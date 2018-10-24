«Я не змея. Плохие вещи унесу с собой». Благородное прощание Карреры

На пресс-конференции был дикий аншлаг. Собрались журналисты из всевозможных изданий, не только спортивных, и было изначально понятно, что разговор не получится вывести на глубокие и конкретно футбольные темы, ковыряться в тактике, искать истинную причину плохих результатов.



Да и вступительное слово самого Карерры сразу же задало тон общению и дало понять: он не собирается выносить сор из избы и ругаться. Он, пребывающий в отличном настроении и постоянно улыбающийся, приехал, чтобы красиво и благородно проститься, всех поблагодарить и оставить о себе добрую память.



Он предстал таким же Каррерой, как и всегда на публике. Наверное, этого следовало ожидать.

Спасибо, Массимо, за всё! Но так будет лучше Банальные слова, но они абсолютно умеcтны в данной ситуации.

Вступительное слово. «Я был готов работать дальше, но всем спасибо»

— Я кое-что подготовил и даже написал на листке, — начал Массимо. – Знаете ведь: память с годами подводит.



Прежде всего хотел бы напомнить, что провёл в «Спартаке» 2,5 года. Это было замечательное время, мой первый опыт работы главным тренером. Я сумел передать команде многое. «Спартак» не выигрывал чемпионство 16 лет, я же привёл его к победе. Это обстоятельство останется в моей душе навсегда. Приятно, что удалось доставить такую радость болельщикам.



Второй сезон я начал с победы в Суперкубке, который клуб не выигрывал никогда. Считаю итог своей работы положительным. Конечно, были взлёты и падения, как и всегда в футболе. В этом году, несмотря на все проблемы, мы всего в одном очке от первого места – от нашей цели (видимо, имелось в виду всё-таки второе – и попадание в Лигу чемпионов. — Прим. ред.). Так что я был готов работать дальше.



А теперь перейдём к благодарностям. Первая –Леониду Федуну. Он поверил в меня как в тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, что тренировал «Спартак». Это большая честь, и за неё я всегда буду благодарен господину Федуну.

«Отпускать соперника надо только когда он умрёт». О чём говорил Массимо Каррера Правила футбола бывшего главного тренера «Спартака» — в его ярких высказываниях.

Затем хотел бы поблагодарить клуб, весь его аппарат, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам. За эти 2,5 года они сделали всё, дали всё, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет.



Мне вчера было очень приятно было поужинать с ребятами. Я их поблагодарил, они способствовали получению мной тренерского и человеческого опыта. Обязан им многим. Сумел передать какие-то ценности. Может, даже не столько футбольные, а личностные. Ведь каждого игрокам нужно оценивать сначала как человека.



Как тренер, я всегда старался быть лояльным, искренним, честным со всеми. Всегда любил всех, кто со мной работал и играл. Независимо от их роли. Да, в жизни ты сталкиваешься иногда с людьми, которые не соответствуют твоим представлениям, но я всегда всех любил. Независимо от того, чем они занимаются.

Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались ЛЖИВЫМИ. Стыдиться, возможно, стоит им – того, кем они являются. Это не моя проблема. Я же буду всё равно благодарен. Наши игроки всегда останутся в моём сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе «Спартака», так и других команд, если они куда-то перейдут.

Благодарю всех врачей, массажистов, администраторов — всех. Спасибо особое Джанлуке Риомми, людям, которые способствовали тому, что я попал в клуб. Благодарен сотрудникам базы — с ними я чувствовал себя как дома, меня баловали, занимались со мной! Моя благодарность нашему первому болельщику — Вагиту Алекперову. Благодаря его поддержке будущее «Спартака» будет замечательным! Желаю ему больших успехов, он этого заслуживает.

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И мой особый акцент. Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака»! Когда меня назначили тренером, прошла встреча с фанатскими организациями. Я увидел в глазах ребят, что они желают. Конечно, победы важны, но ещё важнее для болельщиков — видеть КОМАНДУ. Команду, которая борется на поле и делает всё возможное, чтобы победить. Ведь всё на поле решают сантиметры. От души благодарю наших болельщиков. Хотел бы обнять их всех! Обнять каждого из них! Хотел бы встретиться с ними как-то вечером и посидеть, отпраздновать. Да, мы расстаёмся с ними… Но я был одним из главных долгожителей среди тренеров «Спартаке», и это их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Они навсегда останутся частичкой меня, до конца моих дней. В моём сердце навсегда!



Благодарю группу организованных болельщиков — «Фратрию», она поддерживала нас голосом своего хора. «Спартак» остаётся «Спартаком», и он нуждается в такой поддержке. Когда мы играли на выезде, такое ощущение, что я оказывался дома. Они сопровождали нас в гостинице, в аэропорту, способствовали нашим победам. Не знаю, есть ли другая команда, которая может похвастаться такими фантастическимипоклонниками.



Особое почтение тренерам других команд, ведь они принимали меня на своих стадионах, хорошо ко мне относились. Благодарность всем москвичам. Сначала они показались мне холодными и отстранёнными, но со временем я понял, что это страстные и искренние люди. Этого города мне будет не хватать, он будет в моём сердце!



Ещё желаю скорейшего выздоровления болельщикам ЦСКА, пострадавшим вчера Риме.

Игроки «Спартака» благодарят Карреру. Массимо отвечает Спойлер: записями в социальных сетях отметились даже сосланные итальянцем в дубль Глушаков и Ещенко.

О руководстве

Далее началась рубрика «вопрос-ответ». Сразу же пошли вопросы-намёки об отношениях с руководством, но Каррера, опять же, не произнёс ни одного дурного слова. Напротив, у него всё было великолепно, и у него нет ни единой претензии.



— Кто стал инициатором пресс-конференции? Вы, клуб?

— Я высказал пожелание обратиться ко всем не через «Инстаграм», а вживую, поблагодарить от всего сердца людей за эти 2,5 потрясающих года. Такие встречи должны быть организованы не с двумя-тремя журналистами, а со всеми, чтобы я смог передать им мои чувства. Это была моя инициатива.

— Ещё вы поблагодарили руководство. А вы чувствовали поддержку от него в последние месяцы турбулентности?

— Она всегда была. Естественно, тренер напрямую связан с результатами команды. И когда президент или клуб недоволен выступлениями, у него есть право принять решение, которое, как они считают, будет полезно для клуба. Так происходит не только в футболе, но и в жизни.

— Обратили внимание, как «Спартак» простился с вами? Клуб опубликовал фотографию стадиона вместо вашей…

— (Удивляется и смеётся.) Нет, не обратил. Может, я просто плохо выглядел на их снимках! И действительно нужно было опубликовать фотографию стадиона.



— Была информация, что вице-президент Измайлов предложил вам посетить матч «Спартака» и попрощаться с болельщиками, но вы отказались. Почему?

— Измайлов сказал мне об этом позавчера, но когда был расторгнут контракт, я подумал, что принадлежу уже к прошлому «Спартака», и не считаю, что вправе мешать новому тренеру. Конечно было бы приятно вновь увидеть любовь болельщиков, но, возможно, как-нибудь потом. Не хочу мешать новому тренеру, поймите меня правильно.

— В начале пресс-конференции вы очень тепло отозвались о Федуне. А можете поподробнее рассказать, что он за человек? Болельщики думают, что с ним у клуба нет будущего.

— У меня были прекрасные отношения с Федуном. Могу сказать ему лишь спасибо за всё. Он поверил в меня, дал возможность, принял сначала как помощника Аленичева, а потом и как главного. Когда я его увижу, буду постоянно благодарить его.



— Вы сегодня говорили, что тренеров любят за результат. Три поражения подряд для «Спартака» — это проблема. Но на другой чаши весов — чемпионство первое за 16 лет. Как считаете, вас уволили из-за результата или все-таки есть другая причина?

— С моей точки зрения — из-за отсутствия результата. Ты не можешь годами повторять — вот, я победил в чемпионате, Суперкубке. Думаю, случилось всё из-за поражений. Но если это не так, следует задавать вопросы кому-то другому, а не мне. Я могу говорить только про результат.

В прошлом году, несмотря на все проблемы, мы могли победить в Кубке, в чемпионате, но по ряду причин, которые я не хочу перечислять сейчас, не удалось. Может, я виноват. В клубе результаты сочли неудачными. Что я могу теперь к этому добавить?



— Полностью ли с вами рассчитались по деньгам?

— Да-да! Завтра я уже могу тренировать новую команду, свободен от обязательств. Если предложат, я готов.

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О Глушакове, Ещенко и Назарове

И здесь Каррера тоже обошёлся без горячих подробностей. Лишь признался, пусть и не с первого раза, что причиной ссылки в дубль двух футболистов всё-таки стал лайк в «Инстаграме».



— Вы вчера пообедали с игроками. Все заметили, что не было Глушакова. Знаете почему? И можете закрыть эту историю, почему Денис был сослан в дубль?

— Спасибо большое за этот вопрос, наконец-то я в последний раз скажу об этом. Да, Глушакова не было вчера на ужине. Ещенко был, а Глушакова — нет. У меня не было ни с кем проблем, тем более с тем, кого будем называть капитаном. В первый год я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не с моей стороны, а с его. Себя не считаю виновным в этом. Его отправка из первой команды никак не связана с лайками или с тем, нравится он мне или нет. Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Много-много моментов. Но, поскольку я не змея, всё это унесу с собой. Для меня это просто будет уроком на будущую жизнь.



— Вы нашли тёплые слова в «Инстаграме» для Ещенко, хотя тоже его отстранили в дубль. Что случилось в его случае?

— К сожалению, лайк, который они поставили вместе с Глушаковым, это было действительно не очень корректно. Естественно, я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но поскольку они ошиблись вдвоём, оба и поплатились.



— Знаете такого болельщика «Спартака», как актёр Дмитрий Назаров? Что бы ему сказали, если встретили?

— К сожалению, не имел чести встретиться с ним и познакомиться. Но если за ним действительно следят болельщики, значит, он интересен им. Это не моя проблема, что он пишет в «Инстаграме».

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О болельщиках

— Вы сказали много тёплого о болельщиках. Наверное, уже слышали про заявление «Фратрии», которая поддерживает вас, протестует против увольнения и требует объяснений. Как отнеслись к этому?

— Я уже говорил: мне очень приятно, что меня уважают болельщики. Могу сказать, что я делал свою работу, вкладывая в неё сердце. Всегда работал в интересах клуба, ни в коем случае не против них. Надеюсь, своими эмоциями я хотя бы частично отплатил болельщикам за эту поддержку. Всегда стремился быть самим собой, оставлять хорошую память, где бы ни работал.



— Многие фанаты пишут, что они отказываются ходить на стадион после вашего увольнения. Что ответите им?

— Я могу сказать им: если вы болеете за «Спартак», то вы должны ходить на «Спартак» и болеть за него. Клуб — в сердце. Игроки и тренеры приходят и уходят, а команда остается. Так что вы должны ходить на стадион!



— Если не хотите приходить на следующий матч, может, хотите провести встречу с болельщиками где-то ещё? Может, на Красной площади?

— Я хотел бы это сделать. Подумаю над этим, спасибо за рекомендацию. Было бы здорово встретиться с болельщиками на Красной площади!

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О Рианчо и других тренерах

— Что порекомендуете своему сменщику на посту главного тренера «Спартака»?

— Прежде всего пожелаю ни пуха ни пера! Больше мне нечего ему сказать (смеется).



— Рианчо, назначенный временно исполняющим обязанности, способен стать таким же любимцем болельщиков и хорошим тренером?

— Повторю, нас любят за результат. Не потому что мы блондины или брюнеты. И не за то, что у нас голубые глаза. А за результат. Поэтому он может проделать такой же путь.



— Вы добились успеха в России, хотя ваши более именитые коллеги — например Луческу и Манчини — этого сделать не смогли. Что бы порекомендовали приезжающим коллегам?

— Не могу сказать! Не раскрою секреты, иначе у меня уведут работу из-под носа (смеется). Но вообще везде разные культуры, нужно адаптироваться, это происходит с любым тренером, который уезжает в другую страну. Нужно время, чтобы привыкнуть, и после этого всё пойдет.



— Как оцените работу российских тренеров? У кого-нибудь чему-нибудь научились?

— Я всегда у всех чему-то учусь. Нужно это делать. Ты смотришь матч четвертого дивизиона или мини-футбол, все равно чему-то учишься. Скажу, что я являюсь свидетелем мощного роста российского футбола, что видно хотя бы по национальной сборной. Команды становятся более организованными, играют в разных стилях. Есть игроки, которые заслуживают большего внимания в Европе.



— Спаллетти на одной из пресс-конференций в Санкт-Петербурге сказал: «Знаю, что в зале есть журналисты, которые стреляют в спину». Для вас в России были такие же люди из СМИ?

— Они были, есть и будут. Не только в футболе, но и в политике. Это часть игры. А правила нужно принимать. Принял — и пошёл дальше. Мне приятно, когда журналисты говорят душевно и хорошо. Да и вообще, плохо или хорошо ли — главное, чтобы о тебе говорили. Значит, ты этого заслуживаешь.

О будущем

— Где собираетесь работать дальше?

— До 7-8 ноября пробуду в Москве, буду расслабляться и наслаждаться городом. Потом уеду, ведь мой дом в Бергамо. Возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить с себя накопленный груз. Время в «Спартаке» было напряжённым. Быть тренером — это всегда стресс. Даже когда спишь, в голове крутятся разные мысли. Нужно всё это стряхнуть. Потом посмотрим: если у какой-то команду появится серьёзное стремление привлечь меня, я его рассмотрю. Даже если этот клуб будет из России. Почему нет?



— Многие тренеры в период творческой паузы становятся аналитиками. Не хотите сейчас писать футбольные колонки или комментировать?

— Нет, к сожалению, это никогда не произойдёт. Мне нравится футбол, но, поскольку я был игроком и тренером, судить о других никогда не нравилось. Часто невозможно сказать правду. Предпочитаю просто ходить на футбол и болеть, но не комментировать матчи. Да и вообще мне это не нравится.

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О молодёжи

— Я очень рад и горд теи, что дал четверым ребятам из академии 1998 года рождения дебютировать в чемпионате и Лиге Европы. Это очень важно. Важно, когда тренер верит в молодёжь, если она этого заслуживает. Думаю, этих ребят ждёт хорошее будущее.



— У них есть шансы заиграть в Европе?

— На мой взгляд, потенциал действительно хороший. Разумеется, имтребуется время, как и всем. Если ты хочешь, чтобы у тебя росла молодежь, нужно понимать, что результаты команды не всегда будут хорошими. Молодые могут ошибаться. Но если ты ставишь на них и хочешь, чтобы эти люди заиграли, только выйдя из академии, нужно иметь мужество подождать и защищать их, ведь им нужен опыт. Необходимо быть последовательным и терпеливым.

О любви к России и остальном

— Можете подвести итог и назвать два матча «Спартака» при вас – лучший и худший?

— Вообще, я помню только хорошее. Плохое пусть идёт в архив. Но давайте. Лучший, канонический матч — с «Севильей». Это был волшебный вечер для болельщиков. Худшее поражение — «Ливерпуль». Это два экстремальных противоположных состояния.



— Где вы выучили настолько хорошо русский язык, чтобы так красиво писать игрокам пожелания в «Инстаграме»?

— Вообще я действительно его учил, хоть он и сложный. Что-то могу сказать. Но в случае пожеланий – есть такая чудо-вещь, как онлайн-переводчик.



— Что сказали своей дочери, которая развела деятельность в «Инстаграме» и оставила комментарий на странице Глушакова? Это не цирк?

— Может, это и цирк, но они мои дочери. А дочери всегда защищают папу! Плюс, по-моему, там не было ничего оскорбительного, больше похоже на шутку.



— В Москве итальянцы оставили большой след. Например, именно архитекторы из этой страны строили многие исторические здания. Какое понравилось больше всего вам? И какое блюдо приготовить болельщикам, если они как-нибудь вечером хотят вспомнить вас?

— Блюд очень много! Особое — спагетти карбонара. Пусть они его приготовят именно так, как готовят итальянцы. Что касается памятников, я повторю, что Москва — очень красивый город, здесь ты можешь обнаружить очень много интересного, куда бы ни пошел. Действительно сожалею, что нужно уезжать. Но если даже я не вернусь сюда в Россию в качестве тренера, всё равно буду приезжать сюда к друзьям. Я не говорю вам «Прощай!».