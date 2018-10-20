«Рубин» ворвался в зону еврокубков. И это не стёб

Аленичев не проиграл в день рождения

Последние четыре игры (не считая кубковой) «Енисей» проиграл, поэтому Аленичев вполне мог лишиться работы вслед за коллегой Тихоновым. Особенно обидно было бы остаться не у дел в день рождения (20 октября Дмитрию Анатольевичу стукнуло 46). Красноярскому клубу удалось свести к нулевой ничьей гостевую игру с «Оренбургом» и прервать серию поражений. Набранное очко продвижению в таблице не помогло — клуб так и остался главным аутсайдером лиги. До ближайших конкурентов отрыв уже четыре очка.

Первый матч Божовича в «Крыльях»

Миодраг Божович формально числился в клубе ещё в победной игре с «Динамо», но по факту командой не руководил. Первые 90 минут на скамье он провёл сегодня, и в ней «Крылья» сыграли вничью. Футбол пока не самый сексуальный, но жёсткий — арбитр показал девять жёлтых карточек и удалил двух игроков (Денисова у «Крыльев» и Евсеева у «Урала»).

Божович снова принял клуб РПЛ. Уже седьмой Теперь он едет в Самару.

Панюков опять забил

В России появилась целая группа футболистов, которые не могли проявить себя дома, зато в ближнем зарубежье показали себя красавчиками. Панюков — один из самых ярких примеров: в Литве Андрей наколотил уйму мячей. Теперь забивает и в РПЛ. В состав «Зенита» пробиться не вышло, а за «Урал» он забил уже третий мяч.

«Рубин» не проигрывает восемь матчей подряд

«Рубин» снова не проиграл. Последнее (и единственное в сезоне) поражение случилось ещё в августе — от «Зенита». С тех пор команда доигралась до зоны еврокубков, набрав столько же очков, сколько «Локо», «Спартак» и «Ростов». Болельщики клубов, спокойствие: из-за дисквалификации «Рубина» за нарушение Fair Play в Европе он не сыграет при любых раскладах.

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

P.S. Может, это эффект матча «Челси» — «МЮ», но Бердыев теперь похож на Сарри. Кстати, они приятели.