Фернандеш продаёт себя. «Инстаграм» для него важнее «Локомотива»

У Мануэла Фернандеша великолепный «инстаграм». После каждой игры в нём появляются крутые нарезки его действий в прошедшем матче. Вот, например, выложил после победы над «Ростовом».

А теперь немного о том, что не вошло в качественную нарезку. По статистике Instat у Ману 11 попыток обводок, из которых удачных только 55%. 18 потерь мяча и 0 отборов. Минимум половину потерь португалец допустил либо у своих ворот, либо в центре поля. После матча даже Юрий Сёмин не стал лишний раз защищать Фернандеша и согласился, что тот слишком часто передерживал мяч и шёл в рискованные финты, из-за которых страдала вся команда. Но тренер тут же подчеркнул, что Ману – лидер команды, что у него отличная статистика по обостряющим передачам. С «Ростовом» передач в штрафную от Фернандеша было 8 (две с углового). C «Порту» – одна, зато потерь мяча 13 (за 70 минут).

При этом предполагалось, что матчи Лиги чемпионов Ману проведёт максимально сильно – сложно придумать мотивацию лучше. И против «Галатасарая» Фернандеш был реально одним из лучших. Но с «Шальке» и «Порту» его игра не особо отличалась от той, что он показывает в матчах чемпионата России. Приоритетной задачей для португальца стало выполнение определённой нормы по красивым действиям, чтобы собрать их в нарезку для «инстаграма». В какой точке поля будет совершён финт, будет ли он полезен, что последует после – мелочи, которые можно убрать на монтаже.

Матч с «Порту» для Ману можно считать вообще ключевым за осень. Во-первых, игра против соотечественников. Во-вторых, на глазах местной прессы, которая весной сыграла важную роль в попадании игрока в заявку на ЧМ-2018. В-третьих, реально сложная турнирная ситуация, которую можно было переломить. В итоге у Фернандеша несколько очень глупых потерь мяча. Дежурные финты ради финтов. Незабитый пенальти. Изоляция от команды в ключевых комбинациях у чужих ворот. И замена по ходу матча – впервые с Суперкубка против ЦСКА. И тогда, и теперь португалец на замену отреагировал одинаково нервно. В Нижнем Новгороде сразу ушёл в подтрибунное помещение, сейчас прошёл мимо Юрия Сёмина и его вытянутой руки. Сам Ману заявил, что руку тренера не видел. О-о-о-окей, вот фото момента.



Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тут важно всё время напоминать себе: речь идёт о 32-летнем легионере, у которого в «Локомотиве» великолепная половина прошлого сезона и ещё несколько блестящих матчей в остальные периоды. О футболисте с зарплатой под 4 млн евро, который хочет её сохранить и подписать новое соглашение минимум на два сезона.

Разговоры о контракте Фернандеша начались с конца сентября. Полузащитник никогда не отказывался от комментариев, рассказывал, как ситуация не движется с мёртвой точки. Много выступал и его агент. При этом Ману всегда подчёркивал свой профессионализм и убеждал, что проблемы с контрактом не скажутся на его игре. С начала сезона у ключевого футболиста «Локомотива» 2 гола (1 с пенальти), одна результативная передача. Полностью проваленный матч Лиги чемпионов, после которого даже Сёмин не стал защищать футболиста. «Я заменил его, потому что он играл плохо. Не забил пенальти, из-за чего раскис», – отметил тренер.



Ману – один из самых старательных и работоспособных легионеров, которые когда-либо приезжали в Россию. Он обладает целым набором умений, нужных любому клубу РПЛ. Без него «Локомотив» не стал бы чемпионом страны. Но ещё он умный парень. Отлично знает русский (просто отказывается говорить публично). Читает книги по экономике, следит за своим режимом. Менее прошаренный игрок в такой ситуации устраивал бы истерики. Бойкотировал тренировки. Творил чушь в социальных сетях. А Ману поступает умнее и продаёт себя.

Только не руководству «Локомотива» и иногда ценой результатов команды. Юрий Сёмин защищает футболиста практически через матч. Говорит, что тот крайне важен для команды и должен остаться. Но нельзя бесконечно заступаться за того, кто уже не видит протянутую ему руку поддержки.