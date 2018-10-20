Каким вышел первый матч Головина при Анри

Раз – Ностальгия

Простите, конечно, но я все об этом. Пора привыкнуть к тому, что все герои твоих первых версий FIFA уже давно с разным количеством лишнего веса, морщинами и сединой. Но каждый раз осознание того, что кто-то из этих парней превратился из футболиста в тренера – маленькая трагедия. Анри вроде давно закончил, имеет определенный опыт тренерской работы. Но вот видишь его в качестве главного тренера «Монако» и появляется неконтролируемое желание пересмотреть его лучшие голы.

Но все это вполне может повлиять на то, как сложится первый самостоятельный тренерский опыт Тити (или сейчас его так называть уже нельзя?). Аура легенды и способность в любой момент поставить себя на место футболиста. Плюс отличная физическая форма, позволяющая без проблем участвовать в тренировках и на своем примере тащить остальных. Минимум первый сезон работы Зидана в «Реале» строился на этих принципах и закончился успешно.

«Монако» завёл страницу во «ВКонтакте». Там есть и другие клубы Европы И да, у них тоже есть галочка.

Два – Изменения

В первом же матче под руководством Анри «Монако» сыграл по новой тактической схеме. Три предыдущих матча команда проводила в три центральных защитника, а сейчас вернулась к схеме с двумя. Возможно, катализатором изменений стала красная карточка Андреа Раджи. Но, скорее всего, «Монако» и дальше будет играть в более атакующем стиле. В сборной Бельгии Анри отвечал за работу с нападающими, и строить футбол через атаку ему должно быть проще.

Три – Невезение

В середине второго тайма Радамель Фалькао полетел в рискованную борьбу с вратарем, выиграл ее и добил мяч в сетку. Но арбитр отменил гол из-за офсайда. А вскоре после этого колумбиец попросил замену. Учитывая его историю болезни, «Монако» может остаться без главного форварда и капитана на самые разные сроки. При этом до сих пор восстанавливаются Маркуш Лопеш, Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри.

Минимум дважды «Монако» должен был забивать «Страсбургу» после угловых, но защитник Лала оба раза становился на пути мяча. Сейчас команды как правило не ставят игроков на штанги при угловых у своих ворот – «Страсбург» протест против трендов сегодня спас.

Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин Француз не стал начинать с низов.

Наконец, гол, который пропустил «Монако» – это отдельный стыд и смех. Вратарь Сейду Си качественно напомнил о том, почему африканская школа голкиперов смущает примерно все топ-клубы. Эти парни могут выдать невероятный матч, а могут пустить то, что пустил Си.

Больше вратаря Анри удивился только действиям Самюэля Грансира. Практически первым и единственным действием нападающего на поле стал прыжок шипами в грудь сопернику. Судья сразу достал красную и выгнал идиота. Анри на все это смотрел, открыв рот.

Четыре – Головин

Александр вышел в основе и провел полный матч. В первом тайме российский полузащитник играл ближе к чужим воротам, практически перед штрафной. Свой лучший момент забить он упустил перед перерывом: после парашюта от партнера Головин просто не рассчитал отскок и не попал по мячу.



Во втором тайме, после травм и удалений, Головину пришлось действовать сильно глубже и больше заниматься поддержкой атак команды. Через него шли практически все передачи (лидер по времени владения мячом во втором тайме, не считая защитников). Немного жаль, что не Головину доверили бить пенальти в самом конце.



Если бы не упущенный шанс на гол, конкретно для Головина матч можно было бы считать отличным. Но «Монако» опять проиграл, и пока россиянин потихоньку становится лидером команды, которая идет в зоне вылета.