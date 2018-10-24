Каррера, Глушаков и лжецы. Откровения нового тренера «Спартака»

За одну пресс-конференцию мы поняли, чем исполняющий обязанности главного тренера Рианчо отличается от Карреры – он вряд ли будет говорить слова, которые будет приятно слышать людям.

— Вы по-прежнему собираетесь использовать тактику 4-3-3? – первый вопрос был о футболе. – И не чувствуете ли ответственность за то, что она пока не работает?

— Касаемо системы: мы продолжим использовать тактику, потому шлифовали её в течение трёх месяцев. Не вижу смысла что-то менять и даже объясню её необходимость, — сказал Рианчо то, чего мы так ждали от Массимо – слов о тактике. — В прошлом году «Спартак» закончил сезон на 12-м месте по пропущенным мячам. Нужно было усилить центр поля, чтобы пропускать как можно меньше. И нам действительно забивали меньше всех, правда, и у нас не получалось отличаться, хоть моменты и создавались. Но дело даже не в строящейся системе. Были другие проблемы.

Слева направо: Леонид Трахтенберг, Роман Ерёменко и Рауль Рианчо Фото: «Чемпионат»

— Например, отсутствие Глушакова и Ещенко?

— Могу сказать, что сейчас они игроки «Спартака», которым клуб платит деньги. У этих игроков есть потенциал, чтобы играть, и я буду их использовать.

— Тогда почему их нет в Шотландии, если Наиль Измаилов сообщал об их поездке?

— Глушаков, Ещенко, Роша и ещё семь игроков остались на базе. Мы приняли это решение, потому что в понедельник игра с «Рубином», и у нас будет определённая ротация. Всё дело в том, что Глушаков и Ещенко вернулись в команду только недавно, и им необходимо получить нужный ритм. Мы думаем не только о завтрашнем матче, но и о следующих играх. Они члены основного состава.

— Вы понимаете, что лично ваши шансы превратиться в главного тренера «Спартака» теперь ниже нуля?

— Не очень понимаю ваш вопрос, — ответил Рианчо.

— Имеем в виду ваш ответ на ваши слова в интервью: «Когда приходил в клуб, то меня спросили, готов ли я возглавить «Спартак» в случае чего. Ответил, что да». Фанаты могут этого не понять.

— Главный вопрос я задал игрокам позавчера: «Готовы ли они меня видеть меня на этой должности в ближайшее время и могу ли я им чем-то помочь»? И я за свое кресло не держусь, находясь здесь только потому, что игроки ответили: «Да».

— Сейчас фанаты «Спартака» в Москве после пресс-конференции Карреры оскорбляют руководителей и игроков клуба. Понимаете, что завтра это может коснуться и вас?

— Если болельщики организуют акцию против меня, то это будет, прежде всего, акция против «Спартака». В клубе работает много людей и мы все часть «Спартака». Люди уходят, а клуб и его история остаются. Историю забывать нельзя. Но нужно смотреть в будущее. И сейчас я хочу попросить у болельщиков одного: «Вы можете меня критиковать, но я исполняю обязанности тренера. Но поддержите тех футболистов, которые выйдут на поле. У нас много молодых ребят, они находятся в руках болельщиков – фанаты могут как угробить их карьеру, так и помочь им вырасти. Так что, повторю, обо мне можно говорить что угодно, но не трогайте их.

Открытая тренировка «Спартака» Фото: «Чемпионат»

В этот момент пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг попросил перевести внимание на Романа Ерёменко.

— У нас телефон был раскалён, потому что все хотели слышать Рому. А теперь что, не замечаете? – говорил Трахтенберг. И Ерёменко получил свою порцию вопросов.

— Как вы ощущаете себя в той ситуации, которая сложилась вокруг клуба, и к чему хотите призвать фанатов?

— Я жду этого большого матча на этом легендарном стадионе. Давно не играл в еврокубках, — Ерёменко говорил медленно и подбирая слова. — Фанатам могу сказать только то, чтобы они нас поддерживали, а мы будем отдаваться своему делу полностью. Конечно, сейчас сложилась такая ситуация, но мы вместе можем её исправить.

— Вы уже успели почувствовать, что давление на «Спартак» несравнимо больше, чем на любой другой клуб в России?

— У меня и так было давление, я не играл два года. Я готовился к матчу и даже не думал о том, что происходит. За последние дни очень много пишут про «Спартак», но наше дело играть, — вздыхал Роман и получил вопрос, который всех интересует.

— Болельщикам нравится ваш футбол. Если забьёте несколько мячей в ближайших матчах и получите предложение о продлении контракта от клуба – будете рады и согласитесь?

— Я сейчас об этом не думаю, просто готовлюсь к каждой игре. Сейчас я думаю только о том, как выходить на поле и играть.

По словам Ерёменко стало ясно, что с его будущим в «Спартаке» и близко ничего не ясно.

Оставалось спросить у Рианчо о том, что ещё долго будут обсуждать.

— Почем вас не было на прощальном ужине Карреры?

— Не поехал туда, так как меня не пригласили, но проблем с Каррерой нет. В чём-то мы соглашались, в чём-то спорили — это нормально. Я даже спросил, нужно ли мне показываться на ужине, но мне ответили, что там должны быть только футболисты.

— Массимо назвал некоторых футболистов лжецами. Не боитесь, что столкнётесь с ними уже завтра?

— Нет. Все футболисты «Спартака» и наша команда – замечательные! Я могу сказать это на весь мир. Много где поработал, но такого коллектива, в первую очередь по человеческим качествам, видеть не доводилось. И хочу вам напомнить, что помимо того, что они замечательные парни, они ещё и выиграли чемпионат России. Они и только они это сделали!

Лучше закончить первую пресс-конференцию было нельзя.

P.S. Вопреки заявлениям о том, что менеджеры клуба сегодня днём проводили переговоры с Олегом Кононовым, Наиль Измайлов и Сергей Родионов прилетели в Глазго и присутствовали на открытой тренировке перед матчем с «Рейнджерс». Первую игру Рианчо в «Спартаке» они будут наблюдать с трибун уже завтра.