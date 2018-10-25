Сёмин: было бы хуже, если бы Ману Фернандеш после замены меня расцеловал

Не покидает ощущение, что поражения в Лиге чемпионов для Юрия Семина – не главный повод переживать. Нет, он, без сомнений, расстраивается этим неудачам. Но в списке приоритетов еврокубок – не на первом месте. Возможно, потому что на первом месте для Семина игра, а поменять психологию футболистов могут только опыт и победы. А возможно – тренеру важнее успешно выступить в чемпионате России и вернуться в Лигу чемпионов еще раз. В любом случае после «Порту» Семин не выглядел раздраженным или разбитым.
– В матче играл главную роль результат. Мы не использовали свои моменты, «Порту» использовал. Думаю, речь не в квалификации, а в психологии. Это невезение определило результат.
– Почему поменяли Фернандеша и что случилось на скамейке после этого?
– Потому что он играл плохо! Не забил пенальти и раскис. Но никакого конфликта не было, чисто рабочая ситуация. Я на такое внимание не обращаю. Было бы странно, если бы после замены в такой ситуации Ману меня расцеловал. Он переживает за результат, переживает за свою игру. Рабочий момент
Ответив, Палыч начал внимательно слушать, как сотрудник клуба Мурат Сасиев переводит ответы на португальский.
– Ты чего переводишь? Не было конфликта! А, вопрос переводишь? Ну ладно тогда. Скажи, что лучше так, чем если бы он меня целовал! Скажи, что человек переживает за результат.
Мурат сказал.
– Поездка на МЦК не сказалась на игре?
– Наоборот, мы очень тяжело добирались до станции на Кутузовском, а потом супер! Комфорт! Наша компания, РЖД, молодцы, что сделали такой вид транспорта внутри Москвы. Фантастика! Если бы мы не пересели, то вообще не успели на матч.
– Оцените судейство в сегодняшней игре?
– Знаете, что я вам скажу? Я могу комментировать судейство внутреннее, но ни в коем случае на международной арене. Очень большие штрафы. Вы комментируйте. Вы же видели и пенальти, и гол Эдера отмененный.
– Как вам Крыховяк на позиции центрального защитника?
– Если такая кадровая ситуация повторится, то он продолжит, конечно. Был сегодня одним из лучших игроков. Прекрасно справился со своими обязанностями на необычном месте. Нам хотелось, чтобы он играл в середине, но получилось вот так. Спасибо ему за то, что сказал мне: «Тренер, сыграю там, где нужно». Вышел и сыграл блестяще.
– Успеет ли Чорлука восстановиться к ответной игре в Португалии и есть понимание того, кто заменит Кверквелию?
– Пока понимания нет, но до Порту много времени. Чорлука должен восстановиться. У нас еще много матчей до «Порту», тяжелый график с большими перелетами и разницей во времени. Этот матч надо забыть и переключиться на «Енисей».
– Как изменить психологию в Лиге чемпионов?
– Победой. Как будет победа, так психологический барьер сломается в нашу сторону.
– Сознательно отдали мяч в начале игры?
– Сознательно мяч никто не отдает. «Порту» владел мячом без моментов. Владение не определяет результат. Поздравляю их с победой, она у них заслужена. Поздравляю президента португальского клуба, который всегда с командой. Да, на мой взгляд, это лучшая команда нашей группы.
– Вы сказали о президенте «Порту». Президент «Локомотива» уже как-то поддержал вас и команду?
– Не надо одно к другому. Я просто сказал про президента «Порту», потому что отношусь к нему с уважением. Он сохраняет команду в течение долгого времени. Они выигрывают чемпионат Португалии практически каждый год.
– У вас есть новости по контракту Ману Фернандеша?
– Переговоры ведутся. Но на эту тему ответит лучше он. Думаю, пока новостей нет.
– Вы сохраняете оптимизм по шансам клуба на выход в евровесну?
– Я всегда с оптимизмом смотрю в евровесну. Но есть реальности. Сегодня «Порту» первый. Но еще два тура? Три! 9 очков. Первое место не займем, но второе занять реально.
Сержиу Консейсау был предельно краток и почти корректен. Но даже он признал, что сегодня его команда была сильнее, а шансы «Локомотива» после третьего подряд поражения превратились в минимальные.
– Юрий Семин сказал, что «Порту» был сегодня очень эффективен, вы согласны?
– Мы контролировали большую часть матча, смогли использовать слабости соперника, были лучше сегодня – без сомнений. Но «Локомотив» создал нам проблемы, несколько раз у нас были проблемы с концентрацией. Также нам помог Касильяс, который отразил пенальти.
– Выход из группы уже обеспечен, теперь надо гарантировать первое место?
– Мы всегда хотим побеждать. И дома с «Локомотивом» будем играть на победу. В нашей группе еще ничего не решено. Мы довольны сегодня, это важная победа для нас.
– Впереди две домашних игры в Лиге чемпионов – какие мысли перед ними?
– Есть еще три команды с примерно равным количеством очков. Понятно, что «Локомотив» свои шансы, скорее всего, потерял. Но мы будем готовиться ко всем играм.