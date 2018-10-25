Анчелотти в порядке. «Наполи» нейтрализовал сильные стороны «ПСЖ»

Назначение Карло Анчелотти в «Наполи» вызывало некоторые опасения. Карло уже 10 лет работал где угодно, но не в Италии. За это время Серия А успела скатиться в провинцию и начать возвращение обратно, но во времена, когда «Милан» и «Интер» брали Лигу чемпионов, ещё не вернулась. Анчелотти тренировал в «Реале», «ПСЖ», «Челси» и «Баварии»: клубах, которые могли позволить себе купить любого игрока. В «Наполи» дорогих трансферов не бывает, зато есть президент, который воюет с городом, Серией А, Федерацией футбола Италии и ещё ни с одним тренером не расстался корректно.

Главный повод для опасений – последний опыт Карло в «Баварии». А конкретнее – скорость, с которой итальянец потерял связь с лидерами и, как следствие, контроль над командой. На это ушло всего два месяца.

В «Наполи» же Анчелотти работает так, будто мюнхенского опыта не было вообще. Он делает то, что у него лучше всего получалось всю карьеру: ставит на индивидуальные качества лучших игроков и упрощают жизнь всем остальным.

Простота – не недостаток

Требовательным зрителям футбол, который ставит Анчелотти, может показаться примитивным. Максимально вертикальные атаки, оборона за линией мяча, никакой концептуальности. Простая схема, адаптированная под состав: если нет десятки, будет 4-4-2, если есть десятка, будет 4-3-1-2, а в обороне всё равно 4-4-2. Много беговой работы и однообразные позиционные атаки с навесами. Всё так, но простота такой конструкции компенсируется её надёжностью.

Карло Анчелотти Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Для «Наполи» это особенно актуально. Команда в прошлом сезоне до последнего боролась за титул с «Ювентусом»: она прыгнула выше головы с Маурицио Сарри, играя в сложный футбол, хотя по составу это далеко не «Барселона». Сарри сделал Жоржиньо звездой, нашёл новую роль Гамшику, прокачал Гуляма, Аллана и Зелиньского, превратил Инсинье в мини-Азара, но это всё равно был скорее подвиг, чем рутинная работа, которая по плечу такому составу из сезона в сезон.

И вот на смену Сарри пришёл Анчелотти, и оказалось, что требования у него попроще. Не нужно делать 10-15 пасов, только чтобы правильно расставиться для позиционной атаки и создать на поле нужное количество треугольников. Да, нужно выполнять много беговой работы, зато от количества интеллектуальной работы больше не взрывается мозг. При этом Карло достаточно практичен, чтобы не отказываться от полезных наработок предшественников, если они не слишком сложны. Например, от умения выходить из-под прессинга через мелкий пас, которому команду научил Сарри.

План против «ПСЖ»: это был лом

Ставка на интенсивность и скорость действий в ущерб качеству отлично заметна по одному показателю вчерашнего матча с «ПСЖ». «Наполи» сделал 41 попытку отбора, из которых удачными были всего 19. Результат ужасный (меньше 50% успешных отборов – редкость), но на самом деле, он не имеет значения: «Наполи» шёл в отбор не для того, чтобы отобрать мяч. А чтобы создать «ПСЖ» дискомфорт при владении. Отсюда массовые рискованные попытки отбора, когда Аллан и Гамшик бегали за Неймаром, как в игре в собачку: целью было сбить с темпа, мешать играть, а не вернуть мяч.

Неймар Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Анчелотти — мастер простых решений, и план на вчерашний матч ещё раз это доказал. Главная проблема Томаса Тухеля в первые месяцы в Париже – слабый контроль мяча в центре поля. Он пробует разные варианты (ставит Маркиньоса в полузащиту, опускает Ди Марию, меняет расстановки), но пока необходимого качества контроля мяча не получил. Мы обсуждали это подробно в одной из недавних статей, поэтому не буду повторяться.

Так вот, план Анчелотти был основан на том, что разбить игру «ПСЖ» как раз в центральной зоне. В атакующей трети у «Наполи» всего две попытки отбора. В оборонительной – ещё девять. И 30 попыток приходятся на центральную треть, где Верратти и Рабьо не слишком хорошо справляются с диспетчерскими функциями.

Это не был прессинг в прямом смысле слова. Наоборот, в начале матча, когда «Наполи» пытался организовать высокий прессинг, «ПСЖ» был опаснее всего: постоянно проводил классные атаки с ударами из пределов штрафной. Кавани и Мбаппе пару раз просто не повезло. Но гости быстро успокоились и упростили себе задачу.

Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше Что происходит в «ПСЖ».

Бесконечными попытками отбора они сбили темп атак. Отдыхали, владея мячом. С середины первого тайма «ПСЖ» упёрся в стену: через центр мяч не разыграть, бить из штрафной трудно из-за плотности игроков. «Наполи» стал ждать прессинга хозяев, чтобы использовать пространство.

Одну из таких пауз, когда «Наполи» отдыхал с мячом, взорвала типичная атака в стиле команды Анчелотти: с пасом с фланга вразрез на быстрого форварда, который врывается в зону между центральными защитником. Кимпембе и Маркиньос постоянно оказывались в ситуации 2vs2 с Мертенсом и Инсинье. В перерыве Тухелю пришлось менять схему, чтобы сократить разрывы между линиями.

Анчелотти отреагировал сразу же: выпустил вместо Инсинье ещё одного полузащитника. Снова простое решение, но эффективное, как лом: не дать разыгрывать мяч через центр, поставить там заслон.

Всё это сработало. В итоге «Наполи» даже перебил хозяев с игры. По общему количеству ударов «ПСЖ» чуть впереди (всего на один удар) из-за большого количества ударов после стандартов. Примерное равенство по xG, по ударам в створ и по ударам из пределов штрафной: Анчелотти нашёл ответ на большинство умений «ПСЖ».

Большинство – потому что парижанам нельзя давать бить из-за штрафной. Не только Неймару, но и Ди Марии, который с начала сезона забил дальними ударами уже трижды. Но этого хватило для результата, на который «Наполи» точно согласился бы до начала игры.

В общем, Анчелотти в порядке. Не тактический гений, но хороший тренер, который предпочитает эффективные решения эффектным. Он таким был всегда. А если посмотреть, как дела у Нико Ковача в «Баварии», то становится ясно, что прошлой осенью дело было не в Анчелотти. Это не у него были проблемы в «Баварии». Это у «Баварии» проблемы со всеми тренерами, которых зовут не Юпп Хайнкес.

Игроки «Баварии» бунтуют против главного тренера. Как так вышло Методы Нико Ковача не нравятся его футболистам.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».