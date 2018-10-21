Каррера: сегодня я провалился

Рассуждения Массимо Карреры были многословными, но малоинформативными. Его ответы явно указывали на то, что он понятия не имеет, как вылезти из этой ямы.

— Не считаете, что масштабная ротация, которую вы постоянно проводите, мешает команде сыгрываться? Сегодня вышло пять новых человек по сравнению с прошлым матчем.

— При таком количестве матчей, как у нас, тренер вынужден это делать. Поэтому я выбираю. Иногда идёт на пользу, иногда – нет.



— ЦСКА довольно успешно выступает год за годом как раз за счёт того, что у него 12-13 человек в обойме. И там не было такой ротации.

— Не могу сказать, что мы так уж много поменяли. У нас добавилось несколько молодых, а так футболисты те же.



— Три домашних поражения в чемпионате подряд — что это вообще такое?

— (Усмехается.) Нужно работать над этим. Исправлять ошибки. Из-за нашего названия – «Спартак» — нам никогда не будут доставаться победы по умолчанию. Их нужно добывать на поле. Нам необходимо выкладываться на 150 процентов. В данный момент у нас это не получается.



— Вы говорите, что команда не выкладывается настолько, насколько необходимо. У вас есть вопросы по самоотдаче к игрокам?

— Я имею в виду, что у нас не получается показывать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках. И я не могу понять почему. Может, в чём-то я ошибаюсь. Возможно.

— Почему с уходом Ерёменко игра рухнула?

— Я его заменил, потому что у него нет 90 минут в ногах. Роман начал терять позицию в центре поля. Естественно, по сравнению с Игнатовым в какой-то мере Ерёменко больше впечатляет. Игнатов пока молодой.



— Известно, что у «Арсенала» очень быстрые и техничные фланговые футболисты. Почему поставили против них Комбарова и Петковича, которые плохо играют в отборе?



— Да, мы знали это. Мы много о сопернике знали. Что же касается моего выбора, Рассказов провёл два матча за молодёжную сборную, не успел восстановиться. А Комбарова я поставил, потому что у меня не было вариантов из-за лимита.



— Сегодня многие футболисты недорабатывали в переходных фазах. Вам не показалось, что некоторые не очень-то хотели победить?

— Это то, что я сказал перед этим. Побеждаешь не потому, что тебя зовут «Спартак». Побеждает, если ты показываешь на поле, что ты «Спартак». Если же ты думаешь, что победил, ещё не выйдя на поле, это самая большая ошибка.



— Почему большая группа игроков в последнее время деградировала – Ещенко, Глушаков, Адриано, Фернандо и так далее?

— Мы работаем над тем, чтобы показать себя с лучшей стороны. Естественно, главная ответственность на мне. Может, я неправильно подбираю состав или недостаточно мотивирую. Но я стараюсь сделать всё, что полезно для команды.



— Совершенно не видно ни одной работающей игровой связки. На тренировках вы их видите?

— Да. Правда. Когда отрабатываем определённые игровые моменты, они работают. Все занятия записываются, мы всё это анализируем.



— Накануне вы сказали, что нужно добиться результата и тем самым заставить Федуна поверить в вас...

— Да. И сегодня я провалился.



— А почему выпускаете спасать игру молодых пацанов?

— Стараюсь выпустить тех футболистов, которые, как я считаю, смогут сделать то, что я хочу.

— Какие качества вас привлекают в Игнатове, если он первый выбор для спасения игры?

— Он полузащитник. Выходит на поле и выполняет мою установку. Он качественный игрок. Поэтому мой выбор падает на него.



— Резюмируя: то, что сейчас происходит, — это тупик? Или вы всё ещё позитивно смотрите вперёд?

— Я всегда позитивный. Потому что попадал и в худшие ситуации в футболе. Нужно быть позитивными, работать, думать о вариантах для решения проблем.



— В сложных ситуациях иногда помогает встреча с болельщиками. Или другое мероприятие, которое поможет перезагрузиться...

— Если болельщики захотят приехать и поговорить, я с ними встречусь. Никаких проблем. Я не прячусь и не ищу никакие алиби. Если в чём-то виноват, то признаюсь в этом.

Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.

«Если сделаю российский футбол более атакующим, буду рад»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов в этот вечер мог позволить себе не только порадоваться факте победы, но и порассуждать о высоких материях и укорить своих же игроков за затяжку времени.



— Конечно, нам было тяжело в первые минуты, — признался Кононов. — Всегда трудно играть со «Спартаком» здесь, на этой замечательной арене. Но мы хорошо провели весь матч. Ровно. И реализовали свои моменты. Это самое главное. Более строго отыграли в обороне. Конечно, не без ошибок, но главное, что победили «Спартак». Для нас эта победа очень важна.

— Ранее вы говорили, что с «Рубином» «Арсенал» слишком сильно сел назад, поэтому потерял очки. Почему после третьего гола команда сегодня тоже опустилась глубоко?

— Мы работаем над этим, но есть такие понятия, как психология, усталость. Ребята хотят сохранить счёт в эти минуты. У нас не такая опытная команда, в её активе нет значимых побед. Отсюда и получается.



— Показалось, что вы сами были недовольны определенными действиями после третьего гола: слишком долго вводили мяч, слишком много лежали и так далее...

— Да, я был недоволен, потому что надо играть. Во-первых, бурное празднование гола… Это хорошо, но впереди вся игра. Я как тренер уже обжигался на этом. Во-вторых, когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили на поле. Это ведь добавленная минута, тактически это неправильно. Я как тренер хочу, чтобы команда играла, а не ходила или лежала.



— Расскажите чуть подробнее, как вы обыграли «Спартак», за счёт каких манёвров? Понятно, что у красно-белых высоко поднимаются крайние защитники и их можно на этом поймать. А ещё?

— Очень сложный вопрос, потому что достаточно глубокий. Много нюансов. Конечно, мы готовились, изучали соперника, все это делают. Но в первую очередь хотим играть в тот футбол, который устраивает нас. Но акцент на слабых сторонах «Спартака» тоже делали. Мы должны были быстрее играть в переходных фазах. А что нам не удалось – мы однозначно уступили по владению мячом, особенно в первые минуты. Во-вторых, в конце просто выносили мяч от вратаря вперёд, а должны были разыгрывать через ближнего.



— То есть вы играли от себя?

— Да, мы наигрывали этот вариант 4-4-2, потому что не было Горбатенко, Бакаева, Ткачёва. Решили играть в два нападающих и сделать акцент на атаку. Почему именно атакующая игра? Я считаю, что мы, тренеры, педагоги и должны не только тренировать, но и обучать. Мы видим уровень современного футбола, хотим, чтобы наши команды играли в красивый комбинационный футбол, показывали скорости, дриблинг и так далее. Мне не нравится игра от обороны! И я никогда не в неё играть. Если у меня получится изменить что-то в российском футболе, буду очень доволен.