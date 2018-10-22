Символическая сборная 11-го тура РПЛ

Раннее удаление Дриусси изменило характер встречи и повлияло на объём работы вратаря «Динамо», но без надёжной игры Антона в этом не было бы смысла. Два сейва Шунина, один из которых высшего уровня, позволили москвичам нанести лидеру чемпионата второе поражение в сезоне.

Александр Сухов («Уфа»)

Правый защитник «Уфы» больше запомнился своими атакующими действиями. Александр выдал хорошую серию подключений с навесами и прострелами. Во фланговом противостоянии Сухов полностью переиграл Кудряшова – между прочим, игрока сборной — и сам едва не забил в концовке матча. Лучший матч Сухова в сезоне и заслуженное попадание в сборную тура.

В матче с «Зенитом» босниец персонально ориентировался на Дзюбу и сумел выключить нападающего из игры. Шуньич выиграл практически всю борьбу, совершил 4 отбора и заблокировал 3 удара по воротам. За счёт перехватов Тони — Шуньич 8 раз возвращал своей команде владение – «Динамо» прижимало «Зенит» на чужой половине поля и не сбавляло давления на соперника.

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Вилькер Анхель («Ахмат»)

В ещё одном неожиданном результате тура у обороны андердога было гораздо больше работы. «Краснодар» ещё в первом тайме прописался на половине поля «Ахмата», но в итоге ничего не выжал из доминирования в матче. Обычно активный в начале атак своей команды Вилькер практически не вовлекался в продвижение «Ахматом» мяча. Вместо этого венесуэлец сконцентрировался на обороне своих ворот и не позволил себе ни одной ошибки, сделав больше всех перехватов и блокированных ударов в составе обеих команд.

Одному игроку из пары правых защитников Сухов–Соснин пришлось закрыть позицию левого защитника в сборной туре, но лучше так, чем игнорировать игру кого-то из них. Антон Соснин три года не выходил на поле правым защитником и для такой долгой паузы сыграл более чем достойно. У Антона были ошибки в выборе позиции, но по интенсивности движения, по качеству подключений в атаку Соснин выдал качественный матч. Как раз активность на чужой половине поля и была необходима команде Хохлова.

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В матче с «Зенитом» установил очень высокую планку качества своей игры и с тех пор придерживается её. Во-первых, своими подключениями из глубины Дмитрий разгрузил Крыховяка – теперь поляк ориентируется больше на один фланг, а не заполняет всё пространство чужой половины поля. Во-вторых, Баринов хорошо отрабатывает в обороне, страхуя Денисова и того же Крыховяка. В-третьих, полузащитник становится более универсальным футболистом – во второй тайме Баринов эпизодически пробовался на позиции девятки и справился с новой ролью. Наконец, до игры с «Ростовом» мало кто — Абаев в том числе — мог представить «ножницы» в исполнении Дмитрия. Баринов продолжает удивлять и столбить за собой место в стартовом составе «Локомотива».

Кадри Мохаммед («Арсенал»)

Опорный полузащитник «Арсенала» предопределил победу своей команды над «Спартаком». Кадри был силён в единоборствах, после отборов качественно передачами на фланги находил Ожеговича и Лесового. На счету Мохаммеда голевая во втором забитом «Арсеналом» мяче и предголевая в эпизоде с третьи мячом.

Федун требовал победы. «Спартак» ослушался и проиграл Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.

Стал ключевым игроком своей команды в позиционной атаке. Движением без мяча Ильзат перегружал полуфланг, а во втором тайме поучаствовал во втором голе. Вместе с активностью в атаке Ахметов был хорош и в защите, особенно в разрушении контратак «Анжи». Ильзат среди лидеров своей команды по отборам, перехватам и своевременным фолам. К тому же Ахметов здорово собирал подбор после длинных забросов махачкалицев на Понсе, блокируя основной способ перехода гостей из обороны в атаку.

Огнен Ожегович («Арсенал»)

«Арсенал» распределил направления своих атак примерно поровну, при этом опаснее гости смотрелись на правом краю поля. Гости давили на левый фланг обороны «Спартака», совершив после атак с него 42 процента своих ударов. Огнен Ожегович своими постоянными смещениями в зону Дмитрия Комбарова сделал игру «Арсеналу», напомнив будущим соперникам красно-белых болевую точку «Спартака».

Зу Луиш («Спартак»)

Единственный автор голевого дубля в туре и, внимание, первого гола «Спартака» с игры в этом чемпионате. У «Спартака» проблемы с организацией атак, но Зе – последний человек, которого стоит в этом винить. Нападающий был самым активном игроком группы атаки в составе «Спартака» и продемонстрировал максимальную эффективность, забив два гола после двух ударов в створ ворот. Его команду это не спасло.

Кадровые проблемы раскрывают игроков «Локомотива». Баринов сыграл нападающего Москвичи победили без нападающего в составе.

Хорошо двигался без мяча. Ложными открываниями уводил крайних центральных защитников «Ростова» из своих зон, освобождая пространство для Баринова и Крыховяка. Во втором тайме стал играть ближе к зоне перед штрафной, собирал подборы и предлагал себя под отыгрыш. Первый гол в ворота «Ростова» — единоличная заслуга Антона, решившегося на рывок в штрафную и удар с острого угла.

«Динамо» переиграло лидера чемпионата не только благодаря красной карточке. Команда Хохлова связала атакующую игру «Зенита» и даже до удаления смотрелась очень достойно. Дмитрий Хохлов продолжает демонстрировать своё футбольное чутье. Тренер «Динамо» впервые в этом сезоне выпустил Фёдора Черных на острие атак и снова угадал — игрок забил единственный гол в матче.