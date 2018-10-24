«Просто так добывать очки мне неинтересно». Правила карьеры Олега Кононова

Олег Кононов редко общается открыто и долго. Даже когда его приглашают на телевидение, он остаётся немногословным — всё по существу, без выражения эмоций. В конце ноября 2016 года уже ушедший из «Краснодара» Кононов в течение полутора часов отвечал на вопросы в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС, и это была редкая возможность послушать его и как тренера, и как человека. Часть из вопросов были ситуационными, а потому ответы на них устарели, но Кононов очень много говорил и о своей философии. А это вещь фундаментальная.

Я зафиксировал его ответы на будущее — тогда он был близок к появлению в ЦСКА, а потому мог потребоваться портретный текст. Текст потребовался спустя два года — теперь тренер максимально близок к работе в «Спартаке».

Грустный день после отставки Карреры. Как «Спартак» его провёл Вторник вышел для красно-белых очень насыщенным на события.

Итак, Олег Кононов говорит напрямую…



… о главной проблеме российского футбола

Многие воспринимают наш футбол как проект, который сегодня начался и завтра закончится.



… о решении стать тренером

Я с детства думал о тренерской работе, но того, что мне дали на курсах, мне бы не хватило. Я должен был саморазвиваться. Саморазвитие — самое важное, что есть в моей карьере. Развиваться при этом надо как в менеджменте, так и в науке. Без науки сегодня нельзя.



… о лимите на легионеров с тренерской точки зрения

Лимит на легионеров не нужен. Некоторые футболисты всегда знали, что они сто процентов будут проходить в состав, это влияет и на управление игрой, и на результат. Я вижу по ходу матча, что один парень не тянет, но я не могу поменять его, потому что он россиянин. Приходится что-то дополнительно изобретать, чтобы сохранить баланс в матче.

… о своей тренерской философии

Я быстро понял, что просто так добывать очки мне неинтересно. Каждый человек должен быть фанатиком своего дела, немного ненормальным, с самого детства. Я не добился чего-то как игрок и поставил перед собой цель добиться как тренер.



… о Галицком

Сергей Николаевич редко принимает решения сам — только такие, какие принять может только он. Всё разделено на департаменты. Он всегда подчёркивает, что проигрывают не только команда и главный тренер, но и все, включая менеджерский состав.



… о стоп-словах

Слово «безусловно» хочу от себя убрать, оно неверно.



… о своём тогдашнем тренерском штабе

С большим уважением отношусь как к Тихонову, так и к Шалимову. Помощник — это в первую очередь работа с игроками, индивидуальная, на футбольном поле и вне поля. Каждый тренер должен был работать со своими: Тихонов — с нападающими, Шалимов — с полузащитниками, а я должен был это всё контролировать.

… о том, к чему нужно стремиться

В «Челси» четыре аналитика, два из них — по физподготовке. Тренировка заканчивается, и всё сразу готово для тренера. То же самое и в академии. С 15 лет с командами работают шесть аналитиков. Такого ни в одном нашем клубе нет.



… о том, как исправить положение в перерыве

Мой первый метод: меньше говоришь о конкретных индивидуальных ошибках, больше — о том, как играть во втором тайме. Второй метод: заходишь, конкретно наезжаешь и спрашиваешь, что это вообще было. И всё, на этом замолкаешь.



… о способах сбить напряжение

Психологически очень сильно устаёшь после игр. Игра заканчивается, и никто не спит до семи утра. Даю в таких случаях себе возможность уединиться, поспать побольше. Лучший способ справиться со стрессом — в общении. И в самой работе.



…о том, почему он не всегда выглядит открытым для общения

Тренер не должен быть открытым с прессой. Некоторые высказывания надо давать сухо.



… о том, как развивать молодёжь в больших клубах

С одной стороны, лучше, когда молодой футболист играет против мужчин. С другой стороны, всегда надо думать: а куда это выведет? Здесь уже больше работа менеджеров: нужно грамотно отдавать игроков в аренду, договариваться о сотрудничестве.



… о своём понимании профессии

Тренер должен всегда зажигать.