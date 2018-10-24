Португальский аналитик разбирает «Порту». Касильяса спасла одна вещь

Сегодня «Локомотив» примет на своём поле «Порту». По просьбе «Чемпионата» известный аналитик Жил Нуньеш объясняет, что собой представляет соперник москвичей.

1. Насколько хорош «Порту»?

«Порту» – действующий чемпион, но не самая сильная команда Португалии. Уступает на сегодня по уровню «Бенфике», например. В прошлом сезоне у «Порту» были финансовые трудности, поэтому летом команда практически никого не купила. Команда очень сильна физически и крайне опасна при подачах со стандартов.

2. По какой схеме играет «Порту»?

В Лиге чемпионов португальцы привыкли играть по модулю 4-3-3 с Марегой – на острие, Браими и Корона – на флангах. Однако главный тренер может попробовать новую схему в связи с тем, что в чемпионате не всё идёт гладко.

3. Кто является лучшим игроком «Порту»?

Тут сразу четыре футболиста: Браими, Эктор Эррера, Данилу Перейра и Марега.



Браими может обвести один в один и разбалансировать линии соперника. Он – один из самых техничных футболистов в чемпионате Португалии. С помощью финтов Браими протаскивает мяч из обороны к чужой штрафной. Это принципиально, потому что «Порту» на сегодня не особо креативная команда. Именно поэтому Браими является ключевым футболистом при выходе из обороны в атаку (особенно на левом фланге). Хотя и у него есть минус – не лучшим образом вырезает подачи.



Эррера тоже очень важен для продвижения мяча в атаку. Он за счёт передач отправляет мяч вперёд до того, как соперник успевает выстроиться. Хотя именно в этом сезоне Эррера выступает не так стабильно.



Данилу Перейра очень важен, когда «Порту» обороняется. Он быстрый и регулярно отбирает мяч за счёт ускорений. Месяц назад он вернулся в команду, однозначно сделав её сильнее. Соперникам просто тяжело атаковать через центр, потому что Данилу успевает возвращаться назад. Единственное, он не очень силён в выборе позиции, поэтому в сборной играет Виллиан Карвалью, чьи оборонительные навыки не настолько хороши.



Марега – сильный и быстрый нападающий. Он не проигрывает в единоборствах. Если у него есть возможность убежать, то его уже не поймать. С другой стороны, если не давать ему свободных зон, то его вполне можно нейтрализовать, поскольку он не так хорош в плане техники.

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4. Главное слабое место «Порту»?

Игра низом в центре поля. Команде не хватает творчества в комбинационной игре. Вингерам часто приходится смещаться в центр и помогать, но обычно этого мало. Переодически «Порту» садится ближе к своим воротам, чтобы у Мареги появлялось свободное пространство. Ещё один момент – зоны за крайними защитниками «Порту». Если у соперника есть быстрые фланги, то португальцев можно подловить.

5. Сильная сторона «Порту»?

Физически крепкие игроки «Порту» регулярно забивают после стандартов и навесов с флангов. Важная деталь – угловые, которые досконально расписаны. Например, Эррера часто замыкает на дальней штанге, после скидки с ближней. У «Порту» сильные центральные защитники – Фелипе (держит расстановку) и Эдер Милитао (быстрый). В чужой штрафной они очень опасны при навесах. Само собой, розыгрыш штрафных тоже максимально расписан.



У Алекса Теллеса хороший навес. Макси Перрейра у штрафной выдаёт отличный последний пас. Сержиу Оливейра обладает мощным ударом. Если забыть про стандарты, то главным козырем «Порту» является скорость и сила Мареги. Ему нельзя давать отклеиваться от защитника на пространстве.

6. С футболистами понятно. Кто тренирует «Порту»?

Никто не ожидал, что «Порту» выиграет чемпионат. В первую очередь это заслуга Сержиу Консейсау. Он добился успеха, несмотря на все трудности. При нём футболисты действуют жёстко и решительно. Кроме того, Консейсау исследует слабости противника – его «лабораторные» работы приводят к победам. Тренер сильно прогрессировал, работая в «Нанте».

У него внятная речь, которая позволяет мотивировать футболистов. В прошлом году Консейсау убрал из основы Касильяса, чем заработал уважение фанатов. Касильяс велик, но «Порту» – крупнее. Это очень в духе города и стало важным посланием для болельщиков. Безусловно, его любят фанаты. Правда, многие хотят видеть более интересный футбол. Пока всё остаётся таким же, как в прошлом сезоне, что не вызывает оптимизма.



Наиболее очевидный вопрос к Консейсау: почему он держит на скамейке техничного хавбека Оливера Торреса? У «Порту» есть проблемы с тем, как ходит мяч по земле, и непонятно, почему самый креативный полузащитник остаётся на скамейке.

7. Что у «Порту» по травмам и дисквалификациям?

Абубакар повредил колено, а Тикиньо не заявлен на Лигу чемпионов. Дело в том, что в клубе не ожидали такого быстрого восстановления футболиста. Он вернулся за рекордные сроки и сейчас является игроком основы в чемпионате. Таким образом, у «Порту» сегодня практически нет выбора в нападении.

8. Как «Порту» провёл последний матч?

Победил в Кубке Португалии со счётом 6:0. Соперником был клуб из четвёртого дивизиона. Более показательна предпоследняя игра, в которой «Порту» уступил «Бенфике». В том матче в нападении играл Тикиньо, а Эррера – в оттяжке. Они активно прессинговали соперника, выжидая перехвата. Игра получилась скучной, мяч часто находился в воздух, было много борьбы. Во втором тайме «Бенфика» выглядела лучше, потому что обладает более сильным составом. Поражение «Порту» было естественным и логичным.

9. Как там поживает 37-летний Касильяс?

Он пришёл в «Порту» летом 2015 года и, на мой взгляд, сейчас проводит свой лучший сезон в Португалии. Вратарь уверенно выходит на перехват навесов. Против «Галатасарая» сделал ряд сейвов, позволив «Порту» победить с минимальным счётом. В чемпионате он тоже действует уверенно, принося команде очки. В этом году испанец находится в отличной форме.



В прошлом сезоне тренер отправил Касильяса на скамейку из-за недостатка усердной работы на тренировках. В это время в воротах стоял Жозе Са. В заключительной части прошлого сезона Касильяс вернулся в основу и стал гораздо полезнее. Временный перевод на скамейку – лучшее, что могло с ним случиться.

10. Какой состав будет у «Порту» сегодня?

Скорее всего так: Касильяс; Макси Перрейра, Эдер Милитао, Фелипе, Алекс Теллес; Данило Перрейра, Эррера, Отавио, Браими, Корона; Марега.