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Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин – о тренере «Спартака» Рауле Рианчо

Олег Кузьмин
Григорий Телингатер
Фото: Футбол2 (украинский телеканал)
«Мы кидали Рианчо в бассейн – он обижался»
Игрок, поработавший с и.о. главного тренера «Спартака», рассказал, что это за человек.
Футбол / РПЛ

Олег Кузьмин летом закончил карьеру футболиста и сейчас учится на тренера. Будучи защитником «Рубина», он более четырёх лет работал с Раулем Рианчо и по просьбе «Чемпионата» рассказал, чем запомнился новый тренер «Спартака».

– Рианчо – трудоголик, профессионал, амбициозный, – начал Кузьмин.

– За что Рианчо отвечал в «Рубине»?
– За физподготовку, состояние команды.

– В тактических занятиях учувствовал?
– Нет, это было за Курбаном Бекиевичем.

– Приехав из Испании, Рианчо жил на базе «Рубина»?
– Он снимал квартиру, но все время проводил на базе. Постоянно находился с командой, записывал что-то на бумагу – планшетов еще особо не было. На макете показывал какие-то вещи – все в тренировочном процессе. Курбан Бекиевич ему доверял.

– Хотя бы одно слово по-русски от Рианчо слышали?
– Конечно. Недавно с ним общались – зимой. Весной тоже виделись в Казани. Он русский достаточно хорошо понимает. Про «Спартак» мы не говорили, на тот момент он еще не работал в составе красно-белых.

– Работая в «Рубине», он часто ездил домой в Испанию?
– Нет. Особо на родину не рвался. Насколько я знаю, ему нравится в России. Наверняка, у него имелись варианты в Испании, но он продолжает оставаться в нашей стране.

– Каким был Рианчо вне работы?
– Веселый, как и все испанцы.

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– Как футболисты «Рубина» относились к Рианчо?
– Бывало, что мы бросали его в бассейн. Шутили над ним.

– Его реакция?
– Бывало, даже обижался. Обычно бросали в воду Ансальди и Нобоа – с ними Рианчо мог не разговаривать какое-то время, хотя они хорошо общались, садились рядом за столом. Но каких-то группировок тогда в «Рубине» не было. На занятиях Рианчо всем подсказывал, не было никаких делений на испанцев и русских. Ко всем ровно относился.

– О чём Рианчо просил вас?
– Следить за весом.

– Жёстко требовал?
– Где-то за счёт подкола, где-то серьёзно. Я отвечал, что мне нормально, а он: «Нет, надо сбросить». Кому-то Рианчо, наоборот, говорил набрать вес.

– Для вас стало неожиданностью, что Рианчо возглавил «Спартак»?
– Ну, как вам сказать… Конечно, удивило. Думаю, что это неожиданность для всех ребят из «Рубина». Но видно, что человек рос и прогрессировал. Наверное, когда-то это должно было случиться.

– Как считаете, чтобы работать в «Спартаке» Рианчо хватит характера, стрессоустойчивости и масштаба личности?
– У него огромный опыт. Рианчо работал после «Рубина» в тренерском штабе «Динамо» Киев и сборной Украины. Последние 10 лет трудился в хороших командах. Думаю, что особых проблем у него не будет и сейчас. «Спартак» такая же команда, как и остальные.

– Охарактеризуйте Рианчо тремя словами.
– Весёлый, профессионал и… хороший человек. Через ваше издание хотел бы пожелать удачи Рианчо.

Вопрос дня. Кто должен стать главным тренером «Спартака»?
Каррера уволен, но на его место претендует не только Рауль Рианчо.
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