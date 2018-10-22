«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проиграли в один день. Есть ли закономерности?

Три из четырёх лучших команд сезона (четвёртая — ЦСКА) по созидательной статистике проиграли в один день. И «Зенит», и «Краснодар», и «Спартак» проиграли наиболее интересным по игре представителям среднего класса нынешнего сезона. Безусловно, говорить, что это закономерное явление, будет подгонкой вопроса под уже готовый ответ, но есть несколько интересных штрихов. Каждый из них в целом дополняет обычную для РПЛ картину: разрыв между топами и середняками гораздо сильнее ощущается в хайпе, количестве упоминаний в СМИ, обсуждении на телевидении, чем на самом футбольном поле.

Карреру уволят. Но в «Спартаке» Федуна ничего не изменится Какой народ, такая и команда.

На поле со своей доминирующей ролью наши лучшие команды справляются далеко не всегда. Из-за этого случаются поражения, слабо допустимые при сопоставлении номинального уровня команд, и происходит это в нашем чемпионате постоянно. ЦСКА Леонида Слуцкого доказывал эту аксиому: если в большом чемпионате тебе нужно набрать много очков внутри пятёрки, а выражения «свои очки» не существует в природе, то та «армейская» команда как раз стабильно прибивала тех, кто слабее. И этого оказывалось достаточно для чемпионства.



Вот штрихи, которые объясняют отсутствие большого разрыва между лидерами и середняками. Вероятность победы фаворита становится меньше, если…

… соперник затягивает в борьбу на второй и третьей четверти поля

«Динамо» очень хорошо умеет завязать игру на постоянной борьбе в центре поля — не получилось это совсем, пожалуй, только в матче со «Спартаком», где команда выглядела оглушённой. На каждой из четвертей поля бело-голубые выигрывают больше единоборств, чем средняя команда РПЛ (такое же достижение есть только у «Спартака» — ещё один ключ к тому провалу в дерби). «Динамо» удаётся повязать и команды, играющие в позиционный футбол, и контратакующих соперников — например против «Оренбурга» был сыгран почти идеальный матч.



Смотреть игры «Динамо» крайне сложно — с тем же «Зенитом» за полтора тайма команда не нанесла ни одного удара из пределов штрафной и не позволила сопернику ни разу попасть в створ. Но такой футбол приносит результат в чемпионате России. До матча с «Динамо» «Зенит» имел в среднем 104 единоборства на второй и третьей четверти поля за матч, за 90 минут в 11-м туре лидеру пришлось провести 134 единоборства. И корреляция между возрастающим количеством единоборств в середине поля и возрастающей вероятностью поражения фаворита почти прямая. Именно поэтому «Зениту» было так сложно против рабочих и вяжущих «Динамо» и «Мольде» в квалификации Лиги Европы.

Ой! «Динамо» победило «Зенит» Очень неожиданный результат в Химках.

… если соперник не позволяет интенсивно бороться за мяч

Вопреки стереотипу, который описывает футбол «Краснодара» как очень креативный, с большим количеством позиционных атак, для команды очень важно вести единоборства — например, команда чаще остальных в РПЛ выигрывает единоборства на последней четверти поля. У платформы InStat есть интересный статистический показатель, который называется индексом насыщенности борьбы; он фиксирует все единоборства и перехваты на минуту владения соперника мячом. Сам по себе это не самый информативный показатель, но он хорошо работает, если сочетать его с другими данными.



Итак, «Краснодар» — вторая команда чемпионата по индексу насыщенности борьбы. Происходит это из-за обильного количества перехватов, совершаемого «быками». Большое количество перехватов приводит к большему количеству быстрых атак и нахождению лучших ударных ситуаций в них. В итоге «Краснодар» лидирует в чемпионате по количеству забитых мячей в быстрых атаках — почти по голу в среднем за матч до игры с «Ахматом». «Ахмат» принял худшее из возможных для «Краснодара» решений — избегая интенсивности, максимально упростил игру, сделав ее линейной, без ставки на продвижение мяча через центр и, соответственно, без потерь на второй трети поля. Всё это обернулось тем, что «Краснодар» провёл минимальное количество быстрых атак среди всех команд в туре и стал одной из двух команд, кто ни разу не пробил в быстрых атаках.

Знаете, кто стал второй командой? «Зенит».

… если в 2018-м ты так и не научился быстро атаковать

Итак, «Зенит» ни разу не пробил по воротам в быстрых атаках против «Динамо», что закрепило команду Сергея Семака на дне таблицы процента быстрых атак, доведённых до удара. Здесь «Зенит» соседствует с «Енисеем», «Крыльями», «Анжи» и… «Спартаком».



Да, «Спартаком», той командой, которая в прошлом сезоне попыталась адаптировать под себя контратакующий стиль и временами делала это успешно. Однако переход на такой стиль выявил системную проблему при возврате — фазе перехода из атаки в оборону. Каррера вернулся к позиционному футболу, довёл болельщиков до чесотки одним упоминанием 4-3-3, и на самом деле погубило его то, что за все время в команде он так и не нашёл баланса между массированной атакой и командной обороной.



Вернувшись к позиционному футболу, «Спартак» потерял то, без чего в чемпионате России нельзя, — быстрые атаки. Параллельно выяснилось, что роль Квинси Промеса в них была слишком велика (именно потому он и понадобился нынешней «Севилье» — их тренер Пабло Мачин любит игроков, влияющих на быстрые атаки). Самое забавное, что именно в матче, который стал последним для Карреры, стали проглядываться пути выхода из коллапса быстрых атак, а значит шанс на выздоровление был. С этой точки зрения увольнение тренера выглядит не очень логичным.



С другой стороны, когда в «Спартаке» что-то подчинялось логике?