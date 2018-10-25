Враг системы. Кто разрушил «Спартак» и убрал Карреру

Прославленный народом тренер замешан в этом не меньше Глушакова. Но главный виновник – другой.

Когда Москва кричит «А Тутти, Аванти, Массимо Каррера» и оскорбляет Дениса Глушакова, важно рассказать, что на самом деле скрывается за крушением «Спартака». Конечно, для простоты людям легче выделить доступного и осязаемого врага, но давайте уберём эмоции и добавим фактов, после которых выводы каждый сделает сам.

К тому моменту, когда счёт стал 2:3 в пользу «Арсенала», вишнёвый кортеж Леонида Федуна отъехал от VIP-ложи и припарковался у запасного выхода «Открытия Арены». Владелец «Спартака» вновь оставил в стороне прессу, но поехал не домой, а на совещание. Эпохальное и долго планируемое увольнение Массимо вместе с переводом миллионной неустойки было организовано так спешно, будто эмоциональный владелец намеренно лишал себя шанса передумать.

Развенчание культа

Рано утром следующего дня вице-президент клуба Наиль Измайлов уже ехал в Тарасовку. Он пригласил Карреру в кабинет, откуда тренер вернулся через несколько минут, сбивчиво сообщив игрокам об уходе, и покинул зал, не дожидаясь ответа. Команда молчала – никто не понимал, как нужно себя вести.

Зато общим шоком и ступором пыталось воспользоваться руководство. В пресс-службу сначала была спущена информация об «утреннем» совете директоров, затем появилось указание не ставить фотографию Массимо в новость об увольнении, а завершающим шагом по низвержению культа Карреры стала презентация телеграм-канала Измайлова, где он сообщил о возвращении в основу опальных Глушакова и Ещенко, которые «летят в Шотландию на матч с «Рейнджерс».

Действия менеджмента клуба выглядели как грубый и рискованный блеф, который мог поставить на грань катастрофы не только недальновидного и брошенного на плаху Глушакова, но и весь «Спартака».

Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака» Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.

Каррера и команда

Пока руководство принимало пренебрежительные к болельщикам решения, Массимо Каррера вместе с агентом Марко Трабукки и теневым функционером Тимуром Гурцкая не нарочно переворачивали на свою сторону последних сомневающихся. Для создания революционного движения им на этот раз нужен был лишь диван, телефон и «инстаграмы» прощавшихся с тренером футболистов.

Игроки «Спартака» благодарят Карреру. Массимо отвечает Спойлер: записями в социальных сетях отметились даже сосланные итальянцем в дубль Глушаков и Ещенко.

Ещё в Тарасовке игроки договорились, что возьмут паузу и сделают совместные посты лишь после заключительной встречи с тренером. Но молчание соблюдалось лишь до вечера, пока парой не выступили клиенты одного и того же пиарщика Александр Самедов и Георгий Джикия. Так началась цепная реакция, затронувшая половину команды. И если выступления футболистов выглядели не слишком эмоционально, то в сплаве с написанными на русском языке со знаками препинания ответами Карреры разыгралась народная драма.

Коллективный ум Массимо обещал Боккетти, что теперь готов работать у него в пиццерии – и это вызывало умиление. Зобнин назывался очень хорошим человеком – и в этом было что-то неоспоримое и отеческое. А диалог с отстранённым от основы Ещенко вообще выбивал слезу от типично русского всепрощения. Каррера больше не выглядел как тренер, команда которого уже месяц удручённо перемещалась по полю – напротив, Массимо вместе с игроками становился жертвой, с которой намеренно расправлялись враги и предатели внутри клуба.

И, конечно, в обществе, где лидером мнений является Андрей Малахов, почти никто не обратил внимания на несовместимые вещи. Например, запись Карреры в «инстаграме» Ещенко: «Жаль, что так вышло в конце, ты меня должен понять» — при определённом ракурсе звучала как: «Андрей, мне нужно было выставить Глушакова, но раз ты тоже поставил этот случайный лайк, то пришлось отправить тебя в дубль прицепом».

Продолжилось народное страдание и на заключительной пресс-конференции Карреры, где Массимо говорил о любви даже ко лживым футболистам, в частности вспоминая, что он во второй раз сделал Глушакова капитаном. Но, во-первых, повязка оказалась у Дениса после голосования коллектива. А во-вторых, нужно прямо признать, что конфликт вырос вовсе не на уровне игрок-тренер.

«Я не змея. Плохие вещи унесу с собой». Благородное прощание Карреры Бывший главный тренер «Спартака» вновь предстал чемпионом по пресс-конференциям, избежав дурных слов и выноса сора из избы.

Глушаков и Трабукки

В футбольном мире не было секретом, что Глушаков чувствовал себя неуютно из-за появления около клуба новых друзей тренера, агента Трабукки и теневого функционера Гурцкая, близко сотрудничавшего с техническим директором Юханом Гераскиным. Причём сближение Марко с Массимо состоялось именно по инициативе Федуна, который видел полное отсутствие контакта между менеджментом и тогда ещё одиноким тренером, мнение которого особо не принималось в расчёт.

Окружение Карреры быстро и заслуженно, учитывая мощную трансферную кампанию зимы 2017 года, набирало вес и после чемпионского сезона не скрывало в кулуарах, что хочет избавиться от уже немолодого и слишком влиятельного футболиста. Отчётливо это стало понятно ещё во время затянувшихся переговоров по продлению контракта после чемпионского сезона, где главным противовесом выступал как раз Гераскин. Вроде бы простые переговоры затянулись на два месяца, пока Глушаков не обратился напрямую к Федуну. Да, он действительно просил хорошую зарплату (2,6 млн евро, на 1 меньше, чем у сверстника и легионера Адриано, и столько же, как у Самедова), но как капитан и лучший игрок прошедшего чемпионата имел право не только требовать продления договора хотя бы на прежних условиях, но и быть недовольным из-за неожиданного недоверия.



Впрочем, вряд ли хоть кто-то из вас после крупного успеха требовал бы понижения собственной зарплаты.



Осложнялась ситуация и отстранением важных для коллектива людей (например доктора Лю), а также неожиданным переводом на второй план членов чемпионского штаба Романа Пилипчука с Хавьером Сальесом. Недопонимание достигло апогея в момент подписания нескольких футболистов, не превосходящих по классу действующих – Марко Петковича, Педро Роши и Марио Пашалича в летнее окно, а затем и Софьяна Ханни, Николы Максимовича и Сергея Ерёменко – в зимнее.

Последний зимний трансфер предвещал появление в команде и пропустившего два сезона клиента Трабукки Романа Ерёменко, что предсказуемо случилось летом. Игнорирование же тренером подписанных им же футболистов демонстрировало тот факт, что без этих покупок (это примерно 30 млн, если считать с контрактами) можно было бы обойтись. Это могло быть случайностью, но всё равно выглядело странно.

«Спартак» взял у «Наполи» «нового Видича». Ну и?! Рано радоваться: трансфер не так крут, как кажется.

Глушаков, что очевидно, приводя мнение части коллектива и организовавший оппозицию, переживал не только за общее дело, но и за своё положение в «Спартаке». Но и окружение Карреры заботило не только развитие клуба и благополучие тренера, но и влияние с финансовой выгодой. Причём если капитан получал бонусы за сыгранные матчи по контракту, то Трабукки с Гурцкая безотчётно зарабатывали с каждой новой сделки, одобренной тренером. И в этом уже виделся ключевой конфликт интересов. Впрочем, агенты работают не только в России, а по всему миру, принося в том числе и пользу связанным с ними командам.

Так, преследуя в том числе личные цели и не доверяя друг другу, каждая сторона постепенно увеличивала ком конфликта. Вроде бы сдавший, но продолжавший выходить на поле и всё-таки приносить результат (матчи с «Зенитом», ЦСКА, «Арсеналом», «Севильей») Глушаков выставлялся окружением виноватым даже в тех проигранных матчах, в которых не принимал участия (не считая очевидный провал с «Тосно», после которого тут же был сослан в дубль). А Каррера постепенно терял полное доверие команды, которая после прихода итальянских помощников ещё и переживала эпидемию необъяснимых и серьёзных травм.

«A tutti! Avanti! Massimo Carrera!». Лучшие фото с проводов Массимо Карреры Болельщики «Спартака» ждали под дождём, чтобы попрощаться с Массимо Каррерой. Главные кадры – в нашем фоторепортаже.

Холодная война, иногда застывавшая в состоянии примирения, как осенью 2017-го, закончилась обострением при новом функциональном спаде и последовавшим уходом из клуба несогласного с положением дел Романа Пилипчука. Неизвестно точно, кто передал одному из журналистов информацию про тренировки со штангой, но сделать это в тот момент могли как Глушаков, как Пилипчук (что вероятнее, потому что он в этом хотя бы разбирался), так и любой человек из медицинского штаба команды — ведь обычные сотрудники также недолюбливали Карреру, замечая изменения после чемпионского сезона. Следующие матчи показали, что команда действительно не способна держать 90 минут и находится в ужасающем состоянии. Увольнение итальянских помощников Карреры проблему лишь подтвердило.

Пилипчук ушёл. Вот теперь это «Спартак» Карреры Итальянцы правят — помощником Массимо может стать Шалимов.

Именно к концу сезона-2017/18 относится и информация об атаке на тренера через сливы информации, однако этот процесс тоже был как минимум двусторонним, иначе как объяснить целый пласт обвинений, выливавшихся на Глушакова?

Близкие к окружению Карреры и влиятельные болельщики на этот раз обвиняли Дениса чуть ли ни в сдаче матчей, и после «Тосно» тот был переведён в глухой запас. Подогретое общество легко съело капитана, не принимая в расчёт простые истины, что перед ответным голом ленинградцев восьмёрка «Спартака» заработала на себе фол, не замеченный судьёй, а на последней минуте овертайма рванула в чужую штрафную, чтобы забить мяч. Но Глушаков промахнулся, провалил пенальти (хотя отвратительно пробила вся команда) и под привычно сладкие слова тренера о полном доверии к игроку на поле до конца сезона больше не появлялся.

Впрочем, логично и, скорее всего, верно избавившись от Дениса, Каррера проиграл и важнейшие для себя матчи с «Ахматом» и «Динамо», лишившись не только Лиги чемпионов и $ 20 млн, но и безоговорочной поддержки Леонида Федуна.



Примерно в этот момент стало рушиться и близкое общение владельца и тренера.



ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего Что с тобой происходит, «Спартак»?

Также легко проверяется и убеждение, что лживый футболист «плавил» тренера на поле вплоть до последнего времени, но объективная статистика показывает, что «Спартак» при Каррере набирал максимум очков именно с Глушаковым на поле, а худшие периоды Массимо переживал в те моменты, когда капитан отправлялся в ссылку. И матчи, предшествовавшие увольнению, тому доказательство.

Так что если уж и говорить о предательстве чемпионской команды, то оно было как минимум обоюдным, причём при не менее странном молчаливом согласии коллектива, который, повторимся, летом вновь выбрал опального Глушакова капитаном.

Впрочем, виноватым в крахе всё равно нужно считать вовсе не ненавидимого всеми и явно переоценивавшего себя игрока и якобы святого и уникального тренера, а другого человека – Леонида Федуна, вновь разрушившего систему, допустившего бардак и сломавшего свой же «Спартак».

Менеджмент и чемпионская система

Система, как бы парадоксально это ни звучало, действительно была, и скорее она, а не только явившийся из сборной Италии дебютант, привела клуб к чемпионству.

Постараюсь объяснить, как это всё выглядело со стороны журналиста, наблюдавшего за командой с близкого расстояния в течение последних лет.

Для объяснения внутренних процессов нам нужно переместиться в май 2015-го, когда Федун, завершая эру Карпина, объявил об уходе с поста президента.

— Настало время передать полномочия профессионалам, — заявил он, но мало кто понял, о чём шла речь.

Профессионалы для «Спартака»: кто они и где их взять? Громкое заявление Леонида Федуна и обещание передать власть в клубе профессионалам порождает много вопросов. Ответ даст совет директоров.

Одним ошибочно показалось, что управлять клубом теперь будут ветераны «Спартака».

Другим, напротив, привиделось, что клуб откажется от своих великих духов.

В реальности же всё оказалось хитрее – под контролем «Лукойла» в клубе начали наводить порядок. Причём главным в этом деле было оградить «Спартак» от эмоций, доброты и сострадания главного акционера.



Жившие в 90-е наверняка помнят, что такое «Тамагочи». Это такие маленькая цацка размером с часы, позволяющая растить электронного зверька: кормить, убирать, развлекать и делать всё, чтобы питомец был доволен. Главная же особенность программы состояла в том, что виртуального друга можно было загубить. Животное умирало не только от истощения в кучах кала, когда вы о нём забывали, но и с улыбкой, от ожирения, когда вы слишком сильно хотели ему угодить. И вот «Спартак» разных эпох, хоть Карпина, хоть Карреры, — это тот случай, когда Федун нарушал систему и начинал слишком любить не бизнес-проект, а домашнюю игрушку.

Но в 2015-м всё изменилось.

Федун вышел даже из медиапространства, а главным человеком в иерархии становился председатель правления «Лукойл-гарант» и пенсионного бизнеса ИФД «Капитал» Александр Жирков.

8 июня Александр Жирков возглавит совет директоров «Спартака»

О его самостоятельности и влиянии на главного акционера мы узнавали детально. Например, после одного из матчей Жирков сначала грубо и уверенно схватил за руку Федуна, вопреки обещанию, собиравшегося выйти к прессе, а затем долго и эмоционально высказывал что-то владельцу клуба.

Жирков в «Спартаке» мало у кого вызывал симпатию: его обвиняли в жадности, симпатиях к ЦСКА и бездушному отношению к рабочим ситуациям, которые теперь решались не так мягко, как раньше. За странную манеру ведения диалогов зампреда клуба прозвали Театралом и старались лишний раз не попадаться ему на глаза.

Именно при Жиркове «Спартак» устроил самую бездушную чистку в истории клуба. По его указанию половину сезона в запасе мариновался Роман Широков, один матч которого в основе означал автоматическое продление контракта и трату 2 млн евро. Несмотря на грандиозное давление со стороны болельщиков и руководства российского футбола, клуб взял в заложники лидера сборной. И был прав: полузащитник уже летом закончил карьеру.

«Свининка конкретная». Как Широков стал никому не нужен «Спартак» обыграл «Краснодар» в 16-м туре РФПЛ, а капитан сборной Роман Широков не вышел на поле.

Именно при Жиркове «Спартак» убрал из клуба ряд русских игроков, не пожалев даже любимого болельщиками Сергея Паршивлюка.

Не уважили профессионалы и влиятельного Джевана Челоянца, легко расставшись с армянскими легионерами Юрой Мовсисяном и Аразом Озбилизом.

Также отправлена из клуба была многочисленная испаноговорящая колония и непотопляемая легенда Рафаэль Кариока.

Всего же безжалостно отчисленных оказалось под 15 человек, и время показало, что ни один из них не заиграл после этого на высочайшем уровне.

Кадровые решения Жирков, конечно же, принимал не сам, а прислушивался к советам профессионала в своей области, формального генерального директора Сергея Родионова. Великий, но зажатый на публике спартаковец исполнял представительские обязанности, но всё же отвечал за футбольную часть: развитие академии и оценку качеств и потенциала футболистов.

Вместе с не перечащим руководству тренером Дмитрием Аленичевым они не только облегчили команду, адаптировали к основе Кутепова, выделили ключевого лидера Промеса и ментальный костяк в лице Глушакова, Комбарова и Реброва, но и в летнее трансферное окно сделали системные приобретения.

Во-первых, был приобретён чрезвычайно перспективный и подешевевший после вылета в ФНЛ с «Динамо» Роман Зобнин.

Во-вторых, из Италии приехал обладающий уникальными качествами легионер Фернандо, чья адаптация облегчалась знаниями русского языка после нескольких сезонов в «Шахтёре».

В-третьих, на проблемную позицию правого защитника был бесплатно подписан недавний игрок сборной и так любимый Фабио Капелло Андрей Ещенко.

Помимо прочего, Родионов утвердил высоко котирующегося на рынке аналитика Романа Пилипчука, а также тренера обороны Массимо Карреру, к счастью, не взятого Конте в «Челси» и оставшегося без работы.



Оставалась лишь одна проблема: полезный для переходного периода, но пока ещё не опытный Аленичев был явно не готов для этапа решения больших задач. Его отставка была предрешена задолго до матча с АЕКом и тоже являлась частью системы, потому что Федун уже подписывал предварительный договор с Бердыевым. Но, насколько мы понимаем, тренер «Ростова» отказался от «Спартака» как раз потому, что ему предлагали стать не царем, а частью системы.

Бездушный «Спартак». Кто «убивал» легенду Дмитрий Аленичев больше не тренер «Спартака». Да и спасителем не был.

Так наконечником готового механизма стал не знающий ни рынка, ни языка, но удобный для всех и исключительно яркий Массимо Каррера. Эмоциональный тренер дал команде взрыв, который вкупе с дотошным анализом Пилипчука позволил команде заработать к декабрю серьёзный отрыв.

Не вызывало вопросов к тому моменту и первое отклонение от системы. Следуя стратегии подписания молодых и талантливых россиян, клуб договорился с Александром Селиховым и Георгием Джикией. И если по второму Массимо вместе с Трабукки и Гурцкая выражали собственный интерес, в итоге поддержанный руководством, то покупка Селихова стала для тренера сюрпризом. В тот момент Каррера уже был защищён окружением, которое и устроило стратегическую утечку, что якобы Массимо готов уйти из «Спартака», если решения будут приниматься без его участия. Первый переполох в прессе закончился мирным вмешательством Федуна — трансферы «Спартака» должны были идти через Карреру, но контролироваться менеджментом. Но отметим, что с тех пор покупками занимались Тимур Гурцкая и Марко Трабукки.

После чемпионства Каррера и его окружение получили широкие полномочия

Их первые приобретения под контролем и доверием Жиркова хоть и выделялись отходом от системы и мощными зарплатами (у 30-летнего и бесплатного Адриано – 3,5 млн евро за сезон на 3,5 года без учёта бонусов, а у 32-летнего Самедова 2,5 млн евро на 2,5 года), но принесли важные очки на финише сезона. Вместе с Джикией те покупки можно было назвать чрезвычайно успешными в конкретный период.



Так «Спартак» стал чемпионом, окружение Карреры получило ещё больше доверия, которое после ухода Жиркова осталось без контроля. Это был ключевой период, потому что клуб лишился единственного человека, способного принимать жёсткие решения, авторитетно, но с уважением контролировать сторону тренера и влиять на переменчивого и способного с неожиданным решениям Федуна.

Поставленный же на место Жиркова, хоть и участвовавший во всех важных процессах Наиль Измайлов, всевластием похвастать не мог. Именно тогда одна из сторон пошла в атаку: сначала в Сети начали появляться списки якобы нужных, но не купленных Каррере футболистов, затем тренер намекал, что клуб должен слепо брать тех, кого он хочет, а закончилось всё первым странным переходом Марко Петковича. Зачем «Спартаку» нужен был бесплатный и перенесший тяжёлую травмированный правый защитник-легионер, вряд ли превосходящий в классе игроков из «Спартака-2», — тайна, покрытая мраком.

10 главных разочарований первой половины сезона в РФПЛ Им второе полугодие 2017-го определённо не удалось.

Ситуацию могло изменить приобретение Кристиана Тельо, Луана и Бадштубера, но по разным причинам Трабукки и Гурцкая не удалось совершить сделки. Местами им просто не везло — особенно обиден был отказ экс-игрока «Барселоны», который отказался ехать в Россию в последний момент, из-за жены.

Так ключевые позиции окружения Карреры в клубе пошатнулись, но если же брать общую ситуацию, то окончательный слом системы произошёл именно летом 2017-го, что привело ко взаимному недоверию, отразившемуся на позициях тренера.

Крах системы

Роль менеджмента, игроков и прежнего штаба в клубе стремительно сокращалась. Чемпионский коллектив пополняли итальянские товарищи тренера и иностранные футболисты. Причём ни один из них (Ханни, Роша, чьим переходом занимался экс-спортивный директор Попов, Максимович, Пашалич, Петкович) так и не стал игроком основного состава. Также, насколько удавалось узнать, кандидатуры на усиление со стороны Родионова заворачивались на уровне тренера, а какие-то цели Карреры оспаривало руководство. В течение всего времени казалось, что обе стороны не то чтобы работают вместе, а вставляют друг другу палки в колеса.



Остановить ситуацию в зародыше мог один человек – Леонид Федун.



У него были варианты. Либо сказать Каррере: «У нас есть система, дававшая результат, поэтому вы будете получать тех игроков, которые нужны клубу».

Либо отстранить менеджмент, заявив: «Этот тренер сделал ваших футболистов чемпионами, поэтому забывайте о своей системе и оценках, и просто выдавайте деньги. И да, ваш новый спортивный директор – Марко Трабукки, который теперь легализован клубам и находится на зарплате».

Но за полтора года после чемпионства акционер, похоже, больше не задумывался о порядке, а сильного человека, влияющего на него, рядом больше не было.

Так во всей истории стало сложно выделять плохих и хороших людей. Измайлов с Родионовым хотели как лучше и пытались сохранить систему. Трабукки и Гурцкая хотели как лучше, чтобы помогать тренеру и зарабатывать. Глушаков хотел как лучше, замечая ухудшение атмосферы, недоверие прежнему штабу, эпидемию травм и влияние на Карреру извне. Массимо хотел как лучше, но в чужой стране оказывался между нескольких влиятельных структур, которым невозможно было нравиться одновременно. И в результате перетягивания одеяла – оно в какой-то момент просто порвалось.

Ещенко, Карерра и Глушаков Фото: РИА Новости

Сильнее всех пострадали незащищённые.

Приятный и сильный как человек Каррера лишился работы и вряд ли найдет её в Италии в ближайшее время. Учитывая отсутствие собственного штаба и то, какому влиянию он подвергался со стороны помощников, его тренерские способности общество сильно преувеличивает. Да и в другой стране с ним вряд ли будут такие влиятельные помощники, как Трабукки и Гурцкая. Хорошо хоть, что неустойку и любовь людей он получил полную.

Всегда открытый и готовый прийти людям на помощь, но потерявшийся по жизни и не выдержавший напряжения Глушаков, скорее всего, будет отписан менеджментом «Спартака», что поможет освободить зарплатную ведомость. Если Денис не сделает сверхусилий, не встретится с фанатами, не объяснит свою позицию народу, не решит вопрос с разводом, не спустится с небес на землю, то его максимум сейчас – уход от ненависти в «Ахмат», где, похоже, готовы принять любого изгоя.

«Теперь мы обратимся к приставам». Новые подробности дел Глушакова и Тарасова Адвокат бывшей жены Тарасова и жены Глушакова рассказал, что происходит.

Восстановление «Спартака»

А теперь ещё раз вернёмся к увольнению Карреры. Если вы думаете, что холодное расставание, фотографии стадиона вместо портрета тренера и попытка стереть его память – это мелкие пакости Измайлова, Родионова и всего менеджмента, то сильно ошибаетесь. Это больше похоже на самобичевание Федуна, признающего свою вину в крушении клуба и желающего скорее забыть о том, что именно он допустил развал системы и стал её врагом.

Сотни болельщиков, плачущая жена и ОМОН. Что окружало пресс-конференцию Карреры Массимо идеально попрощался с журналистами и болельщиками. «Спартак», учись!

Именно владелец «Спартака» убрал Карреру, как когда-то Карпина. Этот выбор был больным и сложным, и сейчас владельцу клуба нужно многое изменить.

Во-первых, оценить, с чем команда осталась. Сейчас, по сути, как и в 2015 году, — с перебором возрастных футболистов и неликвидной частью свежекупленных легионеров. Лучший из которых — Ерёменко — вероятно, уйдёт.

Во-вторых, произвести чистку. Вряд ли в команде останутся игроки, которых подписывал Каррера, если не считать Самуэля Жиго.

В-третьих, сохранить лидеров – явно уставшего Зобнина и, опять же, способного им стать Ерёменко.

В-четвёртых, собрать новый костяк. И есть глубокие сомнения, что коллектив возможно восстановить через Глушакова.

В-пятых, вернуться к системе и нанять тренера, который будет полезен в переходный период, сможет ставить команде игру и не будет слишком сильно связан с агентами.

В-шестых, не сходить с ума после первых неудач и понимать, что все происходящее – твоя заслуга.

Исходя из этих пунктов, логичным видится назначение недорогостоящего русскоговорящего специалиста, который будет чётко соблюдать иерархию и, желательно, сможет поставить игру.

Таких вариантов много. Первым на ум действительно приходит Олег Кононов, который когда-то сумел привить стиль «Краснодару» и выстроить идеальные отношения что с Мамаевым, что со Смоловым, что с Широковым – одними из самых сложных людей в русском футболе.

«Просто так добывать очки мне неинтересно». Правила карьеры Олега Кононова Главное о философии возможного будущего тренера «Спартака».

Второй кандидат — Андрей Тихонов, который уже набрал серьёзный опыт, но не работал с качественными игроками.

Третий — иностранец вроде Леонардо Жардима, работающий с молодыми игроками, независимо от их национальности. Но на последнего у Федуна вряд ли хватит денег.

Назначение же Черчесова с выдёргиванием его из сборной для «Спартака» сейчас — лишь продолжение печального шоу.

А уж назначение Рауля Рианчо, каким бы он симпатичным ни казался, вообще не должно рассматриваться.

Что нужно знать о Рауле Рианчо, который теперь будет рулить «Спартаком» «Спартак» снова возглавил недавний ассистент. Ничего не напоминает?

Впрочем, зная Федуна, нельзя исключать и того, что уже завтра «Спартак» станет вновь тренировать Каррера. Но это будет занавес не только для отдельной личности, но и для всего «Лукойла».

P.S.

Важно заметить, что проблемы «Спартака» новейшего времени – не только на поле.

В клубе как класс отсутствует кризисный пиар. Проваленной можно считать работу с болельщиками на всех уровнях. На стадионе перед матчами нечего делать, а после них в соцсетях — нечего посмотреть. Но фоне «Зенита» и даже ЦСКА «Спартак» выглядит неповоротливо и скучно, выплывая лишь за счёт исторически сложившегося интереса к команде.

Есть мнение, что мракобесное развитие – тоже влияние Федуна, который воспринимает только печатные издания, не собирается инвестировать в развлекательные проекты и сосредоточен на футбольной части, маниакально предлагая проекты развития русского футбола в тот момент, когда его клуб зависает на пике бардака.

Печально, если это действительно так.

А если нет, то владельцу клуба пора обращать внимание на облик «Спартака» и ставить перед менеджментом строгие задачи, в случае невыполнения которых завершая истории так же, как с Каррерой – мгновенно, жёстко и без фото на сайте. Уж кем-кем, а эффективными менеджерами современная Россия точно не обделена.

А вот с тренерами и футболистами — да, проблема.