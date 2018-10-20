День Глушакова: гол «Арсеналу», минус треть зарплаты

Голы Влашича и Чалова помогли ЦСКА на выезде обыграть «Анжи» в Премьер-Лиге



Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого мяча стал полузащитник Никола Влашич, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Алана Дзагоева. В середине второго тайма преимущество «армейцев» удвоил нападающий Фёдор Чалов, голевой пас отдал защитник Марио Фернандес.



ЦСКА, набрав 19 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (10) — 13-е.



В следующем туре Премьер-Лиги «армейцы» на домашнем поле сыграют с «Краснодаром» (28 октября), махачкалинская команда в гостях встретится с «Ростовом» (27 октября).

«Анжи» порадовал Хабиба борьбой. В футбол ЦСКА играл лучше ЦСКА потренировался перед «Ромой» и снова обошёл «Спартак».

«Локомотив» одержал третью подряд победу в Премьер-Лиге, обыграв «Ростов»



Московский «Локомотив» одержал победу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук, отличившийся после передачи хавбека Владислава Игнатьева. «Ростов» сравнял счёт спустя минуту благодаря точному удару защитника Сверрира Ингасона. Победу московской команде принёс гол защитника Соломона Кверквелии в начале второго тайма.



Для «Локомотива» эта победа стала третьей подряд в Премьер-Лиге. Ранее «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:0).



«Локомотив», набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (18) — 5-е.

«Локо» снова играет без форварда. И побеждает Вечер флэшбеков из прошлого сезона.

«Локомотив» потерял Чорлуку из-за травмы



Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1, второй тайм).



Чорлука покинул поле на 81-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Михаил Лысов.



В ближайшее время хорват пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки восстановления. Таким образом, участие защитника в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 24 октября, находится под большим вопросом.



В нынешнем сезоне 32-летний Чорлука провёл за «железнодорожников» 12 матчей во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2020 года.

Суд обязал Глушакова отдавать жене треть зарплаты в качестве алиментов



Никулинский суд Москвы обязал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова выплачивать алименты жене, Дарье Глушаковой, до окончания бракоразводного процесса, сообщил адвокат Дарьи Сергей Жорин.



«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения, по статье 108 Семейного кодекса, установил алименты в долевом соотношении, речь идёт о трети дохода», — приводит слова адвоката «Р-Спорт».



Сейчас Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко тренируется и выступает в молодёжной команде «Спартака» по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Ранее футболисты лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянского наставника и призвал руководство московского клуба провести изменения в штабе.

Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал» в молодёжном первенстве



Сегодня, 19 октября, на четвёртом поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве состоялся матч 11-го тура первенства России среди молодёжных команд между «Спартаком» и тульским «Арсеналом».



Хозяева открыли счёт уже на первой минуте – дебютным голом за молодёжную команду отметился полузащитник Денис Глушаков, который ранее был отстранён от работы с основным составом по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лишь на первой добавленной минуте к основному времени первого тайма «Спартак» удвоил своё преимущество благодаря голу Данилы Прошлякова. На 64-й минуте матча счёт до разгромного довёл Илья Мазуров, а спустя 10 минут окончательный результат матча зафиксировал Кирилл Фольмер – 4:0.

Суд оставил в силе меру пресечения для Александра Кокорина



Московский городской суд вынес решение после рассмотрения апелляции со стороны нападающего «Зенита» Александра Кокорина против меры пресечения в виде ареста на два месяца.



«Московский городской суд постановил оставить решение Тверского районного суда без изменений», — передаёт слова судьи Ивановой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее суд отклонил апелляцию Мамаева и принял решение оставить в силе избранную меру пресечения. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла.



Напомним, суд ранее принял решение избрать для братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. До 8 декабря молодые люди будут содержаться в СИЗО «Бутырка».