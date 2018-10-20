Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — СПАЛ
Матч-центр:
Главная / Футбол /

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2, Моуринью полез драться

Жозе Моуриньо
Кирилл Хаит
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Челси» — «МЮ», просто огонь!
Моуринью полез в драку и ругался с болельщиками.
Футбол / Англия

Планы на матч Маурицио Сарри и Жозе Моуринью можно было предугадать хоть вчера, хоть за месяц. Интрига была не в тактике и стиле. А в том, могут ли эти команды быть хотя бы ситуативно на одном уровне. Хотя Сарри строит «Челси» третий месяц, а Жозе строит «МЮ» — уже третий год. Но почему-то «Челси» готов конкурировать с «Ман Сити» и «Ливерпулем» за титул, а «МЮ» осенью выглядит максимально далёким от борьбы за трофей.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
20 октября 2018, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 – Рюдигер – 21, 1:1 – Марсьяль – 55, 1:2 – Марсьяль – 73, 2:2 – Баркли – 90+6

На третий год Моуринью самый титулованный клуб АПЛ так же далёк от выхода из кризиса, как при позднем ван Гале, и летом не было причин называть Жозе претендентом на титул. Слабость в позиционных атаках (которая была свойственна всем командам португальца) наслаивается на неожиданно проблемную оборону. Даже играя от обороны, даже жертвуя атакой ради плотности линий, «МЮ» допускает массу моментов и по пропущенным голам занимает в АПЛ 17-е место.

Разговоры об увольнении всё громче. Неважно, какую долю в них занимает хайп: повод для таких разговоров есть. Летом 2016 года никто не думал, что через два с лишним года «МЮ» будет топтаться на том же уровне. А мог бы даже на нём не топтаться, если бы не выдающийся сезон Де Хеа.

2 большие проблемы «Манчестер Юнайтед»
Моуринью срочно нужна работа над ошибками.

Стагнация создаёт дискомфортный фон работы Моуринью. Даже для него давление чрезмерное: каждый матч как последний, и так тянется месяцами. Плюс разногласия в руководстве по трансферам. Плюс критика, которую позволяет себя Поль Погба. В общем, с одной стороны, не лучший момент, чтобы ехать к «Челси», а с другой: будет вообще у Жозе лучший момент?

Для Сарри момент вполне подходящий: команда не выглядит сырой, блестяще прошла проверку «Ливерпулем» и крупно выиграла последний матч перед перерывом на сборные. В общем, с расстановкой сил всё было ясно.

Первый тайм подтвердил расклад. «МЮ» закрывался, но пропускал удары, а об атаке и не думал. Один неточный удар Лукаку – вот и все достижения первого тайма. «Челси» тоже было непросто, Марсьяль и Рашфорд играли очень глубоко, Мата прессинговал Жоржиньо, разыгрывать мяч через центр не удавалось. Но в этой тактической дуэли у Сарри оказалось больше тайных приёмов. «Мистер 33 стандарта» — пошло звучит, да и самому итальянцу не нравится это прозвище, но факт: его команды постоянно удивляют соперников необычным розыгрышем.

Из последнего: «Ньюкаслу», когда Алонсо и Жиру минуты полторы обсуждали что-то перед подачей Виллиана. В итоге Жиру затылком скинул мяч под удар. Сейчас при угловом Луиз и Рюдигер стали на одну линию, немец обежал партнёра по команде и бросился к линии вратарской, а Луиз помешал сделать то же самое Погба, даже не притронувшись к нему: он стоял у него на пути. Погба обежал его с другой стороны и опоздал: Рюдигер успел пробить. Гол не изменил ход игры: «МЮ» не был готов раскрываться, а «Челси» и так владел преимуществом.

Дубль судьи. В Англии опять скандал
Первая победа «Челси» в Ньюкасле с 2011 года.

В самом начале второго тайма только Мората помешал «Челси» удвоить счёт. Давление нарастало, но именно в такие моменты Моуринью напоминает миру самого себя 10-летней давности. «МЮ» заиграл быстрее, агрессивнее, включил прессинг и даже забрал мяч. Про отсутствие поставленной позиционной атаки мы просто забыли: она не нужна, если в команде есть игроки, готовые протащить мяч и создать партнёрам пространство. В первом тайме таких в «МЮ» не было. Во втором тайме четыре раза прошёл соперников на дриблинге Погба, то же самое делали Мата, Лукаку, Марсьяль и даже Матич. Мяч стал ходить между линиями, и «Челси» сразу поплыл. Голы Марсьяля очень разные, но оба – следствие паники, когда большая группа обороняющих просто стоит и смотрит футбол, а те, кто играет, не имеют подстраховки.

Перелом, который случился из-за смелых индивидуальных действий чуть ли не половины полевых игроков – заслуга тренера. Только он мог воодушевить команду брать игру на себя. Возможно, Моуринью 10-летней давности не только переломил бы игру, но и довёл матч до победы. Но тот Моуринью, который есть здесь и сейчас, не так хорош в организации обороны, как когда-то.

«МЮ» прижался к воротам, отбивался, но проигрывал подборы. Один из них – в собственной вратарской. Целиком заслуженный гол для «Челси»: на второй гол Марсьяля лондонцы ответили девятью ударами за 20 минут, в том числе шестью – из пределов штрафной. Они не пытались догматично следовать идеям «сарризма», а устроили настоящий навал с забросами в штрафную, в борьбу. Именно это в в итоге принесло результат.

Если бы речь шла о любых других командах, отчёт о матче на этом можно было заканчивать. «Челси» подтвердил класс и показал качество игры, но показал уязвимость к давлению. «МЮ» снова не хватило цельности и умения защищаться (даже при стандартах), но команда показала единство и волю, что так ценит её главный тренер.

Но речь идёт о бывшей команде Моуринью, поэтому что-то должно было случиться. И случилось. Марко Янни, один из сотрудников тренерского штаба «Челси», после гола Баркли зачем-то побежал размахивать руками перед носом у Моуринью. Португалец стерпел, но когда итальянец на обратном пути снова пробежал мимо него, вскочил и полез драться. Его пришлось оттаскивать. Кстати, Янни благоразумно спрятался от Жозе в подтрибунном помещении.

С финальным свистком трибуны сошли с ума. Когда Моуринью шёл к гостевому секторы, чтобы поаплодировать болельщиками «МЮ», стадион пел «Отвали, Жозе» в нецензурной форме. В ответ он показывал им, сколько чемпионских титулов принёс «Челси».

В ближайшую неделю в Англии будут говорить явно не о футболе. Хоть в чём-то Жозе не меняется.

«С точки зрения геополитики, мы не проиграли». Лучшая пародия на Моуринью
Как тренер «МЮ» оправдывается после поражения. Версия английского журналиста.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент