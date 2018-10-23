Ужас в Риме. Люди серьёзно пострадали в метро и в фанатских стычках

Главное, что нужно подчеркнуть: в Риме речь идёт о двух инцидентах, не связанных между собой. Первый, о котором информации меньше всего – драка фанатов ЦСКА и «Ромы». В Италии только в последние полчаса подтвердили сам факт столкновения. Группировки болельщиков обоих клубов не раскрывают детали. Есть неподтвержденная информация о том, что один из фанатов ЦСКА в результате драки погиб от ножевых ранений. По другой информации, стычек было несколько – их разгоняли пожарными гидрантами.

Второй инцидент случился на эскалаторе, предположительно в районе Колизея. Многочисленные болельщики ЦСКА спускались вниз, когда эскалатор вышел из строя. Скорость его движения резко выросла, из-за чего на выходе образовался серьёзный затор. Давка привела к тому, что нижние ступеньки эскалатора просто не выдержали веса людей и проломились вниз.

Итальянская газета La Republica уже выступила с версией о том, что фанаты ЦСКА находились в состоянии алкогольного опьянения. Что они прыгали толпой на эскалатор и сами спровоцировали поломку. Однако свидетели происшествия утверждают, что никакого агрессивного поведения со стороны болельщиков гостей на эскалаторе не было. Как и пьяных людей в этой толпе. Но даже журналисты La Republica отметили нерасторопные действия сотрудников метро: они не сразу поняли, что происходит. Плюс не нашлось аварийных способов эвакуации.

Количество пострадавших увеличивается постоянно, но уже известно, что их не меньше 30. Один из болельщиков ЦСКА лишился ноги. При этом есть неподтвержденная информация, что в инциденте на эскалаторе пострадали ещё и итальянские граждане.

У места происшествия работает скорая, болельщиков развозят по больницам. Туда уже приехал мэр Рим. Пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин заявил, что пострадавшим уже оказывается помощь.

«Очевидно, что в этом инциденте замешаны граждане России. Мы общаемся с официальными властями, получаем данные от департамента гражданский защиты в связи с этой аварией эскалатора на станции «Республика».



Пострадало до 30 человек из числа болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Из них семеро на носилках были вывезены скорой помощью в городские госпитали, пятерых вывели под руки, видимо, средней тяжести. Ещё 18 человек вышли сами, получив лёгкие повреждения.



Дипломаты уже разъехались по госпиталям, чтобы установить степень тяжести здоровья всех лиц. В детали причин происшедшего мы пока не проникали, органы их установят. Сейчас мы помогаем людям», – сказал Гурин.