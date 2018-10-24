Актёр Назаров против болельщиков «Спартака». Безумие продолжается

Творчество может быть подрывным. Не только в масштабе общества, но и на локальном уровне. Пример?

Первое стихотворение Назарова о Каррере привело к отстранению Глушакова и Ещенко, поставивших ему лайк. Прошло чуть больше месяца, и Назаров залил новое послание тренеру «Спартака» (теперь уже бывшему).«Прощай, и Бог с тобой», — написал актёр, и в ответ полилось такое…

Мимо комментариев он не прошёл и начал на них отвечать (местами тоже рифмованными строками). Смотрите, что получилось.

Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/

Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/