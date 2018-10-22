«Спартак» снова возглавил недавний ассистент. Ничего не напоминает?

Пока интернет полон слухов о возможных кандидатах на роль тренера «Спартака», во главе клуба временно (ну так сейчас кажется) встал Рауль Рианчо. Испанец, который специализируется по вопросам физической подготовки и тактики, переехал в Москву летом — на смену ушедшим помощникам Карреры. В их числе был Роман Пилипчук. Теперь команду покинул и главный тренер, а Рианчо получил шанс проявить себя главным. Как когда-то сам Массимо.

Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше Банальные слова, но они абсолютно умеcтны в данной ситуации.

Испания

Карьеру в родной стране тренер начинал как спец по середнякам и входил в тренерские штабы «»Химнастика», «Расинга» и «Леванте». В Испании он долгое время работал вместе с Мануэль Пресиадо. По большей части, в роли его ассистента. У него же он взял привычку смотреть первый тайм с трибуны, которую периодически практиковал в «Спартаке».

«В перерыве я спускался в раздевалку, и мы исправляли то, что могли исправить. На второй тайм я обычно спускался с трибуны», — рассказывал испанец.

В 2012-м Пресиадо назначили на пост главного тренера «Вилльяреала», но уже через день появились ужасные новости — новый наставник умер из-за сердечного приступа. Но тренерский дуэт этих тренеров распался куда раньше. Это случилось ещё в в 2006-м, когда Рианчо стал главным тренером дубля «Леванте».

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Восточная Европа

Карьера за рубежом началась в России — его приглядел Курбан Бердыев, который искал специалиста по тактике в свой штаб. Рианчо приехал дать мастер-класс, который продлился несколько недель. После него тренер больше не вернулся в Испанию, а для «Рубина» настало золотое (в прямом смысле) время. Тогда же казанцы победили «Барсу».



В чемпионские годы в Казани играл Сергей Ребров. Закончив играть, он стал тренером киевского «Динамо» и переманил Рианчо на Украину. Позднее их тандем несколько раз выиграл чемпионат и выводил клуб в плей-офф Лиги чемпионов. По слухам, у испанца был настолько хороший контакт с игроками, что он был теневым боссом того «Динамо». В 2016-м что-то пошло не так, и Рауль решил покинуть клуб.

«Рауль хотел быть как главный тренер, а мне нужен один главный тренер. Если он не видит себя в роли помощника Реброва, то это другой вопрос. Реброву должно быть комфортно», — сказал тогда Суркис.

Украину он не покинул и почти сразу вошёл в тренерский штаб местной сборной. «Каждый имеет право высказывать свое мнение, но все решения принимаю я», — прямо сказал Шевченко после его назначения. После несколько лет в соседнем государстве Рианчо согласился на работу в Москве. Если вы обратили внимание, на бровке он тоже порой позволял себе много вольностей, находясь рядом с главным тренером (см. слова Суркиса выше).

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Тактический гик

Рианчо однажды назвал себя фанатом Лобановского, но признал, что его методы нуждаются в модернизации. Вообще, можно сказать, что тактика — это кредо нового тренера «Спартака».



Шаронов, вспоминая их совместную работу в «Рубине» вспоминает:

«Рианчо привнес новые идеи в тренировочный процесс «Рубина» – изменилась направленность занятий. Приехав в Россию, Рианчо начал потихоньку учить русский язык. Хотя не представляю, насколько свободно он сейчас говорит. Запомнился в «Рубине» в первую очередь профессионализмом: отдавался работе, жил футболом и от него шла энергетика на поле, которая передавалась игрокам».

А вот так он описывал тактику сборной Украины, где он работал до «Спартака»:

«Когда в команде два опорника, защищаться приходится вшестером, ведь четверо всегда участвуют в атаке. Если же один опорник, как у нас, мы можем освободить фланговых игроков и всегда будем защищаться всемером. При этом два центральных полузащитника также помогают в нападении, то есть атакуем впятером».



Или вот:

«Если у тебя два сильных игрока на флангах, нужно качественно доставлять им мяч, чтобы они получили возможность обыгрывать один в один. Фланговые нападающие не могут сами создавать себе такие ситуации».



Такие же принципы Рианчо, судя по всему, он привнёс и в «Спартак». В новом сезоне его игра стала именно такой, как в этих цитатах. На совпадение это непохоже.