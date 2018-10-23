Кокорина и его брата проверят на экстремизм. Срок заключения могут увеличить

Новые подробности появились в деле братьев Кокориных. Сегодня телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что к обвинению может добавиться новая статья – Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Судя по всему, речь идет о ч.2 ст.282: Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с применением насилия. По этой статье УК РФ предусматривает не только лишение свободы, но и штраф. Хота максимальное наказание – лишение свободы от 3 до 6 лет.

Основанием для добавления новой статьи стали показания Кокориных, которые они сделали ранее. Футболист и его брат рассказали, что в кафе, где произошла стычка с Денисом Паком, играла песня Gangnam Style. Из-за нее они начали вслух сравнивать чиновника с исполнителем трека. Затем назвали «китаезой», а после рекомендовали «валить в Китай». Каждое из этих высказываний экспертиза проверит на предмет разжигания межнациональной розни. Если экспертиза найдет признаки экстремизма в этих высказываниях, то потенциальный срок лишения свободы по совокупности преступлений может вырасти до 10,5 лет.

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«Чемпионат» связался с несколькими юристами и попросил прокомментировать появившиеся подробности дела Кокориных. Представители одного из адвокатов Александра заявили, что на данный момент не намерены давать комментарии по ситуации, поскольку у новости нет официальных источников.

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал детали того, как вообще появляются новые обвинения в уголовном деле. «Следователь – независимый участник процесса. В рамках своих полномочий он вполне может добавлять какие-то статьи или пункты уже существующих статей, если видит для этого основания. По сути, это ничего не меняет, потому что окончательное решение по каждому пункту обвинения будет приниматься на суде. Сейчас задача следствия собрать информацию о произошедшем и при наличие оснований сформулировать обвинения. Но это не значит, что все они будут приняты на суде. Плюс, учитывая резонанс этого дела, думаю, следователи каждый свой шаг будут делать максимально осторожно, учитывая возможные общественные реакции».



Адвокат, директор «Князев и партнёры» Андрей Князев сказал, что на его взгляд нет никаких оснований для того, чтобы экспертная комиссия и суд признали виновность Кокориных по ст.282. Он уверен, что для обвинений в разжигании межнациональной розни нужны крайне весомые аргументы.

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«Смотрите, тут нужно оценивать всю ситуацию в целом. Эти парни не вышли из дома с целью встретить человека другой расы или другой национальности и оскорбить его. Они не ходили по кафе в поисках таких людей, чтобы причинить им увечья. То, что они говорили… ну это часть перепалки и последовавшей драки. Сравнение человека с корейским певцом вообще не должно считаться оскорбительным. Даже Gangnam – престижный и элитный район Сеула, если я правильно понимаю. Понимаете, все эти выражения, даже если они использовались – уже были частью драки. Частью того, что сейчас, как я понимаю, оценивается следствием как статья о хулиганстве. Так что общественности не надо сейчас видеть то, чего не было», – убежден юрист.

На данный момент братья Кокорины находятся в СИЗО «Бутырка», в разных камерах. Члены ОНК, посещавшие их, рассказывали об условиях содержания. По их словам, Александр Кокорин в изоляторе немного простыл. Также он, как и Павел Мамаев, записался в спортзал. Оба футболиста в большом количестве получают письма и отвечают на них.