Каррера уволен, Глушаков и Ещенко вернутся в состав. LIVE!

День, когда мы можем не писать про Кокорина и Мамаева.

14:40. Рассказываем про Рауля Рианчо — человека, который будет и.о. главного тренера «Спартака» в ближайшее время.

«Спартак» снова возглавил недавний ассистент. Ничего не напоминает? Отбросим на время теории про Черчесова и Жардима.

14:30. Андрей Тихонов прокомментировал интерес «Спартака».

Тихонов: назначение в «Спартак»? Не в курсе, со мной никто не контактировал

14:20. Дмитрий Радченко тоже говорит про «непонятные вещи» и поддерживает решение руководства: «Мы же видим, что в „Спартаке“ на протяжении двух месяцев происходят непонятные вещи. Отставка ожидаема, она скажется на команде, которая играет не так уверенно, как раньше. Это тренерская судьба. Руководство приняло решение, и я считаю его правильным. Так продолжаться больше не могло. Видимо, Каррера упустил нити управления».

14:15. Бывший игрок «Спартака» Андрей Гашкин: «Тяжело сказать, правильное ли решение увольнение Карреры. Решать это должны владельцы. Если судить по последним играм, то команде, конечно, нужны перемены. Лидеры команды – и Глушаков, и Ещенко – сосланы в дубль. Значит, что-то не так, внутри происходит что-то ненормальное».

14:10. На самом деле, этих вещей намного больше.

10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру Главное за 797 дней итальянца в «Спартаке».

13:55. Радикальное мнение Евгения Ловчева:

Ловчев: зачем главному тренеру страны Черчесову окунаться в нынешний «Спартак»?

13:50. Франческа Каррера, дочь Массимо, говорит о прекрасном опыте и благодарит всех за поддержку.

13:40. Болельщик «Рейнджерс» считает, что сейчас лучший момент, чтобы играть со «Спартаком».

13:35. Извините.

13:30. Французское издание также сообщает об интересе «Спартака» к Леонарду Жардиму.

13:25. Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал увольнение Карреры. «Правильное ли решение уволить Карреру – покажет время. Обычно отставки встряхивают команду. В принципе, к этому всё шло, у него был неплохой карт-бланш, было и доверие, но отсутствие игры и желаемого результата привели к отставке. Это часть тренерской профессии. Я думаю, что свежая кровь сможет вернуть команду на прежний, высокий уровень.



Сложно найти объективные причины, из-за которых у Карреры начались проблемы. Второй год после чемпионства всегда сложный, плюс пропала игра у прошлогодних лидеров. Постоянно возникали какие-то конфликты с игроками, отсутствовала та мощь, которую «Спартак» показывал в чемпионском сезоне. У Карреры было время, чтобы найти причины, подкорректировать игру, но, к сожалению, этого не произошло».

13:20. Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко вернутся в основу команды после отставки главного тренера Массимо Карреры, о которой было объявлено сегодня, 22 октября.



Возвращение игроков произойдёт в течение ближайших двух дней. Глушаков и Ещенко отправятся с командой в Глазго на выездной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс», который состоится в четверг, 25 октября. При этом визы для них были приготовлены заранее, и делать их в срочном порядке не придётся. Участие футболистов в предстоящей игре остаётся под вопросом.



17 сентября Глушаков и Ещенко лайкнули видео актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал Карреру после поражения команды в домашнем матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). На следующий день футболисты были отстранены от работы с основой красно-белых по решению итальянца.

13:15. По информации «Чемпионата», Черчесов ещё не получил предложения от «Спартака».

«Спартак» пока не выходил на Черчесова с предложением возглавить команду

13:12. Мы тут выбираем нового тренера «Спартака». Присоединяйтесь.

13:07. И продолжаются…

13:05. Треш и угар продолжаются…

13:00. В соцсетях треш и угар.

15:55. Не исключён вариант, что нового тренера придётся ждать ещё пару месяцев. Рианчо может остаться до зимы.

Источник: Рианчо будет руководить «Спартаком» как минимум до зимы

12:50. Паблик «В ожидании Жардима» на хайпе. Послушайте, как Черчесов говорит по-немецки.

12:45. Максим Калиниченко негодует.

12:40. Михаил Гончаров считает, что без Карреры будет лучше. Вы согласны?

Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше Банальные слова, но они абсолютно умеcтны в данной ситуации.

12:35. А вот что думает у ситуации бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд: «Отрицательно отношусь к решению уволить Карреру. Буду настаивать на том, что мужика сплавили, в основном — футболисты. Я даже знаю фамилии, но называть не буду, потому что не имею официальных фактов. Лучшего рулевого „Спартак“ не найдёт, найдёт только жертву как тренера. Если в команде не разберутся с теми, кто сейчас играет и мутит воду, то искать тренера — бесполезное занятие. Пусть господин Федун, который всё отлично понимает и знает, объяснит. Нашли крайнего, что поделать. Порядочного, честного человека. Произошла непонятная возня вокруг великой команды. Продолжение этой поганой атмосферы следует. Я буду вечно благодарен Каррере за то, что он привёл „Спартак“ после долгого перерыва к чемпионству, хотя пытались многие».

12:30. Мы не утверждаем, что всё было именно так. Но кое-кто в соцсетях считает, что видео передаёт накал страстей во время заседания совета директоров.

12:22. Тренер сборной России Мирослав Ромащенко пока ничего не слышал о возможном назначении Черчесова в «Спартак».

Ромащенко: Черчесов в «Спартаке»? В первый раз это слышу

12:20. Итальянский болельщик русского футбола (да, он существует) считает, что увольнение Карреры — событие грустное, но неизбежное.

12:20. Болельщики «Рейнджерс» взволнованы.

12:15. Актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился эмоциями от увольнения Карреры: «Мне невероятно жалко Массимо, к которому я испытываю невероятную человеческую симпатию. Но ему надо отвечать за то, что произошло, и подводить итоги. Огромное спасибо ему за чемпионство, это великая история. Карреру не забудет никто из болельщиков, он себя вписал, но в определённые моменты спортсмены, да и не только, начинают веровать в свою непогрешимость, не обращая внимания ни на то, что им говорят со стороны, ни на то, что происходит вокруг них. Их немного заносит в свою реальность, и Массимо занесло куда-то не туда. Что-то должно было произойти, учитывая, что „Спартак“ сейчас не имеет игры».

12:10. Деловое предложение. Руководству «Спартака» стоит задуматься.

12:05. Шотландская газета подтверждает, что «Спартак» рассматривает Брендана Роджерса в качестве замены Каррере. Напомним, что «Чемпионат» сообщил об интересе «Спартака» к этому тренеру ещё вчера вечером.

12:00. Соцсети начинают бурлить. Болельщики любят Карреру, сегодня будет горячий денёк.

11:50. Есть первая реакция «Фратрии». Болельщики на итальянском благодарят Карреру за работу и подчёркивают, что поддерживали его.

11:45. Стало известно, что основным кандидатом на пост тренера «Спартака» является Станислав Черчесов. Станислав Саламович, может, всё-таки в сборной останетесь? Там как-то поспокойнее…

Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

11:15. На «Чемпионате» вышла статья о том, кто может возглавить красно-белых.

Кто может заменить Карреру в «Спартаке» Его все-таки уволили!

11:00. То, о чем давно говорилось, свершилось!



Совет директоров «Спартака» принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.



«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал своё имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. «Спартак» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.



Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны.