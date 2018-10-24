Сотни болельщиков, плачущая жена и ОМОН. Что окружало пресс-конференцию Карреры

Новость о том, что Массимо Каррера собирается дать пресс-конференцию днем в среду, вызвала огромный ажиотаж как у журналистов, так и у болельщиков. За час до начала в холле МИА «Россия сегодня» уже собралась толпа представителей СМИ. Фанаты «Спартака» тоже были рядом – прямо у входа в здание. Противный едкий дождь и холод для закалённой публики, как известно, никогда не были помехой.

«Мы пришли сюда сказать спасибо, а ждать Карреру не холодно – мы 16 лет ждали, так что три часа – не проблема», — говорили люди ещё до начала пресс-конференции. Ждать им и правда пришлось долго – желающих послушать бывшего тренера «Спартака» пришло столько, что людям в зале просто не хватало места, а вопросов у всех накопилось достаточно.

«Я не змея. Плохие вещи унесу с собой». Благородное прощание Карреры Бывший главный тренер «Спартака» вновь предстал чемпионом по пресс-конференциям, избежав дурных слов и выноса сора из избы.

Кто-то ждал, что Каррера сегодня снимет маски и наконец-то расскажет, что же произошло между ним и Денисом Глушаковым, не было ли конфликтов с руководством клуба, пожалуется на непрофессиональное «прощание» с тренером в публичном пространстве. Но первыми же словами тренер, который появился в зале в красно-белых, «спартаковских» (он сам охарактеризовал их так!) очках, остался верен себе. Он поблагодарил всех, начиная от Леонида Федуна, Наиля Измайлова и болельщиков, и заканчивая работниками склада в Тарасовке.

На словах благодарности семье жена Массимо — Пинни, которая тоже присутствовала в зале, немного расплакалась. Позже она скажет, что не ожидала такой любви к её мужу от болельщиков клуба: «Для меня это большой сюрприз, ведь это первое место его работы в качестве главного тренера».

Любовью и добротой была пропитана и атмосфера в зале. Даже достаточно острые вопросы об отношениях с руководством Каррера мастерски переворачивал в шутки. Он словно оправдывал клуб, говоря, что фотографию стадиона в заявлении пресс-службы о его отставки поставили только потому, что он просто плохо выглядел на снимках. Уйти от всех неприятных тем до конца все-таки не вышло, но и это вряд ли входило в планы итальянца. На вопрос об отстранении Глушакова Массимо все-таки ответил, но, в очередной раз сделал это изящно, лишь немного пролив свет на фигуру капитана «Спартака», не вдаваясь в подробности.

Пресс-конференция, кажется, задумывалась Каррерой именно как тёплое прощание, а не разговоры о футбольной тактике и отношениях внутри клуба. Каррере успели предложить работу аналитиком, в очередной раз расспросить про итальянскую еду и итальянские памятники в Москве, русский язык… Были, конечно, и более-менее спортивные вопросы: о российских тренерах, перспективах российского футбола и спартаковской молодежи. Лишь в его ответе о молодых футболистах можно было заметить небольшой упрек в адрес руководства клуба: «Я очень рад и горд, что дал четверым ребятам из академии дебютировать в чемпионате и Лиги Европы. Это очень важно, когда тренер верит в молодежь, если она этого заслуживает. Но если ты хочешь, чтобы у тебя росла молодёжь, нужно понимать, что результаты команды не всегда будут хорошими. Необходимо быть последовательным и терпеливым».

Нашлось место и лёгкой ностальгии Каррера снова вспомнил лучший, по его мнению, матч в «Спартаке», когда красно-белые в Москве разгромили «Севилью». О худшем тренер говорить не особо хотел, но все-таки назвал поражение от «Ливерпуля» в последнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Последняя пресс-конференция Карреры в России. Как это было Итальянец ответил на все вопросы журналистов.

В конце Массимо даже сказал спасибо журналистам за то, что те так долго его терпели, а ведущий пресс-конференции объявил о начале автограф-сессии. Всё было сделано идеально, многим стоило бы поучиться у Карреры в том, как нужно заниматься пиаром, создавать образ идеального тренера, при этом оставаясь искренним и незлопамятным.

Фотографировался и раздавал автографы Каррера около часа. За это время к въезду на территорию информационного агентства подошло больше сотни спартаковских болельщиков, которые в режиме liveследили за пресс-конференцией и ждали своего кумира. Кажется, в современной истории «Спартака» не было такого героя, как Каррера. При этом других героев-современников Карреры собравшиеся забыли быстро – начали развлекать себя нецензурными зарядами в адрес капитана Глушаковаи руководства клуба.

Хотя большинство, конечно, собралось здесь не для того, чтобы кричать о Денисе. Буквально каждую машину, выезжающую из-за ворот организации, болельщики встречали запомнившимися всем словами: «Atutti! Avanti! Massimo Carrera». Кажется, случайным водителям ещё никогда не уделялось столько внимания.

Конечно же, Каррера вышел. Получился этот выход к болельщикам скомканным – тренера взяли в кольцо бойцы ОМОНа, поэтому дать автографы Массимо успел лишь нескольким людям. Каррера попрощался с болельщиками через пять минут, но, кажется, никто не расстроился.

Через минуту автомобиль итальянца уже выезжал из-за ворот информационного агентства. Болельщики, на сей раз точно уверенные в том, что внутри сидел их герой, провожали его, как настоящего императора. Из окна машины им махала Пинни Каррера.

P.S. Каррера в начале пресс-конференции заявил, что сумел передать своим игрокам ценности, не футбольные, а личностные. Если это действительно так, то у «Спартака» есть светлое будущее.