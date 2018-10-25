Паровозик не смог! «Локо» всё дальше от выхода в плей-офф

1. «Локомотив» добирался на матч на МЦК. Иначе — опоздали бы из-за пробок. На матч в итоге успели, а Сёмину даже понравилось.

2. Первыми отожгли авторы протокола. В нём у «Локо» была очень странная расстановка: Игнатьева поставили в центр защиты, а Гжегожа ниже Баринова с Денисовым. На деле вышло ещё круче: Сёмин закрыл оборону Крыховяком, который в последних матчах явно был игроком атаки. Центральный защитник Хёведес ушёл налево, при том, что на скамейке осталось сразу несколько фланговых защитников.

3. Фернандеш снова не забил пенальти. Миранчука сбили на входе в штрафную, и реф поставил пенальти. К точке, как всегда, подошёл Ману. Разбег был уверенный, а вот удар — не очень. Икер Касилльяс отбил мяч в сторону, а на добивание никто не успел. Такими темпами «Локо» может обзавестись новым пенальтистом: у Фернандеша это не впервые.

Ману Фернандеш не забивает пенальти Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Касильяс поначалу злился. Его можно понять: только он взял пенальти, а защитники тут же упускают Антона Миранчука. Тот прорвался к воротам и расстреливал вратаря: на добивании неудачно сыграл Эдер. Пока все держались за голову, Икер пошёл пихать защитникам. Позднее трибуны припомнят ему отбитый пенальти — в не самой цензурной форме.

5. Португальцы «Локо» провалились. Один не забил пенальти, второй привёз 11-метровый своим же. Эдер в собственной штрафной зачем-то завалил соперника (мяч даже не летел в его сторону), и пенальти бил уже «Порту». Гилерме угадал, но не выручил — мяч проскочил под ним. Португальский клуб должен был быть доволен выступлением соотечественников. В момент написания этих строк Эдер одобряюще забил гол, который не засчитали. Как говорят, зря.

Жёлтая карточка Эдеру, организовавшему пенальти в ворота своей команды Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6. «Локо» вернулся в игру… Когда Эррера забил второй мяч «Порту», стадион затих. Казалось, что он уже мысленно начинал прощаться с турниром. В этот момент Миранчук (на этот раз Алексей) понёсся вперёд и скинул мяч брату. Тот сначала промедлил, но всё-таки вколотил мяч в сетку. «Локомотив» забил самый поздний гол в этой ЛЧ и вернулся в игру. Этот же мяч стал первым для красно-зелёных с 2004 года (в этом турнире)…

7.… но ненадолго. Две минуты после перерыва, и всё вернулось туда же. Хесус Корона по-царски убежал от Хёведеса и снова вернул разрыв в два мяча. Гилерме мог выручать.

8. Выход Жемалетдинова выглядел жестом отчаяния. Самая соль в том, что убрали Фернандеша. Это случилось на 64-й минуте, и тот, уходя, отмахнулся от Палыча. Ману близок к тому, чтобы обрубить последние концы с клубом. Если шансы на то, что он останется в Москве, и есть, они процентов на 90 связаны с главным тренером.

9. Эпилог. Когда казалось, что хуже уже не будет, Кверквелия подкатился под игрока «Порту» и получил красную карточку. На первый взгляд, не менее спорную чем офсайд в эпизоде с забитым голом. Оставшиеся десять минут «Локомотив» просто доигрывал, а болельщики вспоминали Сычёва. Грустно всё это.