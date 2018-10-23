«Волшебников не существует». Лучшие фразы Массимо Карреры

О любимом стиле игры (август 2016-го)

— Я не любитель «тики-таки». Люблю интенсивный и быстрый футбол. Мне нравится создавать игру от обороны. Если мы хороши в защите, то создаём пространство для нападающих.

О спортивной злости (всегда)

— Ты не побеждаешь только потому, что тебя зовут «Спартак». Ты побеждаешь лишь в случае, если доказываешь на поле, что ты – «Спартак».

О судействе (всегда)

— Никогда не говорил о судействе и не буду. Говорить о нём после плохих матчей – значит давать алиби своей команде. Если команда проигрывает, в этом виновата она сама.

О методах воздействия (сентябрь 2017-го)

— Почему я схватил переводчика за горло? Мы общались с командой, и я сказал, что надо взять соперника за глотку и отпустить его только тогда, когда он умрёт. Естественно, в спортивном смысле — нельзя позволять сопернику дышать на поле. Нужна спортивная злость, чтобы игроки почувствовали, как нужно действовать. А эти телеграм-каналы исказили, будто я чуть ли не избил переводчика. Но вот же он сидит живой, даже работает со мной.

10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру Главное за 797 дней итальянца в «Спартаке».

О принципах жизни (сентябрь 2017-го)

— Всегда говорил, что личность превыше всего — это несравнимо с какой-то игрой. Я не такой м… к, как многие думают. Я честный человек со здравыми принципами.

О критиках (июль 2017-го)

— Сидеть на стадионе, писать статьи в критических тонах – очень легко. Футболисты же, когда отдаются полностью на поле, заслуживают уважения. И никто теперь, после нашего чемпионства, не имеет права ставить под сомнение профессионализм игроков «Спартака». Горжусь, что мои ребята, которых считаю моей семьёй, всё доказали людям. В том числе и тем, кто их не любил.

Вопрос дня. Кто должен стать главным тренером «Спартака»? Каррера уволен, но на его место претендует не только Рауль Рианчо.

О жалобах на состав (март 2018-го)

— Я доволен футболистами, которые у меня есть. И доволен действиями руководства. Для меня мои игроки вообще сильнейшие. И я никогда не буду ныть по поводу состава. Ведь ребята отдают на поле душу.

О секрете чемпионства (май 2017-го)

— Прежде чем стать командой, мы стали семьёй.

О ДНК победителей (май 2018-го)

— У нас команда, у которой нет победного менталитета. Игроки не знают, что такое побеждать. И я думаю, это и есть самый важный нюанс: не понимать, насколько это важно – побеждать.

«Боец, топ-тренер». Что Федун говорил о Каррере за эти два года Все, что надо знать о меняющемся отношении босса к тренеру.

О Глушакове (сентябрь 2017-го)

— Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернандо с контрактом, и Промес с контрактом, и Луис Адриано с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис — капитан «Спартака» и пример для других игроков.

О Федуне (сентябрь 2017-го)

— Мы переписываемся, на английском. Он не знает итальянского, я — русского, поэтому пользуемся электронным переводчиком. Мне кажется, Федун по темпераменту похож на итальянца. Он большой болельщик «Спартака» и старается сделать лучше для клуба.

О селекции (сентябрь 2018-го)

— Да, у нас осталось только два здоровых центральных защитника. Теперь, думаю, я сам вернусь к тренировкам и буду играть.

О магии (май 2018-го)

— Если бы я был волшебником, мы бы взяли золото и второй раз подряд. Но волшебников не существует.