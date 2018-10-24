Не стоит нападать на Дриусси. В этом сезоне он играет хорошо

Чего только не скажут в сердцах о своей любимой команде её преданные болельщики! Особенно после поражения. Там, где равнодушный к команде человек будет высказываться сдержанно и объективно, страстный поклонник выдаст на гора весь набор цензурных и нецензурных эпитетов, краткое содержание которых сводится к крылатому: «Шеф, всё пропало!»

Вот, например, Михаил Боярский, которого без зенитовского шарфика уже и представить себе невозможно, говоря о поражении «Зенита» от московского «Динамо» почти всю вину за него свалил на Себастьяна Дриусси. Назвал его непрофессионалом, с которым нужно прощаться. Радикально. Дриусси, конечно, наломал дров в Химках, но не стоит забывать, что парню всего 22 года. И мало кто может упрекнуть его в том, что играет он без «огня в глазах», о котором у нас все так любят поговорить. Мэтр отечественного кино не может справится с эмоциями (и это нормально для футбола), вот и молодой игрокй, которому не меньше, чем болельщикам «Зенита» хотелось отпраздновать в Химках победу, не смог.

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проиграли в один день. Есть ли закономерности? Главная тема российского тура.

На холодную голову Дриусси всё осознал и извинился. Аргентинцы – они вообще такие. Неистовые. Может потому именно они и танго придумали – как один из способов обуздать свой горячий темперамент. Вообще многие футболисты из Латинской Америки, поигравшие на родине и перебравшиеся затем в Европу, удивляют своей горячностью на поле. Уругваец Луис Суарес вообще кусается, так ему обидно проигрывать в каждом конкретном моменте. Неспортивно, что и говорить, но при этом никто же не умаляет футбольного таланта уругвайца.

А ведь Дриусси, кстати, когда его «Зенит» ещё только покупал, многие эксперты как раз с Суаресом сравнивали. За «кусачесть» – не в прямом, конечно, смысле, исключительно в футбольном. Да и сам Дриусси говорил, что именно у Суареса учился игре в чужой штрафной. Неизвестно, продолжает ли зенитовский аргентинец по-прежнему просматривать видео игр Суареса, но то, что в этом сезоне Дриусси прогрессирует, говорит сухая статистика.

За 14 матчей во всех турнирах точность передач аргентинца – почти 80%, 71 выигранное единоборство при 19 проигранных, 33 удачных отбора при действиях в обороне и 29 перехватов мяча, 7 голов и 6 голевых передач – вполне себе хорошие цифры. В «Зените» Дриусси вообще лидер по числу ударов во воротам за 90 минут – по статистике у него их в среднем 3,4, а в РПЛ аргентинец занимает по этому показателю пятое место. С точки же зрения качества передач под удар, Дриусси вообще лучший в РПЛ. Именно аргентинца болельщики «Зенита» назвали лучшим игроком команды в сентябре.

Да и эмоции свои аргентинец всё же старается на поле конвертировать в полезные для команды действия, а не в споры с арбитром или нарушения. За 10 туров РПЛ футболист получил всего 3 жёлтые карточки, две из которых случились как раз в матче с «Динамо». А первую аргентинец схлопотал в матче с «Локомотивом», где эмоции зашкаливали у всех. Если помните, «железнодорожнику» Дмитрию Тарасову вообще хватило 4 минут, чтобы нафолить на удаление. Мудрый Юрий Сёмин тогда заметил, мол, у каждого бывают неудачи. На Диусси, кстати, фолили 16 раз в 14 сыгранных в этом сезоне официальных матчах.

В одном прав знаменитый болельщик «Зенита»: не совладав с эмоциями в матче с «Динамо», Дриусси добавил головной боли Сергею Семаку при выборе стартового состава на следующую игру РПЛ. В которой команде опять придётся встречаться с клубом из нижней части турнирной таблицы. Последние игры показывают, что «Зениту» в таких противостояниях приходится непросто. И отсутствие на поле Дриусси, ставшего важным звеном атаки сине-бело-голубых, задачу тренера только усложняет на фоне других игровых проблем.

С другой стороны, как любил говорить предшественник Семака на посту главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, если бы на футбольном поле никто не совершал ошибок, все матчи заканчивались бы со счётом 0:0. А такой футбол нам явно не нужен.