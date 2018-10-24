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«Брюгге» — «Монако» — 1:1, 24 октября 2018. Головин сделал голевую передачу

Александр Головин
Анатолий Романов
Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images
Головин играет всё лучше. Но у «Монако» всё очень плохо
Россиянин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов за «Монако».
Футбол / Лига чемпионов

Чемпионат

«Монако», о котором в последние годы говорили исключительно в восторженных тонах, начал нынешний сезон ужасно. В чемпионате команда выиграла в первом туре (11 августа) и на этом остановилась. Следующие 9 туров опустили её на предпоследнее место.

Лига чемпионов

И здесь у монегасков всё плохо. Домашнее поражение от «Атлетико» со счётом 1:2, затем — разгромное в Дортмунде (0:3). Два подряд матча с «Брюгге», также проигравшим оба раза, давали «Монако» возможность вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

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Анри

Провальный старт повлёк за собой отставку главного тренера монегасков Леонарду Жардима. Его сменил знаменитый Тьерри Анри. Это был второй матч француза у руля «Монако» и первый в Лиге чемпионов.

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Головин

Уже было немало мемов на тему того, что Головин шёл в самый перспективный клуб Европы, а пришёл непонятно куда. Но игровое время россиянин получает, он всё чаще выходит в основе — и это главное. Начало сезона Александр пропустил из-за травмы, а сейчас на его счету пять матчей в чемпионате (три в старте) и одна голевая передача. В Лиге чемпионов Головин сыграл 77 минут в провальной игре с «Боруссией».

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Первый голевой пас в Лиге чемпионов

На 32-й минуте Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, который умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Правда, «Монако» вёл в счёте всего семь минут — Уэсли сравнял счёт.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
24 октября 2018, среда. 19:55 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 – Силла – 31, 1:1 – Уэсли – 39

Второй тайм

Во втором тайме Александр был менее активен, чем в первом. Да, собственно, как и весь «Монако». «Брюгге» играл лучше и создал немало моментов. Головин запомнился несколькими моментами.

На 56-й минуте он здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от защитника мяч прилетел в руки голкиперу.

На 72-й минуте после удачного рикошета мяч отлетел к россиянину на правом краю чужой штрафной, после чего Александр пробил в ближний угол ворот — надёжно сыграл вратарь.

Ближе к концу матча Головин фактически играл второго форварда.

Вывод

Головин всё больше осваивается в новой команде, всё чаще берёт игру на себя, всё лучше двигается. И, как следствие, получает всё больше игрового времени. Но у «Монако» всё по-прежнему очень плохо.

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