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«Реал» проиграл «Леванте» в матче Примеры

«Реал» проиграл «Леванте» в матче Примеры
Максим Ерёмин
Фото: Denis Doyle/Getty Images
«Реал» жалок. Он опять проиграл и обновил клубный антирекорд
Серия поражений началась с ЦСКА.
Футбол / Испания

Фанаты «Реала» — те ещё брюзги. Поэтому слухи об увольнении Лопетеги поначалу никто не воспринимал всерьёз. Всё изменили последние несколько матчей, апогеем серии стал проигрыш «Леванте».

Испания - Примера. 9-й тур
20 октября 2018, суббота. 14:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1 : 2
Леванте
Валенсия
0:1 – Моралес – 6, 0:2 – Марти – 13 (пен), 1:2 – Марсело – 72

Особенно спорным вышел второй мяч гостей, забитый Рохером Марти с пенальти. Суть спора в том, был ли 11-метровый. Варан вроде бы играл рукой, но в штрафной это было или нет — определить едва ли возможно.

Судья сначала показал штрафной. Чуть позже в наушник арбитра прилетела подсказка: нужно назначать пенальти. Куртуа не спас, и «Реал» впервые в сезоне пропустил второй мяч на «Сантьяго Бернабеу».

При всей крутости VAR мы (люди) странно используем очередное изобретение. И подобно тому, как пожилые люди ругают интернет за негативные эпизоды, здесь тоже достаётся не конкретным людям, а самой системе, которую используют иррационально. Поясню.

Допустим, есть спорный эпизод, который сложно разглядеть с поля. Следующий шаг — обращение к видео, всё логично. Если ничего непонятно и там, чего ради бесить всех, меняя изначальное решение судьи? С чего отменять решение главного, не имея на то 100% оснований? А если есть тот ракурс, который побудил принять это решение, почему бы не показать его зрителям?

Можно было бы долго продолжать эту тему, но её заглушил сам «Реал». В конце концов, кто мешал собраться, сделать нужные перестановки и отыграть два мяча у середняка за целый тайм? Мадрид навалился на чужие ворота, но долго не мог забить. К 59-й минуте «Реал» сделал все три замены, и лишь за 20 минут до конца Марсело бахнул с линии штрафной с нелюбимой правой — и забил. Хозяева очень хотели дожать соперника, и Бензема забил гол. Из офсайда. Итоговый навал получился, но ни к чему не привёл.

Теперь платочки и свист трибун всё больше похожи на обоснованный призыв к действию. В Мадриде что-то идёт не так. К слову, в этой игре «Реал» официально установил антирекорд по продолжительности сухой серии. За всю 116-летнюю историю клуба ещё никогда игроки «Мадрида» так долго не обходились без голов (465 минут).

Всё началось с ЦСКА

А ведь всё начиналось неплохо. На старте сезона «Реал» побеждал в каждой игре, и аж до шестого тура не знал поражений. Тут-то и случилась «Севилья». Команда Пабло Мачина подошла к той игре на пике своей формы, всего за тур до Мадрида уничтожив тот же самый «Леванте» (6:2). На кураже они разгромили и «Реал», забив три безответных мяча.

Сливочные пришли в себя и сыграли вничью с «Атлетико», но впереди их ждал ЦСКА… С тех пор команда не только не побеждала, но и не смогла зацепиться за ничью. Как было сказано выше, с голами всё перестало получаться ещё раньше.

«Не так легко вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на чемпионате мира. После окончания мундиаля у меня было лишь три недели отпуска. Получается, я играл без перерыва целый год, так что первая неделя отдыха была настоящим праздником», — оправдывал тогда Модрич результаты клуба.

Лишь потом стала появляться слухи о том, что Лука недоволен Лопетеги и сильно грустит о несостоявшемся переходе в «Интер». В тот момент, когда «Реалу» так нужен лидер, который поведёт команду за собой, вокруг витала нездоровая атмосфера сплетен и недомолвок вокруг ключевого футболиста.

Не хочется выносить диагноз об отсутствии уверенности (это скорее частное наблюдение, которое входит в целый комплекс причин), но просто посмотрите, сколько моментов не реализовал «Реал» в матче с «Леванте». В этом уж точно виноват не VAR.

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