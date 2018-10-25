Сёмин: было бы хуже, если бы Ману Фернандеш после замены меня расцеловал

Не покидает ощущение, что поражения в Лиге чемпионов для Юрия Семина – не главный повод переживать. Нет, он, без сомнений, расстраивается этим неудачам. Но в списке приоритетов еврокубок – не на первом месте. Возможно, потому что на первом месте для Семина игра, а поменять психологию футболистов могут только опыт и победы. А возможно – тренеру важнее успешно выступить в чемпионате России и вернуться в Лигу чемпионов еще раз. В любом случае после «Порту» Семин не выглядел раздраженным или разбитым.

– В матче играл главную роль результат. Мы не использовали свои моменты, «Порту» использовал. Думаю, речь не в квалификации, а в психологии. Это невезение определило результат.



– Почему поменяли Фернандеша и что случилось на скамейке после этого?

– Потому что он играл плохо! Не забил пенальти и раскис. Но никакого конфликта не было, чисто рабочая ситуация. Я на такое внимание не обращаю. Было бы странно, если бы после замены в такой ситуации Ману меня расцеловал. Он переживает за результат, переживает за свою игру. Рабочий момент



Ответив, Палыч начал внимательно слушать, как сотрудник клуба Мурат Сасиев переводит ответы на португальский.



– Ты чего переводишь? Не было конфликта! А, вопрос переводишь? Ну ладно тогда. Скажи, что лучше так, чем если бы он меня целовал! Скажи, что человек переживает за результат.



Мурат сказал.

Паровозик не смог! «Локо» всё дальше от выхода в плей-офф Фернандеш поссорился с Сёминым, Кверквелию удалили…

– Поездка на МЦК не сказалась на игре?

– Наоборот, мы очень тяжело добирались до станции на Кутузовском, а потом супер! Комфорт! Наша компания, РЖД, молодцы, что сделали такой вид транспорта внутри Москвы. Фантастика! Если бы мы не пересели, то вообще не успели на матч.



– Оцените судейство в сегодняшней игре?

– Знаете, что я вам скажу? Я могу комментировать судейство внутреннее, но ни в коем случае на международной арене. Очень большие штрафы. Вы комментируйте. Вы же видели и пенальти, и гол Эдера отмененный.



– Как вам Крыховяк на позиции центрального защитника?

– Если такая кадровая ситуация повторится, то он продолжит, конечно. Был сегодня одним из лучших игроков. Прекрасно справился со своими обязанностями на необычном месте. Нам хотелось, чтобы он играл в середине, но получилось вот так. Спасибо ему за то, что сказал мне: «Тренер, сыграю там, где нужно». Вышел и сыграл блестяще.

– Успеет ли Чорлука восстановиться к ответной игре в Португалии и есть понимание того, кто заменит Кверквелию?

– Пока понимания нет, но до Порту много времени. Чорлука должен восстановиться. У нас еще много матчей до «Порту», тяжелый график с большими перелетами и разницей во времени. Этот матч надо забыть и переключиться на «Енисей».

– Как изменить психологию в Лиге чемпионов?

– Победой. Как будет победа, так психологический барьер сломается в нашу сторону.



– Сознательно отдали мяч в начале игры?

– Сознательно мяч никто не отдает. «Порту» владел мячом без моментов. Владение не определяет результат. Поздравляю их с победой, она у них заслужена. Поздравляю президента португальского клуба, который всегда с командой. Да, на мой взгляд, это лучшая команда нашей группы.



– Вы сказали о президенте «Порту». Президент «Локомотива» уже как-то поддержал вас и команду?

– Не надо одно к другому. Я просто сказал про президента «Порту», потому что отношусь к нему с уважением. Он сохраняет команду в течение долгого времени. Они выигрывают чемпионат Португалии практически каждый год.



– У вас есть новости по контракту Ману Фернандеша?

– Переговоры ведутся. Но на эту тему ответит лучше он. Думаю, пока новостей нет.

– Вы сохраняете оптимизм по шансам клуба на выход в евровесну?

– Я всегда с оптимизмом смотрю в евровесну. Но есть реальности. Сегодня «Порту» первый. Но еще два тура? Три! 9 очков. Первое место не займем, но второе занять реально.

Сержиу Консейсау был предельно краток и почти корректен. Но даже он признал, что сегодня его команда была сильнее, а шансы «Локомотива» после третьего подряд поражения превратились в минимальные.



– Юрий Семин сказал, что «Порту» был сегодня очень эффективен, вы согласны?

– Мы контролировали большую часть матча, смогли использовать слабости соперника, были лучше сегодня – без сомнений. Но «Локомотив» создал нам проблемы, несколько раз у нас были проблемы с концентрацией. Также нам помог Касильяс, который отразил пенальти.



– Выход из группы уже обеспечен, теперь надо гарантировать первое место?

– Мы всегда хотим побеждать. И дома с «Локомотивом» будем играть на победу. В нашей группе еще ничего не решено. Мы довольны сегодня, это важная победа для нас.



– Впереди две домашних игры в Лиге чемпионов – какие мысли перед ними?

– Есть еще три команды с примерно равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Но мы будем готовиться ко всем играм.