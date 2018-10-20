«Федун верит только в результат. Постараюсь убедить его поверить в меня»

Алый закат над Тарасовкой словно намекал на принадлежность местности к популярному клубу. Тренировочная база московского «Спартака» традиционно открыла свои двери перед представителями прессы в преддверии домашнего матча – на сей раз с тульским «Арсеналом».

Тарасовские коридоры хранили тишину первые десять минут после прихода репортёров. По окончания теории они наполнились игроками, отправившимися в направлении зелёного газона. Помимо Глушакова и Ещенко, которые всё так же не тренируются с основой, спартаковцы недосчитались Педро Роши и Ивелина Попова. Остальные появились на поле в прекрасном расположении духа. Георгий Джикия и Джано Ананидзе в свойственной им манере отпускали шуточки, Рассказов хохмил с клубным персоналом, остальные молча перекатывали мяч, готовясь к тренировке. Разминка и «квадраты» продолжительностью в 15 минут были открыты для посторонних глаз, после чего прессу проводили в зал для пресс-конференций – ожидать Массимо Карреру и одного из игроков.

Итальянец с широкой улыбкой подошёл к залу, рассмешённый Артёмом Фетисовым. Следом переводчик «Спартака» повеселил журналистов – репликой в сторону Леонида Трахтенберга: «Фёдорович, пресс-конференции не будет». Шутки шутками, а пресс-конференция всё же состоялась.



— Сегодня не тренировались Ивелин Попов и Педро Роша. Что с ними?

— Думаю, Попов вернётся в группу в понедельник. Он травмировался в сборной — обычный ушиб. У Педро мышечная проблема, и ему потребуется чуть больше времени. Сколько — узнаем на днях.

— За «Арсенал» не сыграет Зелимхан Бакаев. Не хотелось бы вам посмотреть его как потенциального игрока «Спартака»?

— Мне жаль, что он не сможет выйти на поле. Мы продолжаем наблюдать за ним, смотрим его вступления. На данный момент он играет, и играет часто. Это то, что ему было нужно.

— Пошла ли пауза в чемпионате на пользу «Спартаку»?

— Да, мы восстановились и набрались сил. Сейчас готовимся к матчу с «Арсеналом». Для нас каждый матч важен, так как мы отстаём от конкурентов и не можем позволить себе неверных шагов.

— Как Кутепов? Он уже начал тренироваться в общей группе.

— Кутепов хорошо себя чувствует, уже две недели тренируется в общей группе. Безусловно, он готов выступать. Я уверен, что он сможет играть с первой минуты, а там посмотрим.



— Как протекает восстановление Селихова, когда нам ждать его возвращения?

— Он ещё тренируется индивидуально, вне общей группы. Думаю, ещё должно пройти какое-то время, а потом нам нужно будет протестировать его в каком-нибудь матче.



— Матчи сборной, история с Кокориным и Мамаевым переключили внимание прессы от «Спартака». Давление ослабло?

— Нет, давление мы ощущаем. Мы должны побеждать, а не отбывать время на поле. Наша цель – выиграть, поэтому давление всегда присутствует.



— При определённых раскладах «Спартак» может выйти на второе место.

— Перед этим надо сыграть матч и выиграть его. Давай потом обсудим это. Те, кто работают тренером, всегда находятся под давлением. Всегда найдутся недовольные действиями главного тренера. Нам нужно сконцентрироваться и постараться не допускать ошибок, а не слушать, что говорят другие.



— У «Спартака» начинается тяжёлый график. Насколько команда готова физически?

— По сути, в октябре, ноябре, декабре команда находится в лучшей форме. В этот период мы будем проводить самые важные матчи сезона.

«Вокруг меня трупы, руки-ноги переплетены…» В память о трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года. Чёрная дата в истории российского футбола.

— Сегодня все говорят о большой трагедии в спартаковской семье. Когда вы узнали о ней?

— Во время первого сезона в «Спартаке». Один болельщик «Ювентуса» приходил почтить память болельщиков «Спартака» — он и рассказал мне об этом. Каждый год я посещаю памятник. Считаю, это правильно – почтить память людей, которые лишились жизни, болея за свою команду. Мы должны чтить их память и сохранить их в сердце, как и остальных болельщиков.



— Роман Ерёменко дебютировал за «Спартак» в Красноярске. Готов ли он выйти в старте?

— Безусловно, 90 минут в ногах у него нету. Ему нужно ещё немного времени для этого. Сложный выбор: если ставить его с первых минут, то я должен учитывать, что мне придётся его заменить. Я должен взвесить все нюансы.

— У вас истекает контракт. Руководство сделало новое предложение или нет?

— На данный момент я ни о чём не думаю. Мы должны добиться результата. Постараться убедить Федуна, который верит в результат. Я постараюсь его убедить поверить в меня. Для меня приближение конца контракта всегда было стимулом работать ещё усерднее и лучше. Нет никакой проблемы в этом вопросе.



— На неделе вы посетили Кубок Кремля. Не удалось переключиться? Разговоры с Кафельниковым были про «Спартак».

— Мы мало говорили о футболе. Я пошел туда увидеть Чеккинато и Дарью, поболеть за них. Дарья, к слову, выиграла, хочу поздравить её с победой на «Кубке Кремля». Чеккинато, к сожалению, быстро вылетел.



— Спортивный юристы на этой неделе достаточно много выступали в СМИ и говорили о том, что Глушаков и Ещенко должны были уже вернуться в основу…

— Мы будем говорить только о завтрашнем матче.



— Следили ли вы за выступлениями Квинси Промеса в «Севилье»? Как их оцениваете? Будете ли рады если удастся взять его в аренду?

— Я думаю, что каждый был бы рад иметь такого игрока в команде. По сути, он сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Так как Квинси только туда приехал, он должен обосноваться и показать тренеру свои лучшие качества. Эти качества у него есть, их нужно просто показать. Я не слежу за его выступлениями — не хватает времени.

«Глушаков: Спасибо, парни — теперь я могу вздохнуть спокойно» Мамаев и Кокорин закидали чиновника стульями и бутылками, за что пользователи «Чемпионата» моментально закидали их шутками!

— Ситуация с Кокориным и Мамаевым отвлекла от темы Глушакова. Это хорошо?

— Для меня никаких проблем не было, я спокоен. Что касается Кокорина и Мамаева, то они совершили некий поступок. Они заслужили какое-то наказание, но те, кто знают их, говорят, что они люди хорошие, просто ошиблись. Они поплатятся за свою ошибку. Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Я думаю, мы слишком много это обсуждаем. В моём итальянском опыте не было такого, может, я не обращал внимания, не помню.



— Сальваторе Боккетти говорил, что у него своя сеть пиццерий, даже в Лондоне есть…

— Когда закончится контракт, пойду работать к нему (смеётся)!