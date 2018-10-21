«Против «Спартака» было тяжелее». И другие цитаты с матча «Динамо» – «Зенит»

После матча сразу семь футболистов прокомментировали игру. Само собой, общительнее были динамовцы. Из «Зенита» говорили двое.

– Почему не удалось победить? – вопрос Оздоеву.

– Такие матчи выигрываются, если ты борешься. Понятно, что класс игроков «Зенита» выше, но на одном мастерстве не победить. Надо выгрызать каждый момент и вырывать победу.



– Удаление было ключевым моментом?

– Не сказал бы. Потому что мы и в меньшинстве играли лучше, создавали моменты. Это было видно. Так получилось, что не забили.



– Показалось, что Дриусси был не в лучшем настроении. Отмахивался от партнёров. Что случилось?

– Дриусси не отмахивался сегодня. У нас хороший коллектив.

Поговорил с журналистами и Чернов, который выиграл у Набиуллина конкуренцию за позицию левого защитника.



– Что пошло не так?

– После удаления нам стало немножко труднее, но во втором тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Приезжали за победой, тремя очками, но не удалось победить. Безусловно, мы очень расстроены, о другом и речи не может быть.



– Был ли Дриусси перед игрой в плохом настроении? Показалось, что он был понурый, грустный.

– Вам показалось.



– Партнёры внутри коллектива как-то разбираются, когда две карточки за неспортивное поведение?

– Всё, что происходит у нас в раздевалке, остаётся в раздевалке.



– Судья заслуженно показал красную?

– Не хочу комментировать.

***

Победы над «Зенитом» не случилось бы, если не сейв Шунина в добавленное время.

– Как вы вытащили мяч?

– Сложно сказать, я не очень помню этот момент. Была подача, и, по-моему, Дзюба пробил в угол. Я успел чуть переместиться в центр и просто реагировал по мячу. Когда мяч полетел через перекладину, вздохнул с облегчением, потому что это последние минуты и был действительно очень опасный момент.

– Были слухи, что Хохлова могут уволить. Игроки бились в том числе за него?

– После игры мы всей командой подошли к скамейке, и все вместе друг друга поддержали и поздравили с победой, в том числе и нашего тренера. Непростой отрезок, но я уверен, что всё будет хорошо. Мы – команда, и на поле сегодня это было видно. Сплочение, которое у нас есть, помогло победить.



– Вы знакомы с Кокориным, который сейчас находится за решёткой вместе с Мамаевым.

– На эту тему многие высказывались. Есть закон, по которому нужно судить, — и точка. Не более и не менее. Их нужно судить как людей, а не как футболистов, спортсменов.

Шуньича перед интервью спросили, удобнее ли ему говорить по-русски или по-английски. Защитник ответил: «Давайте по-русски».



– Как вы это сделали?

– Мы отдали всех себя и заслужили победу. Без удаления было бы сложнее стопроцентно. Но, когда мы играли в равных составах, я не помню, чтобы «Зенит» создал опасные моменты. У «Зенита» игроки высокого уровня, но мы не чувствовали, что это лидер.



– Вы провели два матча с претендентами на чемпионство. С кем было сложнее?

– Со «Спартаком» мы плохо начали и не смогли вернуться в игру. Получается, что тяжелее было с красно-белыми, но сейчас «Зенит» – лучшая команда чемпионата.

Для Черных победный мяч стал вторым в этом сезоне РПЛ.



– Помните момент с голом?

– Чисто интуитивно побежал в ту зону, мяч полетел мне в голову, ударился, попал в ворота.



– По установке вы сегодня играли нападающего. Где вам удобнее играть, на фланге или на острие?

– Я играл нападающего четыре года. Когда команда ищет нападающего в свободной зоне, то мне очень комфортно действовать. Я уже говорил неоднократно, что там где я нужен, там и сыграю.

Рауш несколько раз в матче опасно навешивал. Не удивительно, что именно на его счету голевая передача.



– Были ощущения, что играете с лидером чемпионата?

– Это не зависит от того, лидер или не лидер. Мы сегодня были командой, бились. Давали сопернику мало шансов. У нас отлично сыграли центральные защитники, закрыли Дзюбу.



– Помогло ли удаление морально?

– Нет, мы не оглядывались на «Зенит». Установка была выходить и биться.



За несколько дней до матча Жоаозиньо провёл мастер-класс в обычной школе. Дети попросили выиграть у «Зенита» ради них.



– В такой результат мало кто верил.

– Для нас это не был сюрприз. Понятно, что после трёх поражений «Динамо» люди предполагали другое. Но мы-то игроки, и мы всегда верим. Сегодня мы на поле доказали, что заслуживаем победу.



– Чего просил Хохлов от команды в этом матче?

– Просил играть компактно. Считаю, что нам это удалось. Держали позиции хорошо. В раздевалке все были довольны, покричали немного. Эта победа нам придаст уверенности в дальнейших матчах.



Интервью с Семаком и Хохловым можно прочитать здесь.