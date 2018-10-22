«Мы кидали Рианчо в бассейн – он обижался»

Игрок, поработавший с и.о. главного тренера «Спартака», рассказал, что это за человек.

Олег Кузьмин летом закончил карьеру футболиста и сейчас учится на тренера. Будучи защитником «Рубина», он более четырёх лет работал с Раулем Рианчо и по просьбе «Чемпионата» рассказал, чем запомнился новый тренер «Спартака».

– Рианчо – трудоголик, профессионал, амбициозный, – начал Кузьмин.

– За что Рианчо отвечал в «Рубине»?

– За физподготовку, состояние команды.

– В тактических занятиях учувствовал?

– Нет, это было за Курбаном Бекиевичем.

– Приехав из Испании, Рианчо жил на базе «Рубина»?

– Он снимал квартиру, но все время проводил на базе. Постоянно находился с командой, записывал что-то на бумагу – планшетов еще особо не было. На макете показывал какие-то вещи – все в тренировочном процессе. Курбан Бекиевич ему доверял.

– Хотя бы одно слово по-русски от Рианчо слышали?

– Конечно. Недавно с ним общались – зимой. Весной тоже виделись в Казани. Он русский достаточно хорошо понимает. Про «Спартак» мы не говорили, на тот момент он еще не работал в составе красно-белых.

– Работая в «Рубине», он часто ездил домой в Испанию?

– Нет. Особо на родину не рвался. Насколько я знаю, ему нравится в России. Наверняка, у него имелись варианты в Испании, но он продолжает оставаться в нашей стране.

– Каким был Рианчо вне работы?

– Веселый, как и все испанцы.

10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру Главное за 797 дней итальянца в «Спартаке».

– Как футболисты «Рубина» относились к Рианчо?

– Бывало, что мы бросали его в бассейн. Шутили над ним.

– Его реакция?

– Бывало, даже обижался. Обычно бросали в воду Ансальди и Нобоа – с ними Рианчо мог не разговаривать какое-то время, хотя они хорошо общались, садились рядом за столом. Но каких-то группировок тогда в «Рубине» не было. На занятиях Рианчо всем подсказывал, не было никаких делений на испанцев и русских. Ко всем ровно относился.

– О чём Рианчо просил вас?

– Следить за весом.

– Жёстко требовал?

– Где-то за счёт подкола, где-то серьёзно. Я отвечал, что мне нормально, а он: «Нет, надо сбросить». Кому-то Рианчо, наоборот, говорил набрать вес.

– Для вас стало неожиданностью, что Рианчо возглавил «Спартак»?

– Ну, как вам сказать… Конечно, удивило. Думаю, что это неожиданность для всех ребят из «Рубина». Но видно, что человек рос и прогрессировал. Наверное, когда-то это должно было случиться.

– Как считаете, чтобы работать в «Спартаке» Рианчо хватит характера, стрессоустойчивости и масштаба личности?

– У него огромный опыт. Рианчо работал после «Рубина» в тренерском штабе «Динамо» Киев и сборной Украины. Последние 10 лет трудился в хороших командах. Думаю, что особых проблем у него не будет и сейчас. «Спартак» такая же команда, как и остальные.

– Охарактеризуйте Рианчо тремя словами.

– Весёлый, профессионал и… хороший человек. Через ваше издание хотел бы пожелать удачи Рианчо.