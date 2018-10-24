В чём именно «Рома» обыграла ЦСКА и как не повторить этих ошибок

«Наша молодая команда после таких матчей становится сильнее. Важно извлекать нужную информацию из подобных уроков. «Рома» играла хорошо, мы играли хорошо моментами. До пропущенного мяча неплохо смотрелись», — Виктор Гончаренко не разочарован игрой своей команды в Риме. И справедливо. В матче с итальянцами мало кто ожидал от ЦСКА победу, не все верили и в ничью, но 0:3 «Ромой» — слишком много. В первые 20 минут «армейцы» ничего не позволили хозяевам поля, даже смотрелись острее римлян, но несколько ошибок в позиционной обороне, одна из которых тренерская, отразились на табло – хозяева реализовали почти все, что у них было. ЦСКА проиграл не без игры. Единственное, чем хочется остаться недовольным, — зависимость от действий римлян в первой половине встрече. В начале матча гости здорово пользовались ошибками «Ромы», но, как только соперник перестроился, не смогли придумать что-то новое.

Высокий прессинг «Ромы» — шанс для ЦСКА

В начале встречи команда Ди Франческо навязала гостям интенсивное давление на чужой половине поля и чуть не поплатилась за это. Низкий темп игры, привязка вингеров «Ромы» к своим флангам в первой половине первого тайма и своевременная реакция Магнуссона на редкие смещения в полуфланг Ундера позволяли «армейцам» сдерживать попытки римлян пройти первые две линии прессинга. В середине поля у ЦСКА даже формировалось численное преимущество, что позволяло Облякову занимать свободную позицию страхующего, пока Ахметов и Сигурдссон персонально разбирали Пеллегрини и Н’Зонзи.

В итоге после обостряющих передач «Ромы» у гостей практически всегда было численное превосходство в зоне мяча. К тому же при смене владения в полупозициях оставались опорники хозяева Н’Зонзи и Де Росси. За первые 25 минут у команды Гончаренко прошли шесть темповых атак после перехватов и отборов, две из которых завершились опасными ударами Влашича из-за штрафной.

Как правило, адресатом передач становился Влашич, который сразу после приема мяча резал угол и смещался в середину, оставляя за спиной Де Росси.

Лучше всего находил партнера либо Магнуссон, когда «Рома» не реагировала на открытый мяч в его ногах, либо Ахметов. Передачам Ильзата не хватало точности, но это объяснимо: Ахметов был единственным игроком в составе ЦСКА, который постоянно пытался отдавать конструктивные рисковые передачи из средней трети. Одна из них близка к гениальной.

«Рома» воспользовалась слабым контролем полуфлангов ЦСКА

Не очень понятна мысль Гончаренко по организации позиционной обороны своей команды. В начале матча «армейцы» встречали хозяев средним блоком 5-4-1 – в линию полузащиты опускались Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и закрывали полуфланги, а Федор Чалов играл по владеющему мячом сопернику. Разрыв между линиями обороны и полузащиты был довольно значительным, но при игре с пятеркой защитников это не такая большая проблема – крайние центральные защитники должны быть готовы выброситься на перехват.

Против такой тактики ЦСКА у «Ромы» не получалось ровном счетом ничего, но Виктор Гончаренко все равно внес изменение через 15 минут после начала матча. Без мяча Сигурдссон продолжил опускаться в левый полуфланг, а вот Никола Влашич поднялся в первую линию прессинга. Расстановка ЦСКА стала напоминать схему 5-3-2 с мешающим билд-апу «Ромы» Чаловым и Влашичем впереди.



Скорее всего задумка Гончаренко заключалась в том, чтобы добавить интенсивности первой линии прессинга и давать меньше воздуха опускавшемуся помогать билд-апу Де Росси. Но план провалился. В первой линии Влашич стал периодически выключаться из игры, а в середине поля либо появлялись разрывы между игрокаи полузащиты, либо чрезмерно разряжалась зона противоположных фланга и полуфланга. В итоге москвичи не обеспечили давление на игрока с мячом, при этом перестали создавать плотность на границе средней и финальных третях. Винить только Ахметова в первом пропущенном голе не стоит – это коллективная ошибка.

Второй гол – недоработка ориентированных на мяч Облякова и Сигурдссона, допустивших достаточную для проникающей передачи дистанцию. Со второй половины второго тайма Ундер стал чаще пользоваться разрывами между игроками в линии полузащиты и смещаться в полуфланги, а Де Росси предсказуемо не понадобилось много времени без давления, чтобы воспользоваться свободным пространством и разрезать линию полузащиты ЦСКА – именно с передач капитана римлян начались две голевые позиционные атаки команды, из-за ошибок «армейцев» ставшие темповыми.

После третьего пропущенного гола Гончаренко перешел на игру в 4 защитника. Москвичи создали несколько неплохих моментов, хорошо проявил себя Дзагоев, но было поздно: после 50-й минуты матч уже перешел в стадию доигрывания.

Кратко о том, что ещё важно

— все переживали за Илью Помазуна, а он взял и не подвел. На послематчевой пресс-конференции это подтвердил и Виктор Гончаренко. Заменивший Акинфеева вратарь отлично смотрелся на ленточке, совершил несколько нелегких сейвов и точно не виноват ни в одном из пропущенных ЦСКА голов. Единственная претензия – слабая игра ногами. После выносов Ильи «Рома» дважды организовывала очень опасные контратаки;



— добытый в первые 50 минут результат — не только следствие допущенных ЦСКА ошибок. После 20 минут Ди Франческо отошел от изначального плана, стал больше полагаться на средние и длинные передачи и ловить таким образом гостей на разрывах между линиями. Третий гол не исключение: у ЦСКА слишком большой разрыв и отсутствие борьбы в зоне подбора;



— впервые в этом сезоне у москвичей перестали проходить диагонали от Магнуссона на Фернандеса. В первом тайме у исландца несколько раз срывались с ноги передачи, и «армейцы» стали чащи пользоваться средними передачами в соседние вертикальные зоны и больше задействовать Кирилла Набабкина. Во второй тайме ситуация выправилась.



В материале использованы данные InStat.