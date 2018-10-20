«Челси» — «МЮ», просто огонь!

Планы на матч Маурицио Сарри и Жозе Моуринью можно было предугадать хоть вчера, хоть за месяц. Интрига была не в тактике и стиле. А в том, могут ли эти команды быть хотя бы ситуативно на одном уровне. Хотя Сарри строит «Челси» третий месяц, а Жозе строит «МЮ» — уже третий год. Но почему-то «Челси» готов конкурировать с «Ман Сити» и «Ливерпулем» за титул, а «МЮ» осенью выглядит максимально далёким от борьбы за трофей.

На третий год Моуринью самый титулованный клуб АПЛ так же далёк от выхода из кризиса, как при позднем ван Гале, и летом не было причин называть Жозе претендентом на титул. Слабость в позиционных атаках (которая была свойственна всем командам португальца) наслаивается на неожиданно проблемную оборону. Даже играя от обороны, даже жертвуя атакой ради плотности линий, «МЮ» допускает массу моментов и по пропущенным голам занимает в АПЛ 17-е место.

Разговоры об увольнении всё громче. Неважно, какую долю в них занимает хайп: повод для таких разговоров есть. Летом 2016 года никто не думал, что через два с лишним года «МЮ» будет топтаться на том же уровне. А мог бы даже на нём не топтаться, если бы не выдающийся сезон Де Хеа.

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Стагнация создаёт дискомфортный фон работы Моуринью. Даже для него давление чрезмерное: каждый матч как последний, и так тянется месяцами. Плюс разногласия в руководстве по трансферам. Плюс критика, которую позволяет себя Поль Погба. В общем, с одной стороны, не лучший момент, чтобы ехать к «Челси», а с другой: будет вообще у Жозе лучший момент?

Для Сарри момент вполне подходящий: команда не выглядит сырой, блестяще прошла проверку «Ливерпулем» и крупно выиграла последний матч перед перерывом на сборные. В общем, с расстановкой сил всё было ясно.

Первый тайм подтвердил расклад. «МЮ» закрывался, но пропускал удары, а об атаке и не думал. Один неточный удар Лукаку – вот и все достижения первого тайма. «Челси» тоже было непросто, Марсьяль и Рашфорд играли очень глубоко, Мата прессинговал Жоржиньо, разыгрывать мяч через центр не удавалось. Но в этой тактической дуэли у Сарри оказалось больше тайных приёмов. «Мистер 33 стандарта» — пошло звучит, да и самому итальянцу не нравится это прозвище, но факт: его команды постоянно удивляют соперников необычным розыгрышем.

Из последнего: «Ньюкаслу», когда Алонсо и Жиру минуты полторы обсуждали что-то перед подачей Виллиана. В итоге Жиру затылком скинул мяч под удар. Сейчас при угловом Луиз и Рюдигер стали на одну линию, немец обежал партнёра по команде и бросился к линии вратарской, а Луиз помешал сделать то же самое Погба, даже не притронувшись к нему: он стоял у него на пути. Погба обежал его с другой стороны и опоздал: Рюдигер успел пробить. Гол не изменил ход игры: «МЮ» не был готов раскрываться, а «Челси» и так владел преимуществом.

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В самом начале второго тайма только Мората помешал «Челси» удвоить счёт. Давление нарастало, но именно в такие моменты Моуринью напоминает миру самого себя 10-летней давности. «МЮ» заиграл быстрее, агрессивнее, включил прессинг и даже забрал мяч. Про отсутствие поставленной позиционной атаки мы просто забыли: она не нужна, если в команде есть игроки, готовые протащить мяч и создать партнёрам пространство. В первом тайме таких в «МЮ» не было. Во втором тайме четыре раза прошёл соперников на дриблинге Погба, то же самое делали Мата, Лукаку, Марсьяль и даже Матич. Мяч стал ходить между линиями, и «Челси» сразу поплыл. Голы Марсьяля очень разные, но оба – следствие паники, когда большая группа обороняющих просто стоит и смотрит футбол, а те, кто играет, не имеют подстраховки.

Перелом, который случился из-за смелых индивидуальных действий чуть ли не половины полевых игроков – заслуга тренера. Только он мог воодушевить команду брать игру на себя. Возможно, Моуринью 10-летней давности не только переломил бы игру, но и довёл матч до победы. Но тот Моуринью, который есть здесь и сейчас, не так хорош в организации обороны, как когда-то.

«МЮ» прижался к воротам, отбивался, но проигрывал подборы. Один из них – в собственной вратарской. Целиком заслуженный гол для «Челси»: на второй гол Марсьяля лондонцы ответили девятью ударами за 20 минут, в том числе шестью – из пределов штрафной. Они не пытались догматично следовать идеям «сарризма», а устроили настоящий навал с забросами в штрафную, в борьбу. Именно это в в итоге принесло результат.

Если бы речь шла о любых других командах, отчёт о матче на этом можно было заканчивать. «Челси» подтвердил класс и показал качество игры, но показал уязвимость к давлению. «МЮ» снова не хватило цельности и умения защищаться (даже при стандартах), но команда показала единство и волю, что так ценит её главный тренер.

Но речь идёт о бывшей команде Моуринью, поэтому что-то должно было случиться. И случилось. Марко Янни, один из сотрудников тренерского штаба «Челси», после гола Баркли зачем-то побежал размахивать руками перед носом у Моуринью. Португалец стерпел, но когда итальянец на обратном пути снова пробежал мимо него, вскочил и полез драться. Его пришлось оттаскивать. Кстати, Янни благоразумно спрятался от Жозе в подтрибунном помещении.

С финальным свистком трибуны сошли с ума. Когда Моуринью шёл к гостевому секторы, чтобы поаплодировать болельщиками «МЮ», стадион пел «Отвали, Жозе» в нецензурной форме. В ответ он показывал им, сколько чемпионских титулов принёс «Челси».

В ближайшую неделю в Англии будут говорить явно не о футболе. Хоть в чём-то Жозе не меняется.