Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше

Расставаться всегда очень грустно. Сейчас — вдвойне или даже втройне грустнее, ведь Каррера не только стал одним из главных творцов золотого чуда «Спартака», но и просто успел за эти два с лишним года превратиться в своего, родного человека. Для болельщиков, для нас, журналистов, да и для всего российского футбола.

Каррера уволен, Глушаков и Ещенко вернутся в состав. LIVE! День, когда мы можем не писать про Кокорина и Мамаева.

Но необходимо отключить эмоции и включить логику. И признать, что уход итальянца закономерен. Дальше так продолжаться не могло. Проиграно множество ключевых матчей, выплеснулись противоречия с одними футболистами, а другие просто начали деградировать. Многое, к сожалению, стало ясно ещё во второй части прошлого сезона. Тогда у Карреры был под рукой сильнейший (хорошо-хорошо, для скептиков: один из сильнейших) в России состав, с которым можно и нужно было добиваться серьёзного результата. Ещё никуда не уехал Промес, выдающийся футбол показывал Луис Адриано, вернулся после травмы Зобнин, приехал неординарный Ханни.

Но сначала «Спартак» вылетел из первого же раунда плей-офф Лиги Европы, слабо отыграв против серенького «Атлетика». Потом начал сыпаться на ровном месте в чемпионате и выпал из чемпионской гонки, хотя «Локомотив» дарил шансы преследователям. Следом красно-белые позорно уступили «Тосно» в Кубке России, который легче было взять, чем проиграть. А завершающий, самый мощный удар по клубу и лично по Каррере – это поражение от «Динамо» и потеря второго места, которое принесло бы прямое попадание в Лигу чемпионов.

Кто может заменить Карреру в «Спартаке» Его все-таки уволили!

Если бы Каррера выиграл хотя бы Кубок, уверен, что ни о какой отставке мы бы сейчас не говорили. Федун – человек эмоциональный, и он был бы очень благодарен тренеру за ещё один трофей. Но Массимо провалил все задачи.



Именно весенний отрезок и стал точкой отсчёта всей этой истории, которая вела к неизбежному сценарию. Новый сезон стал всего лишь продолжением концовки прошлого, только с новыми помощниками в штабе и ослабившимся составом. Причём важно понимать, что этот состав стал слабее в том числе и из-за самого Массимо. Он сам отказался от опытных футболистов, которые были лидерами в глазах коллектива. Он сам так готовил игроков, что большинство из них либо остановилось в росте, либо сильно регрессировало. Он сам проиграл ПАОКу, что повлекло за собой продажу Промеса. И он сам (вместе с новыми помощниками) выбрал тактику, которая ограничивает возможности многих атакующих полузащитников и нападающих.

Каррера часто любил повторять: «Завоевать титул сложно, но удержать его ещё сложнее». Эти слова он произносил в контексте всего клуба. Но и лично сам Массимо как тренер соответствовать этому посылу, к сожалению, оказался неспособен.



Сильнее всего сейчас удивляет назначение временно исполняющим обязанности главного тренера Рауля Рианчо. Как же так?! Этот человек напрямую причастен к игровому кризису красно-белых в новом сезоне, именно его тактические взгляды и идеи внедрял в жизнь тренерский штаб, а Каррера нёс за них ответственность. Но руководство «Спартака», видимо, живёт в своём мире.



Впрочем, будущее клуба мы обсудить ещё не раз успеем. Сейчас же главное – постараться проститься с Каррерой красиво и не забыть его искренне поблагодарить. Массимо заслужил.