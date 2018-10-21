Ой! «Динамо» победило «Зенит»

На матчах «Динамо» всегда полно полиции. Но когда встречаются «Динамо» и «Зенит», сотрудников столько, будто в Химках ввели военное положение. Давно не доводилось видеть такое количество ОМОНа на футболе. Рядом со стадионом множество автобусов с чёрными номерами – военные. Может, оно и оправданно, учитывая отношения динамовских и питерских фанатов, только всё равно смотрится диковато, если ты хоть раз был на футболе в Европе. Или на чемпионате мира в России.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Керчи. Обе фанатские трибуны подняли баннеры: «Керчь, скорбим». А дальше пошли стандартные оскорбительные заряды. Болельщики «Динамо» посвятили баннер самому громкому скандалу последних дней – Дядя Стёпа отчитал Кокорина, Мамаева и компанию.

Кстати, у «Зенита» фанатская трибуна была в два раза многочисленнее, чем у «Динамо». Это не то чтобы удивило после трёх поражений подряд у команды Хохлова, просто песня «Мы все здесь «Динамо» Москва» не казалась уместной.

Фото: «Чемпионат»

Внезапно правым защитником у «Динамо» оказался Соснин. Хавбек последний раз играл на этой позиции ещё в «Кубани»! А всё из-за того, что за два дня до матча травму получил Козлов. Игра для «Зенита» должна была стать 100-й для защитника в «Динамо». Ему даже была посвящена программка. Однако на поле он не вышел. В результате «Зенит» чаще атаковал через фланг Соснина, который допустил несколько ошибок. В том числе на ровном месте подарил сопернику мяч на 18-й минуте.

Фото: «Чемпионат»

Мало что в игре «Динамо» заставляет улыбаться так, как разводящий руки Панченко. Ему не нравится, когда партнёры бьют издали. Притом что сам Кирилл заряжает со всех точек при первой же возможности. Удивительное дело, но за первый тайм у «Динамо» набралось аж шесть ударов в створ! Да и вообще хозяева выглядели солиднее, вопреки прогнозам. Так что удаление в какой-то степени даже было логичным.

На 28-й минуте Дриусси получил жёлтую за споры с судьей, а на 37-й ещё одну – за то, что помешал динамовцам разыграть штрафной в центре поля. Формально к судье Сергею Иванову не может быть претензий, хотя мало кто осмелился бы показать вторую жёлтую в такой ситуации. В какой-то момент «Зенит» и вовсе остался вдевятером. Кузяев получил повреждение и покинул поле – вскоре его заменил Шатов.

Судя по всему, Хохлов боялся, что судья уравняет составы при первой возможности, поэтому после перерыва ушёл предупреждённый Теттех. Вместо него на поле вышел Москвичев 2000 года рождения. Раньше он выступал только в Кубке, теперь сыграл и в чемпионате. Неплохой матч для дебюта в 18 лет.



На 67-й минуте «Динамо» едва не забило. Навес от Панченко едва не замкнул Черных. Мяч прошёл над перекладиной. Но ещё через восемь минут мяч оказался-таки в воротах Лунёва. Снова навес с правого фланга, на этот раз от Рауша, и теперь Черных оказался точен.

Стадион начал ликовать как в последний раз. Мало кто ожидал такого, когда шёл на «Арену Химки». Семаку пришлось выпускать Заболотного вместо Смольникова (защитник сам попросил замену). Когда петух клюнул, «Зенит» начал играть в футбол. Появились моменты: Шатов запустил мяч рядом со штангой, Иванович едва не вышел один на один, Дзюба практически поразил ворота в самой концовке.



Но всего этого не хватило «Зениту», чтобы уйти от поражения. Неожиданный результат, который говорит о двух вещах.

Первое: интрига в чемпионате ожила.

Второе: разговоры об увольнении Хохлова можно заканчивать.