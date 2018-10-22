Баннер про Кокорина, скорбь по Керчи, Карпин на фоне ковра и поражение «Спартака» — в главных фото прошедшего тура.

Как Хабиб навлёк неудачу на «Спартак» и «Анжи» — в лучших фото 11-го тура

Студент тура

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поступил на очно-заочное отделение магистратуры РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент».

Болельщик тура

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал нефартовым болельщиком сразу для двух команд. Сначала при его поддержке не смог победить «Анжи», а затем «Спартак» потерпел поражение от «Арсенала».

Зато в Каспийске спортсмену устроили эффектный круг почёта.

Скорбь тура

Каждый матч этого тура начался с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Керчи.

Ковёр тура

«Локомотив» изрядно постарался, чтобы «Ростов» почувствовал себя как дома.

Арт-объект тура

Известный художник-каллиграфист Покрас Лампас превратил территорию «РЖД Арены» в произведение искусства.

Фото: fclm.ru

Забег тура

Можно начать подсчитывать пробег за матч главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Маринато Гилерме тоже был готов ринуться в атаку в матче с «Ростовом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неожиданность тура

Лидер первенства РПЛ «Зенит» вновь оступился – на этот раз команда в меньшинстве потерпела поражение в гостевом матче с «Динамо».

Баннер тура

Болельщики «Динамо» вывесили баннер с персонажем мультфильма Дядей Стёпой, который отчитывает Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Фото: РИА Новости

Потасовка тура

В матче «Динамо» — «Зенит» страсти кипели не только на поле, но и на трибунах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поклон тура

«Спартак» поздравил с днём рождения легенду клуба Никиту Симоняна, которому недавно исполнилось 92 года.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Отчаяние тура

Игроки «Спартака» не сдерживали негодования по поводу судейства в матче с «Арсеналом».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Эмоции тура

Игроки «Арсенала» от души праздновали победу над «Спартаком».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Отставание тура

«Краснодар» упустил возможность приблизиться к «Зениту» в турнирной таблице, уступив «Ахмату».

Повреждение тура

Защитник «Ахмата» Родолфо покинул поле на носилках в результате жёсткого столкновения с Перейрой.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Дети тура

По традиции самые важные болельщики нашего чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»