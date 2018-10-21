Карреру уволят. Но в «Спартаке» Федуна ничего не изменится

Пётр Авен после матча с тульским «Арсеналом» сказал о том, что худшего «Спартака» он не видел никогда. И это, конечно, эмоции. Отвратительные времена болельщики переживали с каждым тренером после Романцева. Или, точнее, с каждым тренером при Федуне. Было плохо что со Скалой, что со Старковым, что с Карпиным или Черчесовым. Ни один из них за 17 лет не уходил ни на повышение, ни на пенсию, ни из-за смены курса клуба. Они все были отправлены в отставку.

В «Зените» «Газпрома» и ЦСКА Гинера было иначе.



Газзаев со Слуцким выиграли всё, что могли, и покидали клуб сами. Уволенными их может назвать только испытывающий сильную личную неприязнь.



Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш уезжали из Петербурга потому, что руководство местами страдало манией величия. Российский чемпионат для «Зенита» вдруг становился уже не так важен, а «Газпром» реально думал о победе в Лиге чемпионов. Впрочем, пока не был введён финансовый «фейр-плей», а сама Россия не потонула в кризисе, цель выглядела не так уж фантастично. Вместе со всеми Халками они хотя бы пытались.

Каррера: сегодня я провалился Главный тренер «Спартака» признался: он не знает, почему его команда играет так плохо.

В остальном, если не считать несчастий вроде Манчини или обыкновенных неудач в виде Артура Жорже и Хуанде Рамоса, у тренеров получалось отлично взаимодействовать и с владельцами, и с игроками, и с болельщиками. Да, вы можете вспомнить конфликты Спаллетти с Денисовым и русским костяком, но они как раз вызывались завышенными ожиданиями – а именно переходом от внутреннего курса к европейскому.

В «Спартаке» же с маниакальными упоением сбивали каждого лётчика. И делали это с уникальными спецэффектами. Кому-то, как Карпину, давали поработать, кому-то, как Эмери – нет. Старкова увольняли Аленичев с болельщиками, а Якин с Лаудрупом чахли в муках с молодёжью. Федотова якобы подсидел Черчесов, а самому Станиславу не позволили обновить состав. И во всех этих непохожих историях было сходство: команда в какой-то момент начинала играть ужасно, а совсем разные футболисты, руководство, агенты и тренеры больше не могли и не хотели терпеть друг друга.

Это сравнение приводится для объяснения, что нынешняя патовая ситуация не зависит от имён Карреры, Глушакова, вице-президента Измайлова или агентов вроде Марко Трабукки. Просто у «Спартака» теперь такой стиль. Раньше, при Старостиных и инерционном Романцеве, были какие-то стеночки на поле и классическая аристократичность в жизни. А вот при Федуне – веселье, шоу. Подчеркну, не цирк, а именно шоу. Это пора без стыда признать и перестать валить что-то на прессу. Да и не факт, что демонстративная анархия со скандалами и грандиозным диапазоном эмоций нужны болельщикам меньше результата. Не верите? Тогда зайдите на «Камп Ноу» и поймите, каково это – болеть за «Барселону».



Важно помнить и то, что Леонид Федун – не только нефтяник, а ещё и медиамагнат. Он совладелец «Русского радио», «Maximum», DFM, поэтому прекрасно понимает принципы шоу-бизнеса. Ценность продукта искусства всегда зависит от возникновения новых сюжетных линий. Например, вроде бы вечная любовь двух людей всегда превращается в треугольник. Братья предают, отцы отрекаются от детей, да и что друзья, что враги – все строят козни друг другу. Успешность действия зависит от конфликта – и в этом смысле в «Спартаке» Федуна всё замечательно.



Здесь не может быть так, что отличный менеджер Измайлов полностью доверяет тренеру Каррере, на которого никак не влияет его друг агент Трабукки, а капитан Глушаков вместе с командой чувствует уважение каждого из участников процесса и бьётся за ромбик. И все вместе, в радости и горе, живут долго, хорошо, скучно и спокойно. Как в ЦСКА.

Федун требовал победы. «Спартак» ослушался и проиграл Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.

Нет, в «Спартаке» всё будет наоборот. Менеджеров и окружение тренера будто специально сведут вместе так, чтобы они дрались за влияние и трансферы. Футболисты будут покупаться массово и бесцельно, чтобы в коллективе было как можно больше обиженных. Костяк всегда будет разрушен, потому что он может привести к успокоению.



А вот искры скандала и ссор, возникающие вроде бы из пустоты, никто и не подумает затушить до пожара. И в каждом новом эпизоде всё будет полыхать, пока не догорит дотла. С теми, кто прочнее (как Карпин) – огонь будет гореть дольше и интереснее, а вот с беззащитным Эмери – всё обуглится сразу.



И вот согласно этому круговороту Карреру непременно и скоро уберут. И сделают это абсолютно заслуженно: тактика провалилась, игроки регрессируют, капитан отчислен за лайки, команда тоже особо не поддерживает тренера, а после «Арсенала» и фанаты не впервые забыли про «атутти аванти». Этой тлеющей истории необходим финальный взрыв, после чего можно будет убрать золу в мешок и подкинуть новых дровишек.



И не важно, как будут звать игроков, тренера, менеджеров или агентов. Даже какое-нибудь чемпионство ни на что не повлияет.



Зато в одном можно быть уверенным точно: в «Спартаке» будет до боли весело и народу это понравится. Федун не разочарует.