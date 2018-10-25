Брозович украл гол у «Барселоны». Этот трюк войдёт в историю

«Барселона» на своём поле победила «Интер» со счётом 2:0. Прогнозируемая победа каталонцев вряд ли кого-то удивила. Хотя случился один момент, который заслуживает отдельного внимания.

Речь про эпизод на 65-й минуте. Защитник «Интера» Миранда сфолил на Суаресе, и судья назначил штрафной прямо перед воротами. Если бы уругваец протащил мяч на метр дальше, то судья указал бы на точку.

Гости выставили стенку из семи человек. Ещё три полевых остались держать футболистов «Барсы». Важно, что в момент разбега Суареса все игроки «Интера» стояли на ногах.

И только во время замаха Суареса на газон упал полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Он расположился так, чтобы перекрыть ту часть ворот, которую Ханданович оставил открытой.

И это сработало. Вся стенка подпрыгнула, ожидая удара верхом, а хитрый Суарес ударил низом и с большой вероятностью забил бы, учитывая минимальное расстояние до ворот. Однако ещё более хитрый Брозович оказался на пути мяча и заблокировал удар. От него мяч отлетел на угловой.

Операторы сняли реакцию Месси, сидящего на трибуне. Он просто улыбался, глядя на эпизод. От таких моментов можно получать удовольствие, даже когда на высоте оказывается соперник.

На самом деле, этот трюк уже делали в других матчах, но неправильно. Разные футболисты пробовали блокировать удары низом. В РПЛ в этом сезоне так действовал Фернандо в матче «Краснодар» – «Спартак».

Блокировал удары под стенкой и Коутиньо в АПЛ. Тогда ливерпульское издание ECHO вышло с громким заголовком «Великая стена Коутиньо – звезда «Ливерпуля» изобрёл необычный способ для отражения удара со штрафного от «Тоттенхэма».

Только вот и Фернандо, и Коутиньо могли лучше исполнить эту задумку. Они заранее садились за стенкой. Ни один разумный футболист в такой ситуации не станет бить низом. Там уже заблокирована траектория. Просто обороняющаяся сторона теряет одного игрока. В упомянутых случаях Дмитрий Стоцкий и Кристиан Эриксен, конечно же, не стали бить низом.

Другое дело, когда Брозович упал на землю в момент замаха – в эту секунду уже тяжело изменить удар. Именно такое исполнение приёма является оптимальным. И, похоже, это был первый случай, когда финт до конца удался на таком высоком уровне. Примечательно, что это получилось именно у команды Лучано Спаллетти. Ранее этот тренер активно использовал скрытые розыгрыши угловых, когда футболисты едва заметно касались мяча.