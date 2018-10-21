Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл

Стабильность – не для Карреры

В стартовом составе «Спартака» оказалось столько самых разных, в том числе и неожиданных, изменений, что сложно было сконцентрироваться на чём-то одном. Ещё сложнее – сохранить невозмутимость и не раскрыть широко глаза от изумления. Итак, по пунктам.



1. Каррера снова провёл масштабную ротацию. По сравнению с последней игрой в Красноярске вышло пять новых футболистов.

2. Роман Еремёнко появился с первых минут, а не на замену, как пару недель назад. И на этот раз – в центральную зону, а не на фланг.



3. Впервые в сезоне тренерский штаб выпустил сразу двух форвардов, Луиса Адриано и Зе Луиша. Бразилец расположился на левом фланге.



4. Восстановившийся от травмы Кутепов провёл первый матч со времён чемпионата мира. Правоногий центральный защитник добавлял вариативности с точки зрения начала атаки, но удивительно, что пару Илье составил Боккетти, а не Джикия.



5. Двумя фланговыми защитниками стали Комбаров и Петкович. Откровенно говоря, непроходимости защитной линии их дуэт не мог добавить по умолчанию. В суровой реальности так и вышло, но об этом ниже.



Каррера объяснил все неожиданности желанием дать передышку футболистам, задействованным во время перерыва в сборных.

Взаимность «Арсенала»

У команды Олега Кононова тоже хватало отклонений от привычного кадрового состояния. Помимо Бакаева, который не смог сыграть по условиям аренды, с первых минут у туляков не вышли главный мастер дальних ударов Ткачёв (микроповреждение, из-за которого он мог выдержать максимум 30 минут), скоростной дриблёр Кангва (вопрос лимита на легионеров) и Берхамов (травма).



Тем не менее на флангах у «Арсенала» всё равно собрались быстрые и техничные исполнители, умеющие обыграть один в один, — Мирзов и Лесовой. И за крайних защитников «Спартака» действительно было страшно.

Хабиб — спартаковец

Леонид Федун перед матчем сформулировал задачу кратко и ёмко: «Мы обязаны побеждать». Это звучало как требование.

Это был действительно день, когда терять очки было нельзя. Ведь, во-первых, уступил один из конкурентов – «Зенит». Во-вторых, перед стартовым свистком чествовали Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 92 года.

В-третьих, матч начался с минуты молчания в память о погибших 20 октября 1982 года.

В-четвёртых, на игру пожаловал сам Хабиб Нурмагомедов, который признался, что будет болеть за «Спартак».



А в-пятых (и в-главных), команда Карреры и так растеряла слишком много очков и перестала радовать болельщиков на своём стадионе.

Короткий мастер-класс от Ерёменко

«Спартак» хорошо провёл первый тайм. Особенно стартовый 30-минутный отрезок, до пропущенного мяча. А одним из лучших на поле был Ерёменко. Роман показывал отличное движение, находил и заполнял свободные зоны, поддерживал командный прессинг. И именно его потрясающий перевод налево сделал первый гол в матче. Луис Адриано под него хорошо открылся и одним касанием скинул вдоль вратарской на Зе Луиша, но это были уже второстепенные действия, а не главные.



Также Ерёменко отметился опасным ударом со средней дистанции, в концовке тайма помог команде снова выйти вперед, предприняв сумасшедший рывок налево и стянув на себя двух соперников. Пусть пас Фернандо не прошёл, а мяч отскочил Зе Луишу, но без участия Романа вряд ли бы взятие ворот случилось.

Пока финн был в порядке, атакующая игра «Спартаку» давалась. Когда он начал уставать (и тем более когда ушёл на замену), красно-белые резко сдулись.

Судья был прав

Первый гол «Арсенала» красно-белые привезли себе сами – Зобнин необязательным пасом назад усложнил жизнь Максименко, вратарь плохо и недалеко выбил мяч в борьбу, а потом Кутепов привёз пенальти на ровном месте. Футболисты «Спартака» бросились спорить, но, кажется, судейская бригада приняла верное решение: Илья зацепил Ожеговича. Сам же пострадавший и исполнил 11-метровый. Сделал он это плохо, но ему повезло: мяч от Максименко отскочил обратно.



Вскоре спартаковцы ещё раз ринулись на Вилкова, когда тот не стал назначать пенальти за якобы игру рукой Беляева. Однако и тут повтор показал, что, скорее всего, это тоже было правильное решение.

Беда пришла оттуда, откуда и ждали

Во втором тайме «Спартак» сыграл плохо. И пропущенные мячи пришли именно из тех зон, откуда и должны были. Сначала Боккетти и Комбаров набедокурили в зоне левой бровки (итальянец неудачно выбросился на перехват, а россиянин занял неоправданно высокую позицию), и Лесовой выскочил один на один.



А потом дала сбой противоположная зона. Петкович не успел назад, Кутепов остался в одиночестве против двух соперников, и Мирзов красно-белых не простил.



Если бы «Спартак» играл в атаке хотя бы так же, как до перерыва, он мог бы спасти хотя бы ничью. Но за 45 минут команда Карреры создала только один момент, в самой концовке. И закономерно проиграла. Четвёртый домашний матч подряд во всех турнирах без побед. Кошмар.