Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака»

Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.

Позиционирование в публичном пространстве – важнейшая сфера в жизни любого современного клуба. Если оно поставлено на высоком уровне, можно скрыть или хотя бы смягчить организационные или спортивные недостатки. Грамотное и благородное заявление способно заставить по-другому взглянуть даже на самое непопулярное в глазах болельщиков решение.

Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше Банальные слова, но они абсолютно умеcтны в данной ситуации.

Но кажется, что к «Спартаку» всё это не относится. То, как была обставлена отставка Карреры, вызывает искреннее недоумение.

Сначала клуб выступил с гениальным пресс-релизом. Новость об уходе главного тренера сопровождалась не фотографией Массимо, а… стадионом. Точно такой же фон был поставлен и на официальном сайте. Хорошо, вы можете не выкладывать фотографию тренера с чемпионским кубком, если ревнуете и не хотите лишний раз вспоминать про тот успех, но просто любой портретный снимок с Каррерой выставить было можно?!

Стадион же моментально стал хитом и разлетелся по интернету. Смеются абсолютно все – кто-то искренне, кто-то грустно и иронически. «Спартак» вывел работу с пресс-релизами на новый уровень и задал тренд. В следующий раз предлагаю клубу, когда он, допустим, будет объявлять очередного новичка, сопроводить запись не фотографией футболиста, а изображением водонапорной башни, что рядом с базой в Тарасовке. Получится стильно.

Сегодня красно-белые пошли ещё дальше. Утром на сайте был выложен видеоролик, посвящённый матчу с «Арсеналом». Монтировался он вчера, когда уже стало известно об увольнении Карреры. Но за 3 минуты 51 секунду, что длится видео, в нём ровно ноль кадров с Массимо. Есть футболисты, болельщики. Есть даже Рианчо. Карреры – нет. Этого человека словно не существует.

Можно, конечно, списать всё на банальную невнимательность пресс-службы или совпадение. Но убеждён, что сделано всё это осмысленно, а сотрудники департамента по информационной политике тут как раз ни при чём, поскольку они всего лишь исполнители. А заказчиками выступает высшее руководство.



И сейчас хочется спросить Федуна, Измайлова и остальных: «Спартак» вообще заботится о своём имидже? Понимает ли клуб, что теперь даже те болельщики, которые внутренне были согласны с увольнением Карреры (а таких наверняка тоже немало), в первую очередь свой гнев адресуют руководству, а по отношению к итальянцу у них автоматически включится режим сочувствия?



Да, догадываюсь и даже знаю, что Каррера тоже не ангел, и пусть даже у клуба есть причины для презрения или осуждения. Но существуют ведь такие понятия, как профессиональное поведение, сохранение лица. Да банальная вежливость, в конце концов.

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Ведь Карреру болельщики во многом за это и полюбили. Он всегда умел вести себя на публике как сильная, благородная и интеллигентная личность. Кстати, как думаете, если Массимо сейчас даст прощальное интервью, каким оно будет? Вы наверняка догадываетесь.



А «Спартак» в имидже ещё серьёзнее проиграет. И потом будет удивляться реакции и протестам трибун.