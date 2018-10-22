На каком месте был «Спартак», когда увольнял главных тренеров

Провёл в клубе всего несколько месяцев. «Я просто не заслужил быть тренером «Спартака», — сказал он позднее в интервью. Кстати, тот период — последний пример совмещения постов в сборной и клубе — Андрей возглавлял «молодёжку».

Приехал в «Спартак» в период перестройки. Начал неплохо, но потом пошли сплошные поражения. Ближе к концу сезона его уволили — причём после победного матча с «Крыльями». Позже Невио жаловался, что «попал в клуб дилетантов со слабым менеджментом».

Привёл москвичей к серебряным медалям, но в следующем сезоне всё было не так безоблачно. Скверную ситуацию в таблице усугублял конфликт с Дмитрием Аленичевым, который раскритиковал тренера в прессе. Надолго латыш не задержался.

Входил в тренерский штаб и раньше, но главным стал лишь после увольнения Старкова. На новом посту повторил прошлогодний результат и стал вице-чемпионом. В следующем сезоне команда забуксовала, хоть и была наверху. Руководство, в присущей ему манере, церемониться не стало.

Сначала занимал пост спортивного ди⁠ректора, но потом перебрался на должность тренера. Едва не стал чемпионом России, уступив титул «Зениту» в последнем туре. На следующий год команда поплыла, у Черчесова появились проблемы с Титовым и Калиниченко. Два разгромных поражения (ЦСКА и киевскому «Динамо») привели к отставке.

Не проработал в команде и года. Неудачно закончил первый сезон, да и в новом стартовал не ахти. Отставка последовала после вылета из Кубка (от «Динамо»). После России Лаудруп долгое время работал в Европе. Неудачи в «Спартаке» связывает с тем, что не смог адаптироваться к нашей культуре.

Мы сознательно не акцентируем внимание на первом вступлении Валерия Карпина в должность главного тренера «красно-белых». Поскольку его отставка случилась с учётом совокупности обстоятельств. Главные события, связанные с ним, случились позднее.

За несколько месяцев успел лишь проиграть большинство матчей на групповом этапе ЛЧ (в которую, впрочем, смог пробиться). Вдобавок ко всему проиграл дерби, а в своём последнем матче разгромно уступил «Динамо» (1:5). МакГиди рассказывал, что тренера уволили прямо в раздевалке.

Боссы довольно быстро вернулись к кандидатуре недавнего главного (в первый раз он отошёл от тренерских дел по договорённости). Карпин со временем избавился от приставки и.о., покинул пост генди⁠ректора и стал главным тренером. Особых успехов со «Спартаком» он больше не достиг, и на этот раз с тренером расстались окончательно. Федун чуть позже назовёт его «сбитым лётчиком».

Тот редкий случай, когда «Спартак» уволил тренера по окончании сезона. В том, что швейцарец уйдёт, сомнений не было — он даже не попал в еврокубки. «По «Спартаку» не скучаю», — кратко резюмировал Мурат тот период. По нему тут тоже не очень.

Не стоит вестись на статистику, к своему увольнению Аленичев провёл всего один матч в РПЛ. Зато из еврокубков красно-белые уже вылетели, позорно уступив кипрскому АЕКу.

Последним был Каррера… Тут вы и сами всё знаете.