Головин играет всё лучше. Но у «Монако» всё очень плохо

Чемпионат

«Монако», о котором в последние годы говорили исключительно в восторженных тонах, начал нынешний сезон ужасно. В чемпионате команда выиграла в первом туре (11 августа) и на этом остановилась. Следующие 9 туров опустили её на предпоследнее место.

Лига чемпионов

И здесь у монегасков всё плохо. Домашнее поражение от «Атлетико» со счётом 1:2, затем — разгромное в Дортмунде (0:3). Два подряд матча с «Брюгге», также проигравшим оба раза, давали «Монако» возможность вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

«Монако» провалил начало сезона. Что не так с клубом Головина? Одна победа в 11 матчах. Разбираем проблемы.

Анри

Провальный старт повлёк за собой отставку главного тренера монегасков Леонарду Жардима. Его сменил знаменитый Тьерри Анри. Это был второй матч француза у руля «Монако» и первый в Лиге чемпионов.

Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин Француз не стал начинать с низов.

Головин

Уже было немало мемов на тему того, что Головин шёл в самый перспективный клуб Европы, а пришёл непонятно куда. Но игровое время россиянин получает, он всё чаще выходит в основе — и это главное. Начало сезона Александр пропустил из-за травмы, а сейчас на его счету пять матчей в чемпионате (три в старте) и одна голевая передача. В Лиге чемпионов Головин сыграл 77 минут в провальной игре с «Боруссией».

Каким вышел первый матч Головина при Анри Отменённый гол и травма у Фалькао, ляп своего вратаря, удаление партнёра, упущенный шанс забить.

Первый голевой пас в Лиге чемпионов

На 32-й минуте Головин приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и отдал классную передачу низом в чужую штрафную на Мусса Силла, который умело пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Правда, «Монако» вёл в счёте всего семь минут — Уэсли сравнял счёт.

Второй тайм

Во втором тайме Александр был менее активен, чем в первом. Да, собственно, как и весь «Монако». «Брюгге» играл лучше и создал немало моментов. Головин запомнился несколькими моментами.

На 56-й минуте он здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от защитника мяч прилетел в руки голкиперу.

На 72-й минуте после удачного рикошета мяч отлетел к россиянину на правом краю чужой штрафной, после чего Александр пробил в ближний угол ворот — надёжно сыграл вратарь.

Ближе к концу матча Головин фактически играл второго форварда.

Вывод

Головин всё больше осваивается в новой команде, всё чаще берёт игру на себя, всё лучше двигается. И, как следствие, получает всё больше игрового времени. Но у «Монако» всё по-прежнему очень плохо.