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Дмитрий Назаров ответил болельщикам «Спартака» в «Инстаграме»

Дмитрий Назаров
Максим Ерёмин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Актёр Назаров против болельщиков «Спартака». Безумие продолжается
Собрали самый ад.
Футбол / РПЛ

Творчество может быть подрывным. Не только в масштабе общества, но и на локальном уровне. Пример?

Первое стихотворение Назарова о Каррере привело к отстранению Глушакова и Ещенко, поставивших ему лайк. Прошло чуть больше месяца, и Назаров залил новое послание тренеру «Спартака» (теперь уже бывшему).«Прощай, и Бог с тобой», — написал актёр, и в ответ полилось такое…

Мимо комментариев он не прошёл и начал на них отвечать (местами тоже рифмованными строками). Смотрите, что получилось.

Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/
Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/
Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/
Фото: instagram.com/dmitry_nazarov_official/
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