Месси получил травму. Ему хватило 11 минут, чтобы вернуть «Барсе» лидерство

Что случилось с Месси?

Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в сентябре. Перед матчем с «Севильей» на «Камп Ноу» нападающий «Барселоны» получил награду от лиги. В тот момент Лео и его поклонники находились в прекрасном настроении, но через полчаса радость сменилась шоком.

Это случилось в единоборстве Месси с Франко Васкесом. Аргентинец упал в результате борьбы за мяч и неудачно приземлился на правую руку. Конечно же, все сразу вспомнили историю с травмой Мохамеда Салаха. Вот только Васкес в отличие от Серхио Рамоса не цеплялся в своего оппонента мертвой хваткой – Месси просто не повезло. Лидер «Барселоны» долго лежал на траве за пределами поля, один из докторов каталонского клуба перевязал ему руку. Главный тренер Эрнесто Вальверде до последнего ждал, что аргентинец вернётся на поле, тянул с заменой, поэтому «Барселона» несколько минут играла вдесятером. Впрочем, хозяева настолько хорошо контролировали мяч и игру в этот отрезок, что гости не создали ни одной возможности забить, хотя уже уступали со счётом 0:2. Казалось, Месси готов продолжить встречу, но – нет. Он был очень расстроен, уходя в подтрибунное помещение. Огорчённые не меньше, чем сам футболист, трибуны «Камп Ноу» поддержали его, как могли. Команда рискует потерять Лионеля на длительный срок. Настоящая футбольная трагедия! Через неделю класико: «Реал» без Криштиану Роналду против «Барселоны» без Месси.

Как Лео сделал результат?

Месси травмировался в матче с лидером чемпионата Испании. Перед 9-м туром Примеры «Севилья» занимала первое место, опережая каталонцев на одно очко. Более того, команду Пабло Мачина превращал в фаворита анализ текущей формы соперников. «Барселона» в пяти последних играх в разных турнирах одержала только одну победу – в Лиге чемпионов над «Тоттенхэмом», тогда как севильцы выиграли пять из шести матчей. Только «Краснодар» в Лиге Европы справился с красно-белыми.

Но какое значение имеют серии, когда Король Лео ловит кураж? Зачем тренерам ломать голову над тактикой соперника, если Месси в ударе? Гости насытили центр, однако как раз из самой опасной зоны аргентинец вырезал передачу Филиппе Коутиньо, который воспользовался ошибкой обороны «Севильи» при создании офсайда и открыл счёт в первой же опасной атаке. Ещё через 10 минут Месси забил сам. Команда Мачина нагло прессинговала «Барселону», когда каталонцы начинали разыгрывать мяч от своих ворот: пятеро игроков включались в прессинг возле штрафной Марка-Андре тер Штегена, ещё двое страховали на чужой половине. Стоило севильцам самим допустить потерю, и хозяева получили свободное пространство для контрвыпада. Как только мяч попал к Месси, стало понятно – это гол. Серджи Гомес мог даже не пытаться изображать защитника и вступать в отбор.

Какой была «Барса» без Месси?

Ещё до того, как травмировался Месси, «Севилья» была близка к голу. «Барселону» после удара левого «бровочника» Гильермо Араны спасла штанга. В этом эпизоде в пользу лидера Примеры сыграла его неудобная тактическая схема, поскольку Нелсон Семеду слишком сильно сместился в центр для подстраховки пары Пике – Лангле, и бразилец получил большую зону. Накрывать Арану оказалось просто некому. Такими же рывками создавал численное преимущество справа Хесус Навас.

Кстати, Жерар Пике и Клеман Лангле – это все центральные защитники, которые остались в распоряжении Вальверде. Остальные лечатся. В целом Пике с Лангле заслуживают хорошей оценки, учитывая, что они действовали против здорово играющего на старте сезона дуэта нападающих «Севильи» Андре Силва – Бен-Йеддер. Правда, француз невольно помог своей бывшей команде: мяч рикошетом от Лангле влетел в сетку ворот хозяев. Хотя во втором тайме «Севилья» создала много моментов, поддавив оставшуюся без Месси «Барселону». Но тер Штеген играл в этот вечер просто феноменально! Два потрясающих двойных сейва немецкого голкипера спасали каталонцев от пропущенных мячей.

Окончательно интрига встречи лидеров Примеры пропала на исходе часа игры, когда Луис Суарес заработал пенальти после выхода один на один с Томашем Вацликом и сам же его реализовал. Уругваец опять упустил несколько шансов, а тут сделал всё как надо. Видимо, это избавит его от лишней порции критики. Квинси Промес и при крупном счёте остался сидеть на скамейке. Ещё одна запоминающаяся деталь красивого матча на «Камп Ноу» – извинения Ивана Ракитича за гол «Севилье» в концовке: хорват тоже раньше выступал за красно-белых.

«Барселона», одержав заслуженную победу, вышла на первое место. Вот только сейчас для клуба есть тема поважнее – состояние здоровья Месси. Без него будет плохо.