Как Хабиб навлёк неудачу на «Спартак» и «Анжи» — в лучших фото 11-го тура

Студент тура
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поступил на очно-заочное отделение магистратуры РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент».
Болельщик тура
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал нефартовым болельщиком сразу для двух команд. Сначала при его поддержке не смог победить «Анжи», а затем «Спартак» потерпел поражение от «Арсенала».
Зато в Каспийске спортсмену устроили эффектный круг почёта.
Скорбь тура
Каждый матч этого тура начался с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Керчи.
Ковёр тура
«Локомотив» изрядно постарался, чтобы «Ростов» почувствовал себя как дома.
Арт-объект тура
Известный художник-каллиграфист Покрас Лампас превратил территорию «РЖД Арены» в произведение искусства.
Забег тура
Можно начать подсчитывать пробег за матч главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Маринато Гилерме тоже был готов ринуться в атаку в матче с «Ростовом».
Неожиданность тура
Лидер первенства РПЛ «Зенит» вновь оступился – на этот раз команда в меньшинстве потерпела поражение в гостевом матче с «Динамо».
Баннер тура
Болельщики «Динамо» вывесили баннер с персонажем мультфильма Дядей Стёпой, который отчитывает Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Потасовка тура
В матче «Динамо» — «Зенит» страсти кипели не только на поле, но и на трибунах.
Поклон тура
«Спартак» поздравил с днём рождения легенду клуба Никиту Симоняна, которому недавно исполнилось 92 года.
Отчаяние тура
Игроки «Спартака» не сдерживали негодования по поводу судейства в матче с «Арсеналом».
Эмоции тура
Игроки «Арсенала» от души праздновали победу над «Спартаком».
Отставание тура
«Краснодар» упустил возможность приблизиться к «Зениту» в турнирной таблице, уступив «Ахмату».
Повреждение тура
Защитник «Ахмата» Родолфо покинул поле на носилках в результате жёсткого столкновения с Перейрой.
Дети тура
По традиции самые важные болельщики нашего чемпионата.