На прогулке с ЦСКА. «Армейцы» размялись перед «Ромой»

А наш спецкор всё это дело запечатлел на фото и видео.

У ЦСКА Виктора Гончаренко традиция: куда бы ни приехала команда, какой бы ни была погода, утром в день матча – коллективная прогулка. Её даже отдельным пунктом в расписание иногда вносят. В состоянии сильного нервного напряжения (подумайте сами, каким ещё оно может быть перед выездной игрой группового турнира Лиги чемпионов?) небольшая разрядка не только не вредна – полезна для психики спортсмена.

ЦСКА не заметил потопа. Все мысли — о «Роме» Акинфеев с командой — молодым спокойнее.

Зная об этом нюансе подготовки, начальник ЦСКА Сергей Якунчиков ещё тщательнее прежнего подбирает варианты размещения – чтобы подальше от городской суеты, шума, выхлопных газов, поближе к природе в более-менее чистом виде. В Риме красно-синие поселились в идеальном со всех точек зрения месте. Пятизвёздный Parco dei principi grand hotel расположился через дорогу от огромного биопарка Вилла Боргезе, вмещающего сразу несколько музеев, массу скульптур под открытым небом и даже зоопарк.

Во вторник с утра ничего в Риме не напоминало о ливне, вымывшем древние и не очень постройки Вечного города в ночь с воскресенья на понедельник. Солнце в обрамлении лёгких облаков, едва ощутимый ветерок – все условия для неспешного променада сошлись воедино.

Фото: «Чемпионат»

Неторопливо снующие по парку пенсионеры и бегуны-любители с любопытством наблюдали за группой молодых людей в синих костюмах с короткой аббревиатурой на загадочном языке на спинах. Оглядывались, но продолжали – кто брести, кто бежать. С расспросами никто не лез, пальцами не тыкал – деликатные люди.

После небольшого тренерского инструктажа разбрелись по парку и футболисты: более опытные Дзагоев, Набабкин, Ефремов – своим кружком, русскоязычная молодёжь – Чалов, Обляков, Ахметов, Чернов – своим. Влашича, Сигурдссона, Бийола (уже здоров, готов играть) помимо плюс-минус одинакового возраста объединяет продвинутый уровень английского разговорного. Марио Фернандес и Бекао — даром, что многое понимают — держатся Максима Головлёва. Многолетний клубный переводчик, золотой человек, готов прийти на выручку бразильцам в любое время дня и ночи. Для них он больше, чем сотрудник – старший товарищ, друг.

Массажист Михаил Насибов – заботливый «батя» всем футболистам, вне зависимости от национальной и языковой принадлежности и срока «службы». Для каждого найдёт ободряющее словцо, анекдот, хохму, в крайнем случае – жест. Перед ключевым матчем группового турнира даже самые мелкие, на первый взгляд, детальки могут иметь серьёзное значение.

В Риме «армейцы» совместили приятное с полезным – необременительную прогулку с короткой, но достаточно интенсивной разминкой. Прежде чем вернуться в отель, игроки под руководством Руслана Зубика выполнили комплекс упражнений на растяжку. Далее по плану был обед, отдых, установка и выезд на «Олимпико».

До стадиона, кстати, ехать недалеко – не больше четверти часа. Обратно в Вилла Боргезе ЦСКА уже не вернётся – прямиком с арены стартует в аэропорт. Хорошо бы – с позитивным результатом. Что бы ни кричали паникёры, предпосылки для него есть. Оценку подготовительной работе, как обычно, даст игра.