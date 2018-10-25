Защитник сделал 3 голевых паса с «Атлетико». Он перешёл из «Реала»

В прошлом сезоне Ашраф Хакими вышел в старте в восьми матчах «Реала» в Примере и ещё двух в Лиге чемпионов. Неплохо для 19-летнего воспитанника, на позиции которого в основе играет Карвахаль (а теперь купили ещё и Одриосолу). Но всё равно недостаточно, чтобы он прогрессировал, поэтому «Реал» стал искать вариант с временным трудоустройством.

Желание самого игрока в таких случаях бывает второстепенным, но для Ашрафа важно было иметь возможность вернуться. Сын мигрантов из Марокко, он оказался в академии «Реала» в семь лет, и с тех не представлял себя в другой команде. «Я вижу себя только в одном клубе. «Реал» — клуб всей моей жизни. Карвахаль – пример для меня. Он прошёл академию и стал игроком основы и лучшим правым защитником мира».

Ашраф Хакими Фото: Quality Sport Images/Getty Images

На пути в основу «Реала» Карвахалю пришлось съездить в аренду в Германию. В «Байере» он получил не только игровой опыт, но и опыт ответственности и давления: с Дани в составе клуб боролся пусть не за титул, но за место в Лиге чемпионов, и в итоге туда попал. После чего «Реал» выкупил игрока обратно.

Адаптация в «Боруссии»

Трансфер Хакими реализован по схожей схеме. Это не продажа с опцией контрвыкупа за фиксированную сумму, но двухлетняя аренда. В «Боруссии» он точно мог рассчитывать на игровую практику: основные защитники команды слишком травматичны. В прошлом сезоне Лукаш Пищек пропустил 15 матчей, а капитан Марсель Шмельцер – почти половину всех матчей. В итоге, игровое время делили Тольян и Дурм, которые оказались недостаточно хороши для основы, и Рафаэль Геррейру, который в душе всё-таки нападающий.

С начала сезона Геррейру действительно уже несколько раз оказывался на позиции вингера, выходя на замену вместо Ларсена. А на флангах обороны с первых матчей опять появились Пищек и Шмельцер. Хакими оставался в запасе, что абсолютно логично: он не только поменял страну, но и в 19 лет после сезона в «Реале» съездил на чемпионат мира, где отыграл за Марокко все матчи без замен.



Он пропустил месяц, а в конце сентября дебютировал в старте против «Нюрнберга». Матч закончился со счётом 7:0, Хакими отметил дебют голом и с тех пор стал игроком основы. В первые две недели он заслужил комплименты не только своего тренера, но и Лотара Маттеуса.



Тренер «Боруссии» Люсьен Фавр отметил сильную игру новичка в атаке: «Он очень быстр и отлично работает один в один». Да, кстати: своим кумиром Ашраф называет Марсело, так что стремление всё время атаковать легко объяснимо.



В первых трёх играх он играл на привычном правом фланге обороны. Был очень включён в игру с мячом (в тройке лучших в двух из трёх матчей) и отдал три паса под удар, два из которых стали голевыми. Потом Шмельцер получил травму, и Фавр попробовал защитника на левом фланге. Результат оказался феноменальным: в матче с «Атлетико» Хакими сделал три голевые передачи. Как так вышло? Чтобы объяснить это, нужно коротко объяснить ситуацию «Боруссии» в целом. То, как феноменально для неё складывается сезон.

Новый Дортмунд — самая лютая команда Европы на старте сезона Не останавливайте эту машину.

Под руководством Фавра «Боруссия» аномально много забивает. Аномально – потому что такую высокую реализацию трудно представить на дистанции всего сезона. В последних шести матчах дортмундцы только раз забили три гола — в ворота «Монако». Остальным – больше. Четыре удара в створ ворот «Штутгарта» — четыре гола. 10 ударов в створ ворот «Нюрнберга» — семь голов. Пять ударов в створ ворот «Атлетико» — четыре гола. Цифры выглядят невероятно. Да они и есть невероятные.



27 голов «Боруссии» в восьми турах Бундеслиги – следствие не столько выдающейся игры в атаке, сколько этой аномальной реализации. По xG должно быть в два раза меньше, и на пару пропущенных голов больше. Это не разнос команды – просто уточнение, без которого её успех так же трудно объяснить, как без блестящей формы Марко Ройса, Акселя Витселя и Пако Алькасера.

Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию Смерть отца изменила его жизнь.

Фавр строит узнаваемую команду с явным акцентом на игру низом через короткий пас. «Боруссия» владеет мячом больше всех в чемпионате (после «Баварии»), играет в пас точнее всех (после «Баварии»), но владение нельзя назвать ключом к забитым голам: атаки всё равно сваливаются на фланги, да и бьёт «Боруссия», как ни странно, не очень часто. При явном лидерстве по забитым голам в Бундеслиге, по ударам – только девятое место.



Дело в умении использовать слабые места соперников, ну и, повторюсь, в аномальной реализации. Так вот, к матчу с «Атлетико».

Как «Боруссия» разгромила «Атлетико»

Одно из необъяснимых кадровых решений Диего Симеоне – уход Шиме Врсалько в «Интер». Защитник отпущен в аренду с обязательным выкупом, суммарно меньше 30 млн евро. С учётом современных цен это фактически значит, что на него не рассчитывали. И вот, правую бровку по-прежнему закрывает Хуанфран. Легенда «Атлетико», сенатор, как сказали бы в Италии и просто заслуженный ветеран труда. Хуанфран и 10 лет назад не был быстрым, а сейчас тем более. Через его фланг (на котором играл Хакими) «Боруссия» провела 52% всех атак. Безумное количество, которое совершенно не отражает общую ситуацию в сезоне: по ходу сезона на каждый фланг приходится по 38% атак.

Уничтожение Симеоне. Самое крупное поражение «Атлетико» с 2011 года! 50-й гол Салаха за «Ливерпуль», загипсованный Месси и удаление Льориса – в обзоре дня Лиги чемпионов.

Решение разрывать фланг Хуанфрана – сознательное использование Фавром слабого места «Атлетико», и оно сработало со смертельной эффективностью. «Атлетико» играет очень компактно, обычно в оборонительной фазе схемы команды напоминает 6-3-1. Но в конкретном матче Коке слишком мало помогал Хуанфрану. А Хакими открывался куда выше, чем большинство игроков его амплуа. Во втором тайме Фавр ещё больше нагрузил левый фланг, выпустив вдобавок к Хакими Геррейру.

Такой дисбаланс в атаку не мог работать в одну сторону. Конечно, это был риск. И здесь ещё раз нужно сказать про аномальное стечение обстоятельств. Во-первых, несмотря на всё это количество атак, фланг Хуанфрана держался большую часть матча. Первый гол был забит после рикошета, дезориентировавшего вратаря: стечение обстоятельств. При счёте 1:0 «Атлетико» провёл атаку через фланг Хакими. Защитник пытался накрыть удар Сауля, но опоздал: мяч попал в штангу. На добивании первым был Диего Коста, который забил, но у него зафиксировали спорный офсайд.



Провал «Атлетико» на правом фланге обороны случился уже после того, как Симеоне использовал все замены, за 15 минут до конца, когда команда раскрывалась, чтобы спастись. 75 минут «Атлетико» не то чтобы был в игре – игра была в общей равной. А концовке, когда гости раскрылись, Ашраф действительно получил массу пространства и стал убегать по флангу на системе.



Счёт, может, и не по игре, но про «Боруссию» это приходится говорить слишком часто. Хакими отлично вписывается в эту концепцию. В данный момент у Ашрафа не какое-то безумное количество ключевых пасов для атакующего защитника: их семь в пяти матчах во всех турнирах. Но при этом пять стали голевыми. Безумная эффективность. Как у всей «Боруссии».