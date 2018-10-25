Уничтожение Симеоне. Самое крупное поражение «Атлетико» с 2011 года!

Группа А

Первый матч в этой группе, в котором «Брюгге» принимал «Монако», прошел в 8 вечера. В нем сыграл наш Головин – и сыграл достойно. Подробнее вы можете прочитать здесь.

Головин играет всё лучше. Но у «Монако» всё очень плохо Россиянин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов за «Монако».

Сумасшедшая, сумасшедшая «Боруссия»!

Все ждали от игры «Боруссии» и «Атлетико» грандиозной битвы, на деле же мы удивительным образом увидели избиение. Но, справедливости ради, счёт 4:0 слишком уж жесток по отношению к испанцам. На протяжении большей части матча они играли не так кошмарно. Первый гол Витселя стал следствием везения – отличиться со средней дистанции нашему старому доброму знакомому помог рикошет. Хотя Аксель провел прекрасный первый тайм и этот фарт заслужил.

А вот события после перерыва уже напоминали какой-то дурдом. Во-первых, «Атлетико» наконец-то начал атаковать, но дважды попал в каркас ворот. Во-вторых, у «Боруссии» дублем отметился крайний защитник Геррейру, вышедший на замену на 63-й минуте. В-третьих, три голевые передачи отдал другой защитник, Хакими.

В итоге 0:4 – так крупно Симеоне не проигрывал в мадридском клубе с 2011 года. А «Боруссия», похоже, самая сумасшедшая команда не только в Германии, но и во всей Европе.

Группа B

Красный свет для Льориса и «Тоттенхэма»

«Наше будущее зависит от результата этого матча. Быть профессионалом означает умение играть в условиях давления и стресса», — красноречиво описывал накануне турнирную ситуацию главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино. После двух стартовых поражений от «Интера» и «Барселоны» англичане угодили в ситуацию, где требовался максимум в каждом из ближайших матчей.

Но ничего у «шпор» не вышло, даже несмотря на доминирование, подавляющее преимущество в статистике (24 удара против 11, в створ – 9 против 3) и переворот. Сначала «Тоттенхэм» пропустил, затем, в концовке первого тайма и начале второго, вышел вперед и вроде бы контролировал матч. Только на 79-й минуте случился проникающий пас ПСВ, Льорис побежал спасать и сбил Лосано. Итог – красная карточка, поскольку лишение соперника возможности забить произошло вне штрафной, а не внутри.

Оставшись вдесятером, победу команда Почеттино не удержала. С одним очком она так и продолжает делить с голландским клубом последнее место. Шансы на плей-офф остались разве что математические. «Если мы не побеждаем в таких матчах, значит, не заслуживаем выхода из группы», — логично резюмировал аргентинский тренер.

Месси в кепке был доволен

Выбывший на три недели из-за перелома руки Месси сидел на трибуне в модной кепке и лангетке. Но грустить повода не было: его любимая «Барселона» совсем не замечала сопротивления «Интера», каким бы грозным тот ни казался со своей победной серией во всех турнирах длиной в семь матчей.

В отсутствие Лионеля атакующее трио составили Рафинья, Суарес и Коутиньо. Первые двое и сотворили первый гол – уругваец гениально забросил мяч с фланга во вратарскую, а бразилец с разбега расстрелял ворота. Суарес вообще был умницей, умудрился нанести за игру 7 (!) ударов и выполнить 4 ключевые передачи. Команды Спаллетти же на поле долго словно не было. Возможно, не хватало Наингголана. Или просто «Интер» слишком устал после энергозатратного дерби с «Миланом». Первый удар в створ итальянцы нанесли на 78-й минуте. У «Барсы» к тому моменту их было уже 10…

Даже удивительно, что счёт достаточно долго оставался минимальным. Но в концовке всё встало на свои места. Каталонцы – первые в группе.

Группа С

50-й гол Салаха

Матч в Ливерпуле можно было не смотреть, поскольку никакой интриги в нём не было изначально. «Црвена Звезда» ни разу не попала в створ, а «красные» забили четырежды и могли ещё столько же. Помогал им вдобавок и судья, принявшийся ставить пенальти в неоднозначных ситуациях.

Самым заслуживающим внимания событием стал 50-й гол Салаха за «Ливерпуль». На достижение юбилейной отметки египтянину потребовалось 65 матчей. Это самый быстрый результат в истории клуба.

Спасение Ди Марии

Анчелотти вместе с «Наполи» приехал к бывшим – к «ПСЖ», которому никак нельзя было проигрывать, поскольку за спиной уже есть поражение от «Ливерпуля». Но неаполитанцы смотрелись ничуть не хуже, а где-то даже интереснее. Они первыми забили благодаря классной «двоечке» с участием Кальехона и Инсинье, в середине второго тайма вновь вышли вперед усилиями Мертенса.

«ПСЖ» же дважды повезло. Первый мяч – срезка и автогол. Второй – на 93-й минуте. В итоге ничья, оставляющая команду Томаса Тухеля на третьем месте. Придётся побеждать в Неаполе.

Группа D

А что там у соперников «Локомотива»?

Если честно, то ничего интересного. «Галатасарай» пытался контролировать мяч, а «Шальке» — территорию. У немцев получалось лучше, они нанесли в четыре раза больше ударов в створ (8 против 2) и даже забили во втором тайме. Только после долгой паузы судьи справедливо отменили гол из-за офсайда. В итоге скучные нули. А «Локомотиву» проблематично теперь будет рассчитывать даже на третье место.