей штрафной и прямо во время атаки соперника решил сам выйти с ним в поле. Пробежав метров семь, он бросил дурачиться и сделал передачу ближнему, начав контратаку «Локомотива».

8. Забил Кверквелия, но вы видели, что сделал Баринов? Дмитрий последние матчи проводит на очень серьёзном уровне. Сегодня он был активен чуть менее, чем обычно, но всё компенсировал один момент. После розыгрыша углового полузащитник хлёстко пробил через себя, и после сейва Абаева Соломону оставалось лишь расстрелять вратаря. Напомните, что говорил Бушманов про «высокую конкуренцию на позиции»?